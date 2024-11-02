Обломки дронов упали в 6 районах Киева, есть возгорание в офисном здании в Шевченковском районе (обновлено)

Из-за падения обломков вражеских дронов есть возгорание в нежилой многоэтажке в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киеве Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вызов экстренных служб в Шевченковский район столицы. Предварительно, - пожар в результате падения обломков БпЛА", - говорится в сообщении.

"Зафиксировано падение обломков и в Шевченковском районе. По предварительной информации, в результате падения обломков произошло возгорание многоэтажном нежилом доме", - уточнил председатель КГГА Сергей Попко.

"В Шевченковском районе обломки дрона попали в офисное здание. Предварительно - возгорание на одном из этажей. Экстренные службы на месте", - позже добавил Кличко.

Как уточнили в КГВА, по состоянию на 9:15 2 ноября в результате атаки дронов предварительно зафиксировано падение обломков уже в шести районах столицы - в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.

Достоверно известно об одном пострадавшем. Все пожары ликвидированы. Данные оперативного строительства постоянно уточняются.

Последствия атаки в Святошинском районе

По данным Нацполиции, в Святошинском районе поврежден 16-этажный жилой дом - произошло возгорание квартир на верхних этажах дома. На территории Соломенского района обломками повреждены автомобили и выбиты окна в двух жилых домах.

"Госпитализирован патрульный полицейский, который оказывал помощь жителям горящего дома в Святошинском районе, предварительно - отравление средствами горения. Еще одной пострадавшей, жительнице этого же района, медики оказали помощь без госпитализации". – говорится в сообщении.

На местах продолжают работать следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, спасатели ГСЧС и медики. Информация будет уточняться.

Обновленная ​​информация о последствиях атаки в Киеве

По данным КГВА, зафиксировано падение обломков в шести районах столицы.

В Соломенском районе:

- повреждены остекление и наружная отделка нескольких жилых домов;

- повреждено 5 автомобилей;

Без пожара и пострадавших.

Святошинский район:

- пожар на 15 и 16 этаже в 16-этажном жилом доме на площади 50 м.кв. Пожар ликвидирован. Эвакуированы 18 человек. Пострадал 1 человек (полицейский).

- повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.

Голосеевский район:

- в 22-этажном жилом доме частично повреждено остекление нескольких квартир. Без пожара и пострадавших.

Днепровский район:

- предварительно, появились локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов. Информация уточняется.

Данных о пострадавших не поступало.

Шевченковский район:

- возникло возгорание между 3 и 4 этажами бездействующего многоэтажного здания на площади 2 м.кв. Пожар Ликвидирован. Пострадавших нет.

Печерский район:

- в 8-этажном жилом доме поврежден балкон. Пострадавших и пожаров нет.

"В столице продолжается воздушная тревога. Ведется боевая работа по отражению атаки вражеских дронов. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.