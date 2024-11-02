У Києві знову працюють сили ППО
У Києві знову працюють сили ППО.
Про це повідомляє у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.
"Триває загроза БпЛА для Києва! В місті працює ППО. Подбайте про власну безпеку!", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському - загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано.
Нагадаємо, зранку 31 жовтня у Києві внаслідок падіння російського дрона була пошкоджена високовольтна лінія.
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Ми живемо у ХХІ столітті. Он у Ізраїлі, показували якось по Новому каналі, летить безпілотник, мав намір кудись влучати, натиснули кнопочку, у того все зупинилось, і він просто впав як ******** на землю. Навіть вибуху не відбулось, так, просто впав!!
А тут, кожного разу для них наліт шахедів - трагедія, справитися з цими мотопедами не можите, чи що? То попросіть фахівців, якщо самі не петраєте в цьому.