Обломки дронов упали в 6 районах Киева, есть возгорание в офисном здании в Шевченковском районе (обновлено)

Из-за падения обломков вражеских дронов есть возгорание в нежилой многоэтажке в Шевченковском районе Киева.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киеве Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"Вызов экстренных служб в Шевченковский район столицы. Предварительно, - пожар в результате падения обломков БпЛА", - говорится в сообщении.

"Зафиксировано падение обломков и в Шевченковском районе. По предварительной информации, в результате падения обломков произошло возгорание многоэтажном нежилом доме", - уточнил председатель КГГА Сергей Попко.

Также читайте: В Киеве снова работают силы ПВО

"В Шевченковском районе обломки дрона попали в офисное здание. Предварительно - возгорание на одном из этажей. Экстренные службы на месте", - позже добавил Кличко.

Как уточнили в КГВА, по состоянию на 9:15 2 ноября в результате атаки дронов предварительно зафиксировано падение обломков уже в шести районах столицы - в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском.

Достоверно известно об одном пострадавшем. Все пожары ликвидированы. Данные оперативного строительства постоянно уточняются.

Последствия атаки в Святошинском районе

По данным Нацполиции, в Святошинском районе поврежден 16-этажный жилой дом - произошло возгорание квартир на верхних этажах дома. На территории Соломенского района обломками повреждены автомобили и выбиты окна в двух жилых домах.

"Госпитализирован патрульный полицейский, который оказывал помощь жителям горящего дома в Святошинском районе, предварительно - отравление средствами горения. Еще одной пострадавшей, жительнице этого же района, медики оказали помощь без госпитализации". – говорится в сообщении.

На местах продолжают работать следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, спасатели ГСЧС и медики. Информация будет уточняться.

Обновленная ​​информация о последствиях атаки в Киеве

По данным КГВА, зафиксировано падение обломков в шести районах столицы.

В Соломенском районе:
- повреждены остекление и наружная отделка нескольких жилых домов;
- повреждено 5 автомобилей;
Без пожара и пострадавших.

Святошинский район:
- пожар на 15 и 16 этаже в 16-этажном жилом доме на площади 50 м.кв. Пожар ликвидирован. Эвакуированы 18 человек. Пострадал 1 человек (полицейский).
- повреждено нежилое помещение на территории частной застройки.

Голосеевский район:
- в 22-этажном жилом доме частично повреждено остекление нескольких квартир. Без пожара и пострадавших.

Днепровский район:
- предварительно, появились локальные пожары на нескольких балконах многоквартирных домов. Информация уточняется.
Данных о пострадавших не поступало.

Шевченковский район:
- возникло возгорание между 3 и 4 этажами бездействующего многоэтажного здания на площади 2 м.кв. Пожар Ликвидирован. Пострадавших нет.

Печерский район:
- в 8-этажном жилом доме поврежден балкон. Пострадавших и пожаров нет.

"В столице продолжается воздушная тревога. Ведется боевая работа по отражению атаки вражеских дронов. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Воздушные атаки на Киев (884) Шахед (1527)
Вовчик, а маскваБАД коли горіти буде?
02.11.2024 09:28 Ответить
От цікаво, чому не кажуть про те, що путін у 2019 році втручався у вибори в Україні і до чого це призвело
02.11.2024 10:23 Ответить
Уламки?...
02.11.2024 09:35 Ответить
Какие нахрен шахеды если ракеты летали
02.11.2024 09:40 Ответить
Karl Maschinengewehrschutze: Про те ,що найкращі, але не "політкоректні " воїни ППО поїхали в піхоту , вам вам не скажуть, бо такого не було, немає і бути не може : https://www.facebook.com/100044498202581/posts/pfbid0vHfQ3h7TjyC1zmzGVT2i8Tu6a4mBagRDwLLxV8DcC5yHY9iCYmpGBDHMNgicmHfNl/?app=fbl
02.11.2024 09:43 Ответить
під@раси кацапські
путін підараска із тухеса свині
02.11.2024 10:00 Ответить
 
 