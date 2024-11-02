Ликвидирован пожар в многоэтажке в Святошинском районе, вызванный атакой "Шахедов" на Киев. ФОТО
Ликвидирован пожар, произошедший из-за вражеской атаки в Святошинском районе Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате атаки БпЛА произошло возгорание на площади 50 кв. м. Пожар ликвидирован. Есть частичное разрушение в квартирах на 15 и 16 этажах 16-этажного жилого дома.
Спасатели эвакуировали 18 жителей дома, один человек пострадал.
На месте работает 9 единиц техники и 40 человек личного состава ГСЧС.
і взагалі в києві їх всього п'ять.
Проєкт 16-поверхового цегляного житлового будинку було розроблено в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82 Київпроєкті архітектором https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 В. Л. Суворовим і інженером М. Н. Паничем.
Перші три будинки побудовані в Києві на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2 Лівобережному масиві (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A0%D0%B0%D1%97%D1%81%D0%B8_%D0%9E%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%97_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2) вулиця Раїси Окіпної ) в 1977-1982. Далі були зведені у Києві ще один будинок на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шулявці , один на Лівобережному й один у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA Донецьку .
не може бути в одному місці три 16 етажних дома.
вони стратегічно по всьому києву розставлені.