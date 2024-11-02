РУС
Новости
7 506 20

Ликвидирован пожар в многоэтажке в Святошинском районе, вызванный атакой "Шахедов" на Киев. ФОТО

Ликвидирован пожар, произошедший из-за вражеской атаки в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате атаки БпЛА произошло возгорание на площади 50 кв. м. Пожар ликвидирован. Есть частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома.

Спасатели эвакуировали 18 жителей дома, один человек пострадал.

Наслідки атаки дрона на будинок у Святошинському районі
Наслідки атаки дрона на будинок у Святошинському районі
Наслідки атаки дрона на будинок у Святошинському районі

На месте работает 9 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.

Топ комментарии
+8
звісно. у святошинському районі тільки одна 16 поверхівка.
і взагалі в києві їх всього п'ять.
02.11.2024 09:13 Ответить
+2
А что тебе так интересно, ты же не киевлянин
02.11.2024 13:13 Ответить
+2
Софиевкая и Петропавловская бощаговка находятся за пределами окружной дороги и Киева, это Бучанский район, бывший Киево-Святошинский р-н. Братская и Михайловская это исторические, так что не перегибай
02.11.2024 13:35 Ответить
Якщо вказали 16-поверхівку то не важко визначити локацію.
02.11.2024 07:47 Ответить
02.11.2024 09:13 Ответить
Проєкт 16-поверхового цегляного житлового будинку було розроблено в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 Київпроєкті архітектором https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 В. Л. Суворовим і інженером М. Н. Паничем.

Перші три будинки побудовані в Києві на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2 Лівобережному масиві (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B8_%D0%9E%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%97_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2) вулиця Раїси Окіпної ) в 1977-1982. Далі були зведені у Києві ще один будинок на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шулявці , один на Лівобережному й один у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьку .
02.11.2024 09:40 Ответить
Это панельный дом, а не кирпичный, их там 3 шт и все рядом. Мой дом ровно в 200-х метров от них.
02.11.2024 10:34 Ответить
шо ти брешеш?
не може бути в одному місці три 16 етажних дома.
вони стратегічно по всьому києву розставлені.
02.11.2024 11:58 Ответить
Это сарказм или ты из этих, из д@лб@****?
02.11.2024 13:08 Ответить
то, як бачиш, мій сарказм на дев'ять рівнів круче твого, или ты из этих, из д@лб@****?
02.11.2024 13:13 Ответить
Я услышатл тебя нулёвка
02.11.2024 13:37 Ответить
это возле угла с ирпенской?
02.11.2024 12:28 Ответить
нет, это на Борщаговке
02.11.2024 12:58 Ответить
на якій саме?
02.11.2024 13:09 Ответить
02.11.2024 13:13 Ответить
так так. кажи вже!
02.11.2024 13:14 Ответить
Их всего две, Южная и Никольская, что не можешь узнать место киевлянин?
02.11.2024 13:16 Ответить
Окрім Софійської Борщагівки в Києві та Київській області існують також Микільська Борщагівка, Братська Борщагівка, Михайлівська Борщагівка, Південна Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка.
02.11.2024 13:17 Ответить
Софиевкая и Петропавловская бощаговка находятся за пределами окружной дороги и Киева, это Бучанский район, бывший Киево-Святошинский р-н. Братская и Михайловская это исторические, так что не перегибай
02.11.2024 13:35 Ответить
нет, это на Якуба Коласа. Наверно хотели атаковать ЗАГС
02.11.2024 19:48 Ответить
 
 