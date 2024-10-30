РУС
Украина и РФ ведут переговоры о взаимном прекращении атак на энергетику, - The Financial Times

Україна та РФ ведуть попередні перемовини щодо зупинки обстрілів енергетики

Издание The Financial Times пишет, что между Украиной и Россией происходят предварительные переговоры о взаимном прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на материал FT.

Неназванный источник издания утверждает, что Киев пытается возобновить переговоры при посредничестве Катара.

Также в материале говорится, что эти переговоры якобы были близки к сделке в августе, но разорвались из-за операции Сил обороны в Курской области.

"Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-то. Сейчас ведутся переговоры об энергетических объектах", - говорит источник FT.

Также отмечается, что соглашение ознаменовало бы наиболее значительную деэскалацию войны с тех пор, как правитель России Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в начале 2022 года.

В этом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о защите энергетических объектов может свидетельствовать о готовности России к более широким мирным переговорам.

По словам анонимного украинского чиновника, Москва и Киев уже снизили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренностей, достигнутых их разведывательными службами.

"И Киев, и Москва ранее признали, что прекращение атак на украинскую энергосистему и российские нефтеперерабатывающие мощности было в их общих интересах. Но Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят украинские войска из Курской области, где они все еще контролируют около 600 кв. км территории..." - пишет FT.

Вышеупомянутый чиновник отметил, что Украина, тем не менее, планирует продолжать наносить удары по целям, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы принудить Россию к переговорам.

Четыре украинских чиновника рассказали FT, что осенью прошлого года Киев и Москва заключили "молчаливое соглашение" о том, что не будут наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

Топ комментарии
+23
Ага.
***** ж завжди дотримується слова.
Да і ЗЄ найчесніша людина.

Тому план надійний, як китайський годинник.
30.10.2024 01:33 Ответить
+18
"Неназване джерело....перезапуск чогось....анонімний чиновник...мовчазна угода..." ЗМІ перетворилися на сміттєзвалище.
30.10.2024 01:32 Ответить
+15
А навіщо тоді ***** нищило українську? Щоб згодом власну договорняками захистити?
30.10.2024 01:45 Ответить
"Неназване джерело....перезапуск чогось....анонімний чиновник...мовчазна угода..." ЗМІ перетворилися на сміттєзвалище.
30.10.2024 01:32 Ответить
А у що тоді перетворилась шашлична влада, якщо навіть новини із
" сміттєзвалища" не здаються сміттям, а якраз під стать нелохам оманським?
30.10.2024 02:15 Ответить
ЗЕМАФІЯ хітрозроблених виродків , ведє таємні переговори з террористичною паРашею, а «козлом відпущення « робить партнерів ! Не дають , мовляв, змоги бити їх озброєнням !А своїм по окупованій частині України взагалі не рухають ні Кримський міст , ні побудовані нацистами ЖД Маріуполь -Ростов , по окупованій частині Херсону , аєродромах в Мелітополі , Донецьку ……… МЕРЗОПАКІСТНІЙШИХ ІСТОТ Світ , ще не бачив ! Незабаром зе&ермак на колінах будуть просити пробачення в ***** за спротив українців , як Цє зробив ИВАНОШВІЛЛІ
30.10.2024 12:08 Ответить
Хто ви мабуть ще ютюб не відкривали...
показать весь комментарий
Ну так це закидони інформації для перевірки суспільної думки.
Це значить, що такі переговори таки є, але поки секретні. І якщо суспільство виявиться не проти, то про них оголосять. Якщо ні, то будуть усе заперечувати.
Як на мене, такі переговори вести треба! АЛЕ!!!! Тільки після того як ми расхерачим їм пару підстанцій, що живлять Москву та Пітер, і це суспільство пі*арасів, посидить у пітьмі, та холоді.
А то якось некрасиво виходить: вони нам расхерачили 2/3 енергетики, а зараз коли наши дрони почали їм всюди залітати. Ті такі "ні ні давайте по енергетиці не стріляти"
30.10.2024 08:58 Ответить
Як добре про такі речі базікати, сидячі у Польщі, подалі від війни, при світлі та в теплі та, не виключено, з липовою довідкою про непридатність
30.10.2024 15:24 Ответить
Ваш допис... яскрава ознака реальної дурноголовості! Коли людина так реагує на іноземні прапори... то стовідсотково дурноголова. Навіть без сумніву!!!)))) Заоаз побачимо..як Ви загавкаєте на турецький прапор біля мого ніку! ФАС....!!!
30.10.2024 16:29 Ответить
тим не менш, майже всі такі "чутки" в ЗМІ про Україну через кілька місяців підтверджуються.
показать весь комментарий
Ага.
***** ж завжди дотримується слова.
Да і ЗЄ найчесніша людина.

