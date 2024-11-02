РУС
В Киеве снова работают силы ПВО

З початку року Росія випустила по Україні понад 6100 "шахедів"

В Киеве снова работают силы ПВО.

Об этом сообщает в телеграмм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

"Продолжается угроза БпЛА для Киева! В городе работает ПВО. Позаботьтесь о собственной безопасности!", - говорится в сообщении.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером пятницы, 1 ноября, российские захватчики запустили в сторону Украины ударные БпЛА "шахед". В Киеве обломками повреждено остекление в домах в Соломенском районе, в Святошинском - возгорание в многоэтажке. Впоследствии стало известно, что горят верхние этажи дома в Святошинском районе, есть частичное разрушение в квартирах, пострадал человек. Сейчас пожар ликвидирован.

Напомним, утром 31 октября в Киеве в результате падения российского дрона была повреждена высоковольтная линия.

ПВО (3137) Воздушные атаки на Киев (884) Шахед (1527)
+10
02.11.2024 08:41 Ответить
02.11.2024 08:33 Ответить
+7
А керується той вовагавк з гавкмарафону - о#уїтільна зброя
02.11.2024 08:41 Ответить
02.11.2024 08:41 Ответить
+5
Погугліть, що таке інерціальна система наведення. Потім пишіть. Або краще нічого більше не пишіть стосовно техніки
02.11.2024 08:19 Ответить
02.11.2024 08:19 Ответить
Шахеди, завжди і навкруги самі Шахеди! Як це всім вже набридло!!!!
Ми живемо у ХХІ столітті. Он у Ізраїлі, показували якось по Новому каналі, летить безпілотник, мав намір кудись влучати, натиснули кнопочку, у того все зупинилось, і він просто впав як ******** на землю. Навіть вибуху не відбулось, так, просто впав!!
А тут, кожного разу для них наліт шахедів - трагедія, справитися з цими мотопедами не можите, чи що? То попросіть фахівців, якщо самі не петраєте в цьому.
02.11.2024 08:16 Ответить
02.11.2024 08:16 Ответить
Погугліть, що таке інерціальна система наведення. Потім пишіть. Або краще нічого більше не пишіть стосовно техніки
02.11.2024 08:19 Ответить
02.11.2024 08:19 Ответить
"Кукурузник" може збивати - але не над Києвом а в полях
02.11.2024 08:56 Ответить
02.11.2024 08:56 Ответить
Вони по всій Україні літають, чому не збивати кукурузником і в полях, а не чекати доки до міст долетить? На третій рік вторгення вже можна було розробити протидію шахедному террору, але, як я бачу, завдання гундосого какістократа - кошмарити власний народ, а не захищати його. Тоді виникає питання - а навіщо нам цей какістократ на чолі країни?
02.11.2024 12:46 Ответить
02.11.2024 12:46 Ответить
У шахеда контактний детонатор. Якщо не попали в повітрі у бойову частину, з великою долею вірогідності вона підірветься від контакту з землею/будівлею при падінні. Ніяка "кнопочка" на це вплинути не може.
02.11.2024 08:36 Ответить
02.11.2024 08:36 Ответить
Спробуйте ще чарівною "кнопочкою" зупинити вибух бойової частини від летючого артснаряду, мінометної міни чи гранати від рпг. Розкажіть як ви це зробите, адже ви недарма свій хліб їсте, цілий Новий канал дивитесь.
02.11.2024 08:52 Ответить
02.11.2024 08:52 Ответить
********** свіжеспечена...
02.11.2024 09:01 Ответить
02.11.2024 09:01 Ответить
пахмунтова,как тібя завут?
02.11.2024 09:04 Ответить
02.11.2024 09:04 Ответить
А може щось ще про музику розкажете , бо ,,щось я нічого не зрозумів , але було цікаво'' , до речі коли стріляють по шахєду теж кнопочку тиснуть , але не завжди натиснувши кнопочку будь які кнопочки стається ураження...
02.11.2024 09:45 Ответить
02.11.2024 09:45 Ответить
...натиснувши кнопочку або будь які кнопочки ...
02.11.2024 09:47 Ответить
02.11.2024 09:47 Ответить
Пахмутова Алексндра. Україна воює не з "Хамасом" а з Х**лостаном. Двє большиє разніци.
02.11.2024 08:23 Ответить
02.11.2024 08:23 Ответить
Зараз кнопочку натиснемо і війна зупиниться. Як показували по якомусь Новому каналі
02.11.2024 08:24 Ответить
02.11.2024 08:24 Ответить
02.11.2024 08:33 Ответить
02.11.2024 08:33 Ответить
А керується той вовагавк з гавкмарафону - о#уїтільна зброя
02.11.2024 08:41 Ответить
02.11.2024 08:41 Ответить
Необхідно завдавати удари по тих об'єктах звідки ворог запускає ті шахеди і по ворожих тилах лднр де зосереджені сотні тисяч рашистів і їхня інфраструктура досить гратись там "наші люди" там ворог.
02.11.2024 09:19 Ответить
02.11.2024 09:19 Ответить
Гасла про необхідність-це добре. Але об'єкт запуску шахеда-це вантажівка, причому виглядає як цивільна. Місце запуску може бути будь-де. Як ти збираєшся її відслідковувати та завдавати по ній удару ?
02.11.2024 09:34 Ответить
02.11.2024 09:34 Ответить
Може хто знає коли в ху... лостані бояришник починають продавати, може тривога закінчиться
02.11.2024 10:07 Ответить
02.11.2024 10:07 Ответить
 
 