Ліквідовано пожежу в багатоповерхівці у Святошинському районі, спричинену атакою "Шахедів" на Київ. 2 осіб постраждали (оновлено). ФОТО

Ліквідовано пожежу, що сталася через ворожу атаку в Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок атаки БпЛА сталось загоряння на площі 50 кв. м. Пожежу ліквідовано. Є часткове руйнування у квартирах на 15 та 16 поверхах 16-поверхового житлового будинку.

Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала.







На місці працює 9 одиниць техніки й 40 чоловік особового складу ДСНС.

Оновлена інформація

Як згодом уточнив мер Києва Віталій Кличко, наразі двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА.

Одного з них госпіталізували, одному медики надали допомогу на місці.