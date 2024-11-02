Ліквідовано пожежу в багатоповерхівці у Святошинському районі, спричинену атакою "Шахедів" на Київ. 2 осіб постраждали (оновлено). ФОТО
Ліквідовано пожежу, що сталася через ворожу атаку в Святошинському районі Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на площі 50 кв. м. Пожежу ліквідовано. Є часткове руйнування у квартирах на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку.
Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала.
На місці працює 9 одиниць техніки й 40 чоловік особового складу ДСНС.
Оновлена інформація
Як згодом уточнив мер Києва Віталій Кличко, наразі двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА.
Одного з них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці.
і взагалі в києві їх всього п'ять.
Проєкт 16-поверхового цегляного житлового будинку було розроблено в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 Київпроєкті архітектором https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 В. Л. Суворовим і інженером М. Н. Паничем.
Перші три будинки побудовані в Києві на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2 Лівобережному масиві (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B8_%D0%9E%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%97_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2) вулиця Раїси Окіпної ) в 1977-1982. Далі були зведені у Києві ще один будинок на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шулявці , один на Лівобережному й один у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьку .
не може бути в одному місці три 16 етажних дома.
вони стратегічно по всьому києву розставлені.