Украина и РФ ведут переговоры о взаимном прекращении атак на энергетику, - The Financial Times

Издание The Financial Times пишет, что между Украиной и Россией происходят предварительные переговоры о взаимном прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на материал FT.

Неназванный источник издания утверждает, что Киев пытается возобновить переговоры при посредничестве Катара.

Также в материале говорится, что эти переговоры якобы были близки к сделке в августе, но разорвались из-за операции Сил обороны в Курской области.

"Есть очень ранние переговоры о потенциальном перезапуске чего-то. Сейчас ведутся переговоры об энергетических объектах", - говорит источник FT.

Также отмечается, что соглашение ознаменовало бы наиболее значительную деэскалацию войны с тех пор, как правитель России Владимир Путин отдал приказ о полномасштабном вторжении в Украину в начале 2022 года.

В этом месяце президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение о защите энергетических объектов может свидетельствовать о готовности России к более широким мирным переговорам.

По словам анонимного украинского чиновника, Москва и Киев уже снизили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в последние недели в рамках договоренностей, достигнутых их разведывательными службами.

"И Киев, и Москва ранее признали, что прекращение атак на украинскую энергосистему и российские нефтеперерабатывающие мощности было в их общих интересах. Но Путин вряд ли согласится на сделку, пока российские войска не вытеснят украинские войска из Курской области, где они все еще контролируют около 600 кв. км территории..." - пишет FT.

Вышеупомянутый чиновник отметил, что Украина, тем не менее, планирует продолжать наносить удары по целям, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы принудить Россию к переговорам.

Четыре украинских чиновника рассказали FT, что осенью прошлого года Киев и Москва заключили "молчаливое соглашение" о том, что не будут наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

