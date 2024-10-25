ОП опроверг заявление Путина о якобы предложении переговоров через Турцию: Ему постоянно нужно искать отмазки

Офис Президента опроверг заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что тот якобы получил через Турцию предложение о переговорах с Украиной и согласился на них.

Об этом советник президента Украины по коммуникации Дмитрий Литвин сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть Формула мира. Она есть в Уставе ООН. А у него (у Путина - ред.) есть желание вести войну, и он виновник агрессии. Поэтому ему постоянно нужно искать отмазки, почему он два года не идет на Формулу мира", - отметил Литвин.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы получил через Турцию предложение о переговорах с Украиной и согласился. Однако якобы Владимир Зеленский отказался на следующий день.

По его словам, представитель Турции "получил от Украины какое-то предложение для России" на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Также российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности РФ к "компромиссам" на переговорах с Украиной, но без "уступок".

До этого Путин заявил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения войны в Украине, "исходя из реалий, складывающихся на земле", и не готова "ни на что другое".

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Ордер на арест Путина

17 марта 2023 гкоу Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.