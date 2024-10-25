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Украина через Турцию предлагала РФ провести переговоры, но потом Зеленский отказался, - Путин. ВИДЕО

Путін на БРІКС

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы получил через Турцию предложение о мирных переговорах с Украиной и согласился. Однако якобы Владимир Зеленский отказался на следующий день.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ, об этом Путин заявил на саммите БРИКС.

Путин говорит, что представитель Турции на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке "получил от Украины какое-то предложение для России".

Скрін

"Помощник Эрдогана прямо из Нью-Йорка позвонил и сообщил, что есть новые предложения по переговорам, которые они просят рассмотреть. Я согласился, сказал: хорошо мы согласны. На следующий день Зеленский заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается", - заявил диктатор.

Он не раскрыл детали предложения.

Напомним, Путин заявил, что Россия готова рассматривать любые варианты мирных договоренностей для завершения войны в Украине, "исходя из реалий, складывающихся на земле", и не готова "ни на что другое".

17 марта 2023 года Международный криминальный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по делам ребенка.

Путин и Львова-Белова подозреваются в совершении военного преступления - незаконной депортации перемещения детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, что происходило, по меньшей мере, с 24 февраля 2022 года.

Также читайте: Доля украинцев, поддерживающих переговоры с Россией, выросла до 35% - опрос "Центра Разумкова"

Автор: 

путин владимир (31566) Украина (45020) переговоры с Россией (1187)


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Топ комментарии
+23
Схоже Зеля таки погодився на територіальні реальності на землі((Але аби це не виглядало так очевидно,реальність на землі реалізує Сцирскій : кожен день нові втрати і ситуація складна але контрольована(((
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25.10.2024 06:55 Ответить
+15
Та ні... Скоріш всього, в Стамбулі дійсно "Банкова" готувала капітуляцію... Але західні союзники пригрозили оприлюднить усі "фортелі" нашого "БЛазня"... І він відчув, як на його шиї затягується петля на каштані Хрещатика... І "забздів"!... Бо поки кацапи доберуться до Києва - він вже буде "сіпать ногами в повітрі"... "Своя шкура дорожча"... Тому різко став "суперпатріотом"...
Та й "домовленість" цю треба ще ратифікувать у Верховній Раді - бо у нас "парламентсько-президентська республіка... І без її ратифікації у ВР ніякі "домовленості" не мають юридичної сили...
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25.10.2024 09:45 Ответить
+13
Обдурили дурачка на чотири кулачка… надулі просто взяли і надулі))) тєбя *****.
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25.10.2024 07:04 Ответить
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Схоже Зеля таки погодився на територіальні реальності на землі((Але аби це не виглядало так очевидно,реальність на землі реалізує Сцирскій : кожен день нові втрати і ситуація складна але контрольована(((
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25.10.2024 06:55 Ответить
А хіба рашка не завербуваоа 14річних на підпал автівок ЗСУ,диверсій на залізниці...?((Їм можна,а Україні ні(((
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25.10.2024 07:43 Ответить
Кацап відкриває пельку тільки в двох випадках: або щоб накатити шмурдяка, або щоб ********. ******* *****, 100%.
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25.10.2024 08:08 Ответить
***** ******* завжди. Це вже аксіома
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25.10.2024 08:38 Ответить
Не ***** вірити,а бачити реальну ситуацію,а звідси і висновки.Це,наприклад як розповіді та фото про оборонні рубежі(В москалів лінія суровікіна ,так ***@ва але є,а в слуг народу -прекрасна,ешелонована,але її нема.Вловив?
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25.10.2024 10:12 Ответить
лілі-путін дуже жаліє що сильно злякався Українського контрнаступу та побудував сильно заміновану та перекопану лінію куровікіна
суть в тому - що тепер кацапи самі із-зі своїх мінних полів та котлованів не можуть наступати в Запоріжські області
переіграв старік кабаєв сам себе
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25.10.2024 11:43 Ответить
Та ні... Скоріш всього, в Стамбулі дійсно "Банкова" готувала капітуляцію... Але західні союзники пригрозили оприлюднить усі "фортелі" нашого "БЛазня"... І він відчув, як на його шиї затягується петля на каштані Хрещатика... І "забздів"!... Бо поки кацапи доберуться до Києва - він вже буде "сіпать ногами в повітрі"... "Своя шкура дорожча"... Тому різко став "суперпатріотом"...
Та й "домовленість" цю треба ще ратифікувать у Верховній Раді - бо у нас "парламентсько-президентська республіка... І без її ратифікації у ВР ніякі "домовленості" не мають юридичної сили...
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25.10.2024 09:45 Ответить
А якщо розглядати клоуна, як агента кремля, якому патріоти не дали здати Україну на початку вторгнення, то взагалі все стає зрозуміло і прозоро
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25.10.2024 10:10 Ответить
Усі вчинки Зеленського до Стамбула (після повтомасштабного військового вторгнення у 2022р.)були на користь рф.І після того,як Байден йому дав зрозуміти,що прийдется йому плити в одному човені із США,його вчинки почали становитися проукраїнськими, правда недолугими в усіх напрямках.Но жопаделаешь,куди дивилися очі,що купували,коли вибирали Презедента.А всякий трендець о *мирних домовленнастях* неможливий,тому що це чистої води спектакль за постановкою фсб рф.Зеленський є учасником цього спектаклю. І нема у нього клепки,через особистої псевдовеличи,щоб ийти назавжди з цього ганебного спектаклю. Богато співвідчизників досі,як і у 2019р ,довіряють потужним і некчемним діям Зеленського і не бачать що за цим стоїть лише фсб рф,і не в якому разі Зеленський. А саме найгірше - Зелеенський сам цього нерозуміє,що він сприяє своїми діями, разробкам фсб рф.
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25.10.2024 12:09 Ответить
А западным союзникам нафиг это надо было?
Для них и «худой мир» был отличным вариантом , всё бабло осталось бы при них .
***** явно звездит ….
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25.10.2024 10:14 Ответить
Бо для них це стало-б "втратою обличчя"... Вони надто сильно "розписувалися за Україну" - і після цього її "здать без бою" - це "обісраться на всю Європу"... Але вони не очікували, що Путін піде "ва-банк"...
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25.10.2024 10:24 Ответить
Який мир,коли він худой.Є такий виріз - худо бедно. Після розпаду срср,рф застосувало свою головну зброю(природні ресурси),на економичний тиск на Західну Європу.На Заході з'явились богато спраможніх політиків,раді бабла.лобіювати інтиреси рф.А з приходом до влади путера,це вже не хавалося.Пам'ятаєте - самая большая трагедия 20 века-это распад ссср.Тільки відстоювання Незалежності України відкрили очі Західу,що таке ******* рф.За допомогаю України вони не захотіли йти в економічну залежніст,щоб не стати бідними.І допомога Западу Україні була і буде найближчим часом.
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25.10.2024 12:44 Ответить
Голосование в Верховной раде уже давно фальсифицировано, в зале 100 человек, на табло 350
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25.10.2024 11:49 Ответить
І що з того? Тим більше - у них не буде "кворуму" для подібного голосування...
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25.10.2024 11:54 Ответить
Да не надо никакого кворума, шо хотят то и выводят на табло.
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25.10.2024 16:51 Ответить
Та ні... Надто питання серйозне... І вимагає ще й проведення всеукраїнського референдуму... А це - "всеукраїнський скандал! І на каштанах Хрещатика можуть з"явиться"свіжі плоди"...
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25.10.2024 18:02 Ответить
ты когда начал верить ***** ? В какой день войны ?
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25.10.2024 10:09 Ответить
Хз що Путін що ЗЕ - 2 брехла і клоуни хоч один був в КГБ а інший в КВН
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25.10.2024 10:12 Ответить
Ну скажи прямо - розвели тебе як лоха.
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25.10.2024 07:00 Ответить
Щось занадто багато за останню добу воно за переговори триндить...
Особливо в контексті, що це саме Зеля не хоче...
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25.10.2024 07:01 Ответить
І кінець епохи існування України....
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25.10.2024 07:37 Ответить
Це робиться навмисно. З 1992р щоб не робила рф,а до сьогоднішнього дня вона не здійснила свій план поставити Україну до своєї залежност.,Їй мабуть потрібно показати потужню боротьбу Зеленського,щоб йому збільшити довіру серед громодян України і скористатися цим.Щоб вони не робили,але рф приречена на поразку.
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25.10.2024 13:28 Ответить
НЕ добу,а останні два місіця.
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25.10.2024 13:31 Ответить
За останню добу кілька разів не стримався...
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25.10.2024 13:53 Ответить
Коли у х....а нема результатів,як у совкового,може бути будь-яка повідінка. А у кгбістів спокійна холоднакровна на різні вчинки нелюді,но завжди вкрай брихлива.За останні 2-3 місяці він частіше став говорити о Зеленськом,а не об Україні і Заході.Брехня рф не змогла сховати реальні плани рф. Крім того фюрер їх оприлюднив,то ще намогається їх здійснити.Змінити світовий правопорядок і зробити свій (або Китаю) на своє бачення.
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25.10.2024 14:40 Ответить
Обдурили дурачка на чотири кулачка… надулі просто взяли і надулі))) тєбя *****.
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25.10.2024 07:04 Ответить
обмааанннуууллліі.... нааааддддуллллі... нагло кінулі... обманулі дурачка на четирє кулачка... 🤣
нннаааййй! нааайнн!!!
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25.10.2024 11:46 Ответить
Здається рашист як завжди бреше.
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25.10.2024 07:06 Ответить
Х**ло з понтами.
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25.10.2024 07:08 Ответить
Ішак і надалі не полишає спроби капітуювати, але сцить через розголос.
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25.10.2024 07:18 Ответить
Как определить что путин брешет? У него губы шевелятся и рот открывается
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25.10.2024 07:20 Ответить
Бреше!
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25.10.2024 07:53 Ответить
Вот нігадяй той Зеленскій не захотів переговорів "виходячи з реалій, що складаються на землі"
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25.10.2024 07:55 Ответить
Вже цю казку чули
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25.10.2024 08:18 Ответить
Хтось Високий звонив з Туреччини через Сполучені Штати... Пробував уточнити, але на наступний день вже не звонили...
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25.10.2024 08:27 Ответить
Чергова порція маячні від *****.
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25.10.2024 08:40 Ответить
ви шо забули, як тоді було?
арахамія все підписав. і нам почали сцяти у вуха зі всіх утюгів: нато гімно і не треба туди лізти. крим на 15 років забуваємо. донбас спірна територія.
але ж потім приїхав джонсонюк. виїбав шваброю арахамію і наказав воювати.
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25.10.2024 08:47 Ответить
Не було такого
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25.10.2024 09:24 Ответить
https://suspilne.media/222899-garantii-bezpeki-dla-ukraini-cim-zaversilisa-peregovori-delegacij-u-stambuli/
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25.10.2024 09:28 Ответить
сестричка, поміняй утку. вона вже повна.
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25.10.2024 09:32 Ответить
всім вже давно відомо, що це, кляті англосакси, примусили кремлечмоль напасти на україну.
а вже потім потім надулі обманулі кінулі обдурілі...
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25.10.2024 09:48 Ответить
"отримав від України якусь пропозицію для Росії"



received an offer from Ukraine for Russia
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25.10.2024 09:35 Ответить
Здається Путін хоче погратися з Зеленським у психологію. Зародити в ньому думки "ех, дарма я не дочекався відповіді Путіна, він же був згоден... Поспішив я з тим, щоб вживати інших заходів, треба було сидіти на жопі сумирно і чекати відповіді Путіна..." Насправді ніякої відповіді ніколи б не було, і згоди теж ніякої не було. Мета - позбавити Зеленського ініціативи через такі думки. Гебешна школа, школа шакалів.
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25.10.2024 09:48 Ответить
Згоден! Крім цього, так він тисне інформаційно на захід. Я з ким не спілкувався з європейців, усі в один голос кажуть, що вам же прутін пропонував переговори, а ви самі відмовились, тому самі винні. Доводилось кожному пояснювати, що ми вже мали переговори спочатку по Криму, потім по Донбасу... І з такими темпами вже були б переговори по Польщі, якби не почали давати відсіч.
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25.10.2024 11:36 Ответить
неправда! предлагали переговори щодо мирних перемовин!
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25.10.2024 09:51 Ответить
Дійсно комусь цікаво, що каже брехливе кацапське лайно? Вибачте - ху"ло.
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25.10.2024 09:53 Ответить
Бред, а летом-осенью 2022 ,когда мы гнали кацапню с нашей земли под командованием Залужного все было хорошо, а сейчас когда клоун снял Залужного в угоду кремлю,и открыто сливает Украину, когда из руководства армии убраны все те люди, которые были приближены к Залужному и уничтожали массово кацапню, тогда ты "зарядил (а)