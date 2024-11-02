Ликвидирован пожар в многоэтажке в Святошинском районе, вызванный атакой "Шахедов" на Киев. ФОТО

Ликвидирован пожар, произошедший из-за вражеской атаки в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате атаки БпЛА произошло возгорание на площади 50 кв. м. Пожар ликвидирован. Есть частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома.

Спасатели эвакуировали 18 жителей дома, один человек пострадал.







На месте работает 9 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.