Украина и РФ ведут переговоры о взаимном прекращении атак на энергетику, - The Financial Times
Издание The Financial Times пишет, что между Украиной и Россией происходят предварительные переговоры о взаимном прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на материал FT.
Неназванный источник издания утверждает, что Киев пытается возобновить переговоры при посредничестве Катара.
Также в материале говорится, что эти переговоры якобы были близки к сделке в августе, но разорвались из-за операции Сил обороны в Курской области.
"Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-то. Сейчас ведутся переговоры об энергетических объектах", - говорит источник FT.
Также отмечается, что соглашение ознаменовало бы наиболее значительную деэскалацию войны с тех пор, как правитель России Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в начале 2022 года.
В этом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о защите энергетических объектов может свидетельствовать о готовности России к более широким мирным переговорам.
По словам анонимного украинского чиновника, Москва и Киев уже снизили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренностей, достигнутых их разведывательными службами.
"И Киев, и Москва ранее признали, что прекращение атак на украинскую энергосистему и российские нефтеперерабатывающие мощности было в их общих интересах. Но Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят украинские войска из Курской области, где они все еще контролируют около 600 кв. км территории..." - пишет FT.
Вышеупомянутый чиновник отметил, что Украина, тем не менее, планирует продолжать наносить удары по целям, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы принудить Россию к переговорам.
Четыре украинских чиновника рассказали FT, что осенью прошлого года Киев и Москва заключили "молчаливое соглашение" о том, что не будут наносить удары по энергетическим объектам друг друга.
" сміттєзвалища" не здаються сміттям, а якраз під стать нелохам оманським?
Це значить, що такі переговори таки є, але поки секретні. І якщо суспільство виявиться не проти, то про них оголосять. Якщо ні, то будуть усе заперечувати.
Як на мене, такі переговори вести треба! АЛЕ!!!! Тільки після того як ми расхерачим їм пару підстанцій, що живлять Москву та Пітер, і це суспільство пі*арасів, посидить у пітьмі, та холоді.
А то якось некрасиво виходить: вони нам расхерачили 2/3 енергетики, а зараз коли наши дрони почали їм всюди залітати. Ті такі "ні ні давайте по енергетиці не стріляти"
***** ж завжди дотримується слова.
Да і ЗЄ найчесніша людина.
Тому план надійний, як китайський годинник.
ви впевнені що воно хтіло всього того що отримала срасія за 25 років путінізму ???
не дивно, що дермаки по обидві сторони війни готові домовлятися між собою на користь Московії...
понаобирали, блін, тупорилих, безродних зеленських йуд "нездатних мислити стратегЄчєскі"(с)..
Ну типа мы воюем, но вот здесь, и здесь, а тута, и тама - нет?
Что и требовалось доказать. Только реальным баблишком запахло - сразу и тема для переговоров появилась.
Домовляються, як вбивати українців
Домовляються, як здавати українські міста
Домовляються, які об"єкти атакувати
І грають перед нами цей цирк!
ТІЛЬКИ БАНДЕРІВЦІ ПОТРІБНІ УКРАЇНІ
Такі, щоб вбивали кожного, хто хоч загикнеться
про мир з росією.
энергосистема не равно нефтепереработка дебилы
договорённость следующая должна быть: не стреляем друг другу по трансформаторам, по распредузлам и т.д и это делается после первой атаки, а не через три года
и это должна говорить гнида на троне после первого удара, а оно пункты зезламности попридумывало