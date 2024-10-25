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ОП спростував заяву Путіна про нібито пропозицію переговорів через Туреччину: Йому постійно потрібно шукати відмазки

Україна спростувала слова Путіна про нібито пропозицію перемовин РФ через Туреччину

Офіс Президента спростував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що той нібито отримав через Туреччину пропозицію про переговори з Україною і погодився на них. 

Про це радник президента України з комунікації Дмитро Литвин сказав у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"У нас є Формула миру. Вона є в Статуті ООН. А у нього (у Путіна. - Ред.) є бажання вести війну, і він винуватець агресії. Тому йому постійно потрібно шукати відмазки, чому він два роки не йде на Формулу миру", - зазначив Литвин.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито отримав через Туреччину пропозицію про переговори з Україною і погодився. Проте нібито Володимир Зеленський відмовився наступного дня.

За його словами, представник Туреччини "отримав від України якусь пропозицію для Росії" на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Також російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито готовність РФ до "компромісів" на переговорах з Україною, але без "поступок".

До цього Путін заявив, що Росія готова розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей для завершення війни в Україні, "виходячи з реалій, що складаються на землі", і не готова "ні на що інше".

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Ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової.

Автор: 

путін володимир (24130) Туреччина (3629) Офіс Президента (2033) переговори з Росією (1306)


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Топ коментарі
+5
Українці могли б здатися у 2022 році і жили б як білоруси чи грузини, чи казахи. Всі знали про рівень нашої армії, всі знали про рівень нашої корупції, всі знали, скільки в нас проросійських зрадників, які будуть допомагати кацапам, всі знали, що проти нас населення в декілька разів більше нашого. Та незважаючи на це все, українці вибрали спротив агресору, українці вибрали війну проти фашистів! То чого ви зараз скиглите? Чого ви чекали? Що українці за два роки будуть штурмувати кремль?
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25.10.2024 14:37 Відповісти
+3
а чого це спростовує спічрайтер ЕрЗе, а не МЗС нотою до Ердогана за брехню?
Бо ж ***** опосередковано заявило, що саме Ердоган передавав йому пропозицію провести перемовини щодо мирних переговорів з Україною!
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25.10.2024 14:34 Відповісти
+3
Аяяй, ішака знову злили. Чмо змушене терміново виправдовуватись.
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25.10.2024 14:40 Відповісти
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Авжеж, він же ж щодня окуповує якусь територію України.
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25.10.2024 14:24 Відповісти
ОПа при перемовинах (таємних в тому числі) буде помножена на "0"
Зе заборонив вести перемовини....
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25.10.2024 14:32 Відповісти
Так ботокс кожен день території захоплює, звісно він буде продовжувати до повного вичерпання своїх ресурсів, щоб відхопити план-мінімум (4 області, які вписав в конституцію).
Це ж ви відступаєте, а не він.
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25.10.2024 14:33 Відповісти
а чого це спростовує спічрайтер ЕрЗе, а не МЗС нотою до Ердогана за брехню?
Бо ж ***** опосередковано заявило, що саме Ердоган передавав йому пропозицію провести перемовини щодо мирних переговорів з Україною!
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25.10.2024 14:34 Відповісти
сибіга напередодні їздило на "контакт" до Туреччини...
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25.10.2024 14:38 Відповісти
хочеш сказати, що там Сибіга і ляпнув про переговори?
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25.10.2024 14:43 Відповісти
не ляпнув...
пакет передав!
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25.10.2024 14:52 Відповісти
Українці могли б здатися у 2022 році і жили б як білоруси чи грузини, чи казахи. Всі знали про рівень нашої армії, всі знали про рівень нашої корупції, всі знали, скільки в нас проросійських зрадників, які будуть допомагати кацапам, всі знали, що проти нас населення в декілька разів більше нашого. Та незважаючи на це все, українці вибрали спротив агресору, українці вибрали війну проти фашистів! То чого ви зараз скиглите? Чого ви чекали? Що українці за два роки будуть штурмувати кремль?
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25.10.2024 14:37 Відповісти
а ти ж сам бачиш по цбому форуму, як вишиватні екстреміти закидають (зокрема, Пороху), зраду за мінські домовленості в 2014-15 роках..., мовляв, заборонив ЗСУ брати кремль...
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25.10.2024 14:56 Відповісти
Наші люди ******* протирічити самі собі.
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25.10.2024 15:01 Відповісти
Аяяй, ішака знову злили. Чмо змушене терміново виправдовуватись.
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25.10.2024 14:40 Відповісти
https://gordonua.com/news/worldnews/arahamiya-na-peregovorah-v-turcii-obyasnyayu-medinskomu-kak-vyglyadit-antiseptik-on-podumal-chto-na-stole-vodka-1602280.html Арахамия на переговорах в Турции: Объясняю Мединскому, как выглядит антисептик. Он подумал, что на столе - водка

А вы что подумали?

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25.10.2024 14:57 Відповісти
Опять врет скотина. А ***** нет.
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25.10.2024 15:25 Відповісти
Чи хтось чув з пОПи правдиву інформацію ???
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25.10.2024 15:31 Відповісти
Джонсон нехило вам зелёным по башке настучал в 2022, когда вы в Турцию ломились с поросячьими визгами о переговорах
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25.10.2024 15:46 Відповісти
Та ну на....А хто на случку їздив у Стамбул у березні 2022 "договорится посерединке",невже Порошенко з Кличком?
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25.10.2024 17:10 Відповісти
 
 