Новини
Ліквідовано пожежу в багатоповерхівці у Святошинському районі, спричинену атакою "Шахедів" на Київ. 2 осіб постраждали (оновлено). ФОТО

Ліквідовано пожежу, що сталася через ворожу атаку в Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на площі 50 кв. м. Пожежу ліквідовано. Є часткове руйнування у квартирах на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку.

Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала.

Наслідки атаки дрона на будинок у Святошинському районі
Наслідки атаки дрона на будинок у Святошинському районі
Наслідки атаки дрона на будинок у Святошинському районіНаслідки атаки дрона на будинок у Святошинському районі

На місці працює 9 одиниць техніки й 40 чоловік особового складу ДСНС.

Оновлена інформація

Як згодом уточнив мер Києва Віталій Кличко, наразі двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА.

Одного з них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці.

пожежа (4427) ДСНС (5295) Повітряні атаки на Київ (941)
+8
звісно. у святошинському районі тільки одна 16 поверхівка.
і взагалі в києві їх всього п'ять.
02.11.2024 09:13 Відповісти
+2
А что тебе так интересно, ты же не киевлянин
02.11.2024 13:13 Відповісти
+2
Софиевкая и Петропавловская бощаговка находятся за пределами окружной дороги и Киева, это Бучанский район, бывший Киево-Святошинский р-н. Братская и Михайловская это исторические, так что не перегибай
02.11.2024 13:35 Відповісти
Якщо вказали 16-поверхівку то не важко визначити локацію.
02.11.2024 07:47 Відповісти
02.11.2024 09:13 Відповісти
Проєкт 16-поверхового цегляного житлового будинку було розроблено в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 Київпроєкті архітектором https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 В. Л. Суворовим і інженером М. Н. Паничем.

Перші три будинки побудовані в Києві на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2 Лівобережному масиві (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B8_%D0%9E%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%97_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2) вулиця Раїси Окіпної ) в 1977-1982. Далі були зведені у Києві ще один будинок на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шулявці , один на Лівобережному й один у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьку .
02.11.2024 09:40 Відповісти
Это панельный дом, а не кирпичный, их там 3 шт и все рядом. Мой дом ровно в 200-х метров от них.
02.11.2024 10:34 Відповісти
шо ти брешеш?
не може бути в одному місці три 16 етажних дома.
вони стратегічно по всьому києву розставлені.
02.11.2024 11:58 Відповісти
Это сарказм или ты из этих, из д@лб@****?
02.11.2024 13:08 Відповісти
то, як бачиш, мій сарказм на дев'ять рівнів круче твого, или ты из этих, из д@лб@****?
02.11.2024 13:13 Відповісти
Я услышатл тебя нулёвка
02.11.2024 13:37 Відповісти
это возле угла с ирпенской?
02.11.2024 12:28 Відповісти
нет, это на Борщаговке
02.11.2024 12:58 Відповісти
на якій саме?
02.11.2024 13:09 Відповісти
А что тебе так интересно, ты же не киевлянин
02.11.2024 13:13 Відповісти
так так. кажи вже!
02.11.2024 13:14 Відповісти
Их всего две, Южная и Никольская, что не можешь узнать место киевлянин?
02.11.2024 13:16 Відповісти
Окрім Софійської Борщагівки в Києві та Київській області існують також Микільська Борщагівка, Братська Борщагівка, Михайлівська Борщагівка, Південна Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка.
02.11.2024 13:17 Відповісти
Софиевкая и Петропавловская бощаговка находятся за пределами окружной дороги и Киева, это Бучанский район, бывший Киево-Святошинский р-н. Братская и Михайловская это исторические, так что не перегибай
02.11.2024 13:35 Відповісти
нет, это на Якуба Коласа. Наверно хотели атаковать ЗАГС
02.11.2024 19:48 Відповісти
 
 