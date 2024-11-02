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Новини
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У Києві знову працюють сили ППО

З початку року Росія випустила по Україні понад 6100

У Києві знову працюють сили ППО. 

Про це повідомляє у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Триває загроза БпЛА для Києва! В місті працює ППО. Подбайте про власну безпеку!", - йдеться у повідомленні.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано

Нагадаємо, зранку 31 жовтня у Києві внаслідок падіння російського дрона була пошкоджена високовольтна лінія.

Автор: 

ППО (3326) Повітряні атаки на Київ (861) Шахед (1232)


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Топ коментарі
+10
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02.11.2024 08:33 Відповісти
+7
А керується той вовагавк з гавкмарафону - о#уїтільна зброя
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02.11.2024 08:41 Відповісти
+5
Погугліть, що таке інерціальна система наведення. Потім пишіть. Або краще нічого більше не пишіть стосовно техніки
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02.11.2024 08:19 Відповісти
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Шахеди, завжди і навкруги самі Шахеди! Як це всім вже набридло!!!!
Ми живемо у ХХІ столітті. Он у Ізраїлі, показували якось по Новому каналі, летить безпілотник, мав намір кудись влучати, натиснули кнопочку, у того все зупинилось, і він просто впав як ******** на землю. Навіть вибуху не відбулось, так, просто впав!!
А тут, кожного разу для них наліт шахедів - трагедія, справитися з цими мотопедами не можите, чи що? То попросіть фахівців, якщо самі не петраєте в цьому.
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02.11.2024 08:16 Відповісти
Погугліть, що таке інерціальна система наведення. Потім пишіть. Або краще нічого більше не пишіть стосовно техніки
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02.11.2024 08:19 Відповісти
"Кукурузник" може збивати - але не над Києвом а в полях
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02.11.2024 08:56 Відповісти
Вони по всій Україні літають, чому не збивати кукурузником і в полях, а не чекати доки до міст долетить? На третій рік вторгення вже можна було розробити протидію шахедному террору, але, як я бачу, завдання гундосого какістократа - кошмарити власний народ, а не захищати його. Тоді виникає питання - а навіщо нам цей какістократ на чолі країни?
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02.11.2024 12:46 Відповісти
У шахеда контактний детонатор. Якщо не попали в повітрі у бойову частину, з великою долею вірогідності вона підірветься від контакту з землею/будівлею при падінні. Ніяка "кнопочка" на це вплинути не може.
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02.11.2024 08:36 Відповісти
Спробуйте ще чарівною "кнопочкою" зупинити вибух бойової частини від летючого артснаряду, мінометної міни чи гранати від рпг. Розкажіть як ви це зробите, адже ви недарма свій хліб їсте, цілий Новий канал дивитесь.
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02.11.2024 08:52 Відповісти
********** свіжеспечена...
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02.11.2024 09:01 Відповісти
пахмунтова,как тібя завут?
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02.11.2024 09:04 Відповісти
А може щось ще про музику розкажете , бо ,,щось я нічого не зрозумів , але було цікаво'' , до речі коли стріляють по шахєду теж кнопочку тиснуть , але не завжди натиснувши кнопочку будь які кнопочки стається ураження...
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02.11.2024 09:45 Відповісти
...натиснувши кнопочку або будь які кнопочки ...
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02.11.2024 09:47 Відповісти
Пахмутова Алексндра. Україна воює не з "Хамасом" а з Х**лостаном. Двє большиє разніци.
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02.11.2024 08:23 Відповісти
Зараз кнопочку натиснемо і війна зупиниться. Як показували по якомусь Новому каналі
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02.11.2024 08:24 Відповісти
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02.11.2024 08:33 Відповісти
А керується той вовагавк з гавкмарафону - о#уїтільна зброя
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02.11.2024 08:41 Відповісти
Необхідно завдавати удари по тих об'єктах звідки ворог запускає ті шахеди і по ворожих тилах лднр де зосереджені сотні тисяч рашистів і їхня інфраструктура досить гратись там "наші люди" там ворог.
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02.11.2024 09:19 Відповісти
Гасла про необхідність-це добре. Але об'єкт запуску шахеда-це вантажівка, причому виглядає як цивільна. Місце запуску може бути будь-де. Як ти збираєшся її відслідковувати та завдавати по ній удару ?
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02.11.2024 09:34 Відповісти
Може хто знає коли в ху... лостані бояришник починають продавати, може тривога закінчиться
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02.11.2024 10:07 Відповісти
 
 