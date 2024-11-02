В Киеве снова работают силы ПВО
В Киеве снова работают силы ПВО.
Об этом сообщает в телеграмм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.
"Продолжается угроза БпЛА для Киева! В городе работает ПВО. Позаботьтесь о собственной безопасности!", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован.
Напомним, утром 31 октября в Киеве в результате падения российского дрона была повреждена высоковольтная линия.
Ми живемо у ХХІ столітті. Он у Ізраїлі, показували якось по Новому каналі, летить безпілотник, мав намір кудись влучати, натиснули кнопочку, у того все зупинилось, і він просто впав як ******** на землю. Навіть вибуху не відбулось, так, просто впав!!
А тут, кожного разу для них наліт шахедів - трагедія, справитися з цими мотопедами не можите, чи що? То попросіть фахівців, якщо самі не петраєте в цьому.