Тому план надійний, як китайський годинник.
30.10.2024 01:33 Ответить
До виборів в США ніяких результатів не буде.
30.10.2024 01:35 Ответить
А навіщо тоді ***** нищило українську? Щоб згодом власну договорняками захистити?
30.10.2024 01:45 Ответить
ви не помітили, що ***** навіть на крок уперед не здатен рахувати свої дії?

ви впевнені що воно хтіло всього того що отримала срасія за 25 років путінізму ???
30.10.2024 04:22 Ответить
Ой, дурень..., ти не Дима, ти Іфан, а іфанам тут горілки не наллють , тому швиденько за хрюсськім кораблем мац ква
30.10.2024 07:50 Ответить
йди похмелись синьолобе
30.10.2024 08:33 Ответить
ви тільки це не розумієте?
30.10.2024 06:16 Ответить
Договорняк саме зараз, не тому що як вам завжди здається «усюди зрада», а тому що у України зʼявились реальні можливості нищити московицьку енергетику! Якби ці можливості були раніше, то і домовленості були б до того як знищили нашу енергетику
30.10.2024 12:22 Ответить
ЗМІ 3.14**ять, як скабєєви-соловйоби.
30.10.2024 01:50 Ответить
угоды угоды а потом Хйло поднакопит ракет и угоды закончатся (как и "Будапешт", "Минск", и всякие официальные международные писульки с гарантами и без), только отвечать будет нечем
30.10.2024 02:14 Ответить
зима в Україні і на Московії - то двЄ бАльшиє разніци...
не дивно, що дермаки по обидві сторони війни готові домовлятися між собою на користь Московії...
понаобирали, блін, тупорилих, безродних зеленських йуд "нездатних мислити стратегЄчєскі"(с)..
30.10.2024 02:23 Ответить
А весною нам кацаби насиплять від душі...тож ці переговори- то більше на користь пуйла...
30.10.2024 09:30 Ответить
І не здивуюсь коли стане відомо що за ,,переговорами,, знов Медведчук стоїть...
30.10.2024 02:59 Ответить
Не поздновато? Тут комментаторы писали что в Украине ничего кроме атомных станций не осталось.
30.10.2024 04:09 Ответить
от как-то странно, весной вынесли все ТЕЦ и ГЕС и осталось только запустить по ракете в трансформаторы АЭС для полного блекаута - и они этого не сделали. Не понимаю. Смысл было тратить тысячи ракет и дронов на вынос энергетики, чтобы не сделать последнего шага, а потом вообще начать эти переговоры?
30.10.2024 12:29 Ответить
Переговори...
30.10.2024 04:49 Ответить
А, поддавки.
Ну типа мы воюем, но вот здесь, и здесь, а тута, и тама - нет?

Что и требовалось доказать. Только реальным баблишком запахло - сразу и тема для переговоров появилась.
30.10.2024 05:22 Ответить
30.10.2024 05:26 Ответить
Як поєднується цей з заголовок з наступним про атаку шахедів... Угоди сказали вони.
30.10.2024 05:44 Ответить
Та то такє..в літачки граються
30.10.2024 06:08 Ответить
брехня эти слухи все фуфло - хотя от оманского БРЕХУНА все что угодно можна ожидать
30.10.2024 06:07 Ответить
Ага.Вірю.Та замовлю ще пару павербанків
30.10.2024 06:21 Ответить
в 1997 році ми підписали з парашкою ..великий договір про визнання кордонів . вічну дружбу . поділ чор.флоту .. а зараз чотири області і крим ***** записав в склад ********* ТО ПРО ЩО З ТИМИ УЙОБКАМИ МОЖНА ДОМОВЛЯТИСЯ .в 14 році до речі у нас був нейтральний статус коли ті виродки почали війну
30.10.2024 06:32 Ответить
Ост так потихенько вийдуть на Стамбул 2.А тим часом мясник проСирський угробить ще 300-500тис.українських захисників...
30.10.2024 07:18 Ответить
Ішак все робив і робить, щоб сподобатись ***** та сісти з ним за стіл договорняка. Тупорилий згоден на все, але сцить признатись вголос.
30.10.2024 07:30 Ответить
Результат таких переговорів буде результатом Будапештського меморандума - пусте потрясіння повітря пустими словами.
30.10.2024 07:31 Ответить
Аякже ! Вони ще й досі друзі
Домовляються, як вбивати українців
Домовляються, як здавати українські міста
Домовляються, які об"єкти атакувати
І грають перед нами цей цирк!
ТІЛЬКИ БАНДЕРІВЦІ ПОТРІБНІ УКРАЇНІ
Такі, щоб вбивали кожного, хто хоч загикнеться
про мир з росією.
30.10.2024 07:37 Ответить
Кацапам нада погодитись. Наша енергетика їм ще пригодиться.
30.10.2024 08:19 Ответить
ждун ?
30.10.2024 09:12 Ответить
курська авантюра - це план кремля.самі придумали самі й звинуватили українців.а зє **** по роялю.
30.10.2024 08:34 Ответить
ЗЕ в односторонньому порядку сам вже давно ратифікував ці домовленності і не бамбардують ні НПЗ ні нову залізницю в Крим.. взагалі...не злить хкуйла!!!! А це дуже тішить хкуйла і той увійшов в азарт
30.10.2024 08:35 Ответить
Цікаві переговори...пуйлу повернути зайняті територій в Курській області а арміярф тим часом віджимає все нові та нові в Україні...плюс нашу енергосистему вже й так кацаби здорово потріпали...і судячи з усього пуйло готує нову ракетну атаку...і схоже саме по енергооб'єктах...тож ці переговори просто безглузді...
30.10.2024 09:26 Ответить
"судячи з усього пуйло готує...." - судячи з чого, конкретно? У вас є свіжі розвіддані з російського генштабу?
30.10.2024 15:31 Ответить
Зашибись. Нашу енергетику рашисты уничтожили а теперь мы не будем по рашистам стрелять. Потому что колламс енергетики Сосии приведет к ее развалу. А куда мы будем стрелять? Туда куда ***** не больно? А зачем бить туда куда не больно. Тогда мы просто проиграем.
30.10.2024 09:33 Ответить
На 100% уверен что ***** меньше стреляет по нашим енергетическим обьектам потому что он уже почти все уничтожил а во вторых потому что копит ракеты для окончательного массированного удара типо как Иран наносил по Израилю, тупо перенасыщив всю нашу ПВО. Наши же продажные дегенераты опять верят что ***** хочет для украинцев мира. По хорошему мы должны наоборот каждый день провоцировать ***** чтобы он тратил ракеты постепенно а не скапливал.
30.10.2024 09:38 Ответить
Всмысле не домбить энергетику? А солдаты пусть умирают? Если договариваетесь о чем-то, то договаривайтесь нормально
30.10.2024 09:44 Ответить
Схоже що зелені вже домовились з орками тому що вже досить давно не було обстрілів кацапських НПЗ та нафтобаз,переключились на спиртзаводи.
30.10.2024 09:47 Ответить
По НПЗ перестали бити давно. Мабуть Байден заборонив. Били по цистернах сховищ. А спиртзаводи це нова фішка.
30.10.2024 09:58 Ответить
на спиртзаводx виробляються компоненти авіаційного палива!
30.10.2024 15:51 Ответить
Дибіли!
30.10.2024 11:03 Ответить
українську енергосистему та російські нафтопереробні потужності - это есть предательство!
энергосистема не равно нефтепереработка дебилы
договорённость следующая должна быть: не стреляем друг другу по трансформаторам, по распредузлам и т.д и это делается после первой атаки, а не через три года
и это должна говорить гнида на троне после первого удара, а оно пункты зезламности попридумывало
30.10.2024 11:32 Ответить
по ВР та офісу найвеличнішого вже домовились, тепер по електростанціях олігархів, про народ не забудьте.
30.10.2024 11:55 Ответить
не переговори,а накази оманським підарасам з московії
30.10.2024 12:20 Ответить
А ПРО ВЗАЄМНЕ ПРИПИНЕННЯ АТАК НА ПРЕЗИДЕНТІВ ВЖЕ ДАВНО ДОМОВИЛИСЬ !?)
30.10.2024 12:23 Ответить
Переговори?! Які, з ким, про що?! З настанням перших стійких холодів і снігопадів, агресор знову повторюватиме нальоти на критичну енергетичну інфраструктуру. Зверніть увагу, поки використовуються лише БПЛА та балістику! Ворог накопичує свої: Калібр, Х-101, Х-555.
30.10.2024 12:37 Ответить
то це ти сьогодні зареєструвалося шоб нам цю туфту впарювати, кацапка "Алексндра"? те шо вони накопичували - повзривалося на складаx
30.10.2024 15:54 Ответить
Да Ви що?? Вірте й далі. Але не підстрибуйте, коли все те, що як Ви написали "... повзривалося на складах", прилитить з потойбіччя, але влучати й нищити буде вже реально, як у пеклі! А про посилення ППО хтось хоча б думає?! А ні слова не сказали про це. Бо невігласи, дурні.
30.10.2024 16:52 Ответить
Московити завдали українській енергетиці величезних руйнувань. І у час, коли Україна наполегливо наближає можливість завдавати ударів власною зброєю, починається тема переговорів. Спочатку треба дати відповідь хоча б на 20%.
30.10.2024 14:20 Ответить
Если москали начали переговоры, значит это их серъезно напрягает, надо продолжать! Если унчитожить нефте-газоперерабатывающие заводы, вышик, трубопроводы, танкеры... денег у русни не будет и война тоже закончится.
30.10.2024 15:05 Ответить
 
 