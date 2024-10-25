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ОП опроверг заявление Путина о якобы предложении переговоров через Турцию: Ему постоянно нужно искать отмазки

Україна спростувала слова Путіна про нібито пропозицію перемовин РФ через Туреччину

Офис Президента опроверг заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что тот якобы получил через Турцию предложение о переговорах с Украиной и согласился на них.

Об этом советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть Формула мира. Она есть в Уставе ООН. А у него (у Путина - ред.) есть желание вести войну, и он виновник агрессии. Поэтому ему постоянно нужно искать отмазки, почему он два года не идет на Формулу мира", - отметил Литвин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Эрдоган: На встрече с Путиным увидел, что он стремится к прекращению огня

Что предшествовало?

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы получил через Турцию предложение о переговорах с Украиной и согласился. Однако якобы Владимир Зеленский отказался на следующий день.

По его словам, представитель Турции "получил от Украины какое-то предложение для России" на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности РФ к "компромиссам" на переговорах с Украиной, но без "уступок".

До этого Путин заявил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения войны в Украине, "исходя из реалий, складывающихся на земле", и не готова "ни на что другое".

Читайте также: Доля украинцев, которые поддерживают переговоры с Россией, выросла до 35%, - опрос "Центра Разумкова"

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 гкоу Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Автор: 

путин владимир (31566) Турция (3501) Офис Президента (1803) переговоры с Россией (1187)


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Топ комментарии
+5
Українці могли б здатися у 2022 році і жили б як білоруси чи грузини, чи казахи. Всі знали про рівень нашої армії, всі знали про рівень нашої корупції, всі знали, скільки в нас проросійських зрадників, які будуть допомагати кацапам, всі знали, що проти нас населення в декілька разів більше нашого. Та незважаючи на це все, українці вибрали спротив агресору, українці вибрали війну проти фашистів! То чого ви зараз скиглите? Чого ви чекали? Що українці за два роки будуть штурмувати кремль?
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25.10.2024 14:37 Ответить
+3
а чого це спростовує спічрайтер ЕрЗе, а не МЗС нотою до Ердогана за брехню?
Бо ж ***** опосередковано заявило, що саме Ердоган передавав йому пропозицію провести перемовини щодо мирних переговорів з Україною!
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25.10.2024 14:34 Ответить
+3
Аяяй, ішака знову злили. Чмо змушене терміново виправдовуватись.
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25.10.2024 14:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Авжеж, він же ж щодня окуповує якусь територію України.
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25.10.2024 14:24 Ответить
ОПа при перемовинах (таємних в тому числі) буде помножена на "0"
Зе заборонив вести перемовини....
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25.10.2024 14:32 Ответить
Так ботокс кожен день території захоплює, звісно він буде продовжувати до повного вичерпання своїх ресурсів, щоб відхопити план-мінімум (4 області, які вписав в конституцію).
Це ж ви відступаєте, а не він.
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25.10.2024 14:33 Ответить
а чого це спростовує спічрайтер ЕрЗе, а не МЗС нотою до Ердогана за брехню?
Бо ж ***** опосередковано заявило, що саме Ердоган передавав йому пропозицію провести перемовини щодо мирних переговорів з Україною!
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25.10.2024 14:34 Ответить
сибіга напередодні їздило на "контакт" до Туреччини...
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25.10.2024 14:38 Ответить
хочеш сказати, що там Сибіга і ляпнув про переговори?
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25.10.2024 14:43 Ответить
не ляпнув...
пакет передав!
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25.10.2024 14:52 Ответить
Українці могли б здатися у 2022 році і жили б як білоруси чи грузини, чи казахи. Всі знали про рівень нашої армії, всі знали про рівень нашої корупції, всі знали, скільки в нас проросійських зрадників, які будуть допомагати кацапам, всі знали, що проти нас населення в декілька разів більше нашого. Та незважаючи на це все, українці вибрали спротив агресору, українці вибрали війну проти фашистів! То чого ви зараз скиглите? Чого ви чекали? Що українці за два роки будуть штурмувати кремль?
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25.10.2024 14:37 Ответить
а ти ж сам бачиш по цбому форуму, як вишиватні екстреміти закидають (зокрема, Пороху), зраду за мінські домовленості в 2014-15 роках..., мовляв, заборонив ЗСУ брати кремль...
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25.10.2024 14:56 Ответить
Наші люди ******* протирічити самі собі.
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25.10.2024 15:01 Ответить
Аяяй, ішака знову злили. Чмо змушене терміново виправдовуватись.
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25.10.2024 14:40 Ответить
https://gordonua.com/news/worldnews/arahamiya-na-peregovorah-v-turcii-obyasnyayu-medinskomu-kak-vyglyadit-antiseptik-on-podumal-chto-na-stole-vodka-1602280.html Арахамия на переговорах в Турции: Объясняю Мединскому, как выглядит антисептик. Он подумал, что на столе - водка

А вы что подумали?

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25.10.2024 14:57 Ответить
Опять врет скотина. А ***** нет.
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25.10.2024 15:25 Ответить
Чи хтось чув з пОПи правдиву інформацію ???
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25.10.2024 15:31 Ответить
Джонсон нехило вам зелёным по башке настучал в 2022, когда вы в Турцию ломились с поросячьими визгами о переговорах
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25.10.2024 15:46 Ответить
Та ну на....А хто на случку їздив у Стамбул у березні 2022 "договорится посерединке",невже Порошенко з Кличком?
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25.10.2024 17:10 Ответить
 
 