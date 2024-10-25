ОП спростував заяву Путіна про нібито пропозицію переговорів через Туреччину: Йому постійно потрібно шукати відмазки
Офіс Президента спростував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що той нібито отримав через Туреччину пропозицію про переговори з Україною і погодився на них.
Про це радник президента України з комунікації Дмитро Литвин сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"У нас є Формула миру. Вона є в Статуті ООН. А у нього (у Путіна. - Ред.) є бажання вести війну, і він винуватець агресії. Тому йому постійно потрібно шукати відмазки, чому він два роки не йде на Формулу миру", - зазначив Литвин.
Що передувало?
Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито отримав через Туреччину пропозицію про переговори з Україною і погодився. Проте нібито Володимир Зеленський відмовився наступного дня.
За його словами, представник Туреччини "отримав від України якусь пропозицію для Росії" на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Також російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито готовність РФ до "компромісів" на переговорах з Україною, але без "поступок".
До цього Путін заявив, що Росія готова розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей для завершення війни в Україні, "виходячи з реалій, що складаються на землі", і не готова "ні на що інше".
Ордер на арешт Путіна
Нагадаємо, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.
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Зе заборонив вести перемовини....
Це ж ви відступаєте, а не він.
Бо ж ***** опосередковано заявило, що саме Ердоган передавав йому пропозицію провести перемовини щодо мирних переговорів з Україною!
пакет передав!
А вы что подумали?