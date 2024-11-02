В Киеве снова работают силы ПВО.

Об этом сообщает в телеграмм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается угроза БпЛА для Киева! В городе работает ПВО. Позаботьтесь о собственной безопасности!", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован.

Напомним, утром 31 октября в Киеве в результате падения российского дрона была повреждена высоковольтная линия.