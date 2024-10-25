Украина через Турцию предлагала РФ провести переговоры, но потом Зеленский отказался, - Путин. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы получил через Турцию предложение о мирных переговорах с Украиной и согласился. Однако якобы Владимир Зеленский отказался на следующий день.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом Путин заявил на саммите БРИКС.

Путин говорит, что представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке "получил от Украины какое-то предложение для России".

"Помощник Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сообщил, что есть новые предложения по переговорам, которые они просят рассмотреть. Я согласился, сказал: хорошо мы согласны. На следующий день Зеленский заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается", - заявил диктатор.

Он не раскрыл детали предложения.

Напомним, Путин заявил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения войны в Украине, "исходя из реалий, складывающихся на земле", и не готова "ни на что другое".

17 марта 2023 года Международный криминальный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка.

Путин и Львова-Белова подозреваются в совершении военного преступления - незаконной депортации перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило, по меньшей мере, с 24 февраля 2022 года.

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