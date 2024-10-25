ОП спростував заяву Путіна про нібито пропозицію переговорів через Туреччину: Йому постійно потрібно шукати відмазки

Офіс Президента спростував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що той нібито отримав через Туреччину пропозицію про переговори з Україною і погодився на них.

Про це радник президента України з комунікації Дмитро Литвин сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"У нас є Формула миру. Вона є в Статуті ООН. А у нього (у Путіна. - Ред.) є бажання вести війну, і він винуватець агресії. Тому йому постійно потрібно шукати відмазки, чому він два роки не йде на Формулу миру", - зазначив Литвин.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито отримав через Туреччину пропозицію про переговори з Україною і погодився. Проте нібито Володимир Зеленський відмовився наступного дня.

За його словами, представник Туреччини "отримав від України якусь пропозицію для Росії" на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Також російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито готовність РФ до "компромісів" на переговорах з Україною, але без "поступок".

До цього Путін заявив, що Росія готова розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей для завершення війни в Україні, "виходячи з реалій, що складаються на землі", і не готова "ні на що інше".

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Ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.