ОП опроверг заявление Путина о якобы предложении переговоров через Турцию: Ему постоянно нужно искать отмазки
Офис Президента опроверг заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что тот якобы получил через Турцию предложение о переговорах с Украиной и согласился на них.
Об этом советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть Формула мира. Она есть в Уставе ООН. А у него (у Путина - ред.) есть желание вести войну, и он виновник агрессии. Поэтому ему постоянно нужно искать отмазки, почему он два года не идет на Формулу мира", - отметил Литвин.
Что предшествовало?
Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы получил через Турцию предложение о переговорах с Украиной и согласился. Однако якобы Владимир Зеленский отказался на следующий день.
По его словам, представитель Турции "получил от Украины какое-то предложение для России" на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Также российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности РФ к "компромиссам" на переговорах с Украиной, но без "уступок".
До этого Путин заявил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения войны в Украине, "исходя из реалий, складывающихся на земле", и не готова "ни на что другое".
Ордер на арест Путина
17 марта 2023 гкоу Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.
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Зе заборонив вести перемовини....
Це ж ви відступаєте, а не він.
Бо ж ***** опосередковано заявило, що саме Ердоган передавав йому пропозицію провести перемовини щодо мирних переговорів з Україною!
пакет передав!
А вы что подумали?