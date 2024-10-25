Украина через Турцию предлагала РФ провести переговоры, но потом Зеленский отказался, - Путин. ВИДЕО
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы получил через Турцию предложение о мирных переговорах с Украиной и согласился. Однако якобы Владимир Зеленский отказался на следующий день.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом Путин заявил на саммите БРИКС.
Путин говорит, что представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке "получил от Украины какое-то предложение для России".
"Помощник Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сообщил, что есть новые предложения по переговорам, которые они просят рассмотреть. Я согласился, сказал: хорошо мы согласны. На следующий день Зеленский заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается", - заявил диктатор.
Он не раскрыл детали предложения.
Напомним, Путин заявил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения войны в Украине, "исходя из реалий, складывающихся на земле", и не готова "ни на что другое".
17 марта 2023 года Международный криминальный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка.
Путин и Львова-Белова подозреваются в совершении военного преступления - незаконной депортации перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило, по меньшей мере, с 24 февраля 2022 года.
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суть в тому - що тепер кацапи самі із-зі своїх мінних полів та котлованів не можуть наступати в Запоріжські області
переіграв старік кабаєв сам себе
Та й "домовленість" цю треба ще ратифікувать у Верховній Раді - бо у нас "парламентсько-президентська республіка... І без її ратифікації у ВР ніякі "домовленості" не мають юридичної сили...
Для них и «худой мир» был отличным вариантом , всё бабло осталось бы при них .
***** явно звездит ….
Особливо в контексті, що це саме Зеля не хоче...
нннаааййй! нааайнн!!!
арахамія все підписав. і нам почали сцяти у вуха зі всіх утюгів: нато гімно і не треба туди лізти. крим на 15 років забуваємо. донбас спірна територія.
але ж потім приїхав джонсонюк. виїбав шваброю арахамію і наказав воювати.
а вже потім потім надулі обманулі кінулі обдурілі...
received an offer from Ukraine for Russia