У Києві знову працюють сили ППО.

Про це повідомляє у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває загроза БпЛА для Києва! В місті працює ППО. Подбайте про власну безпеку!", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано.

Нагадаємо, зранку 31 жовтня у Києві внаслідок падіння російського дрона була пошкоджена високовольтна лінія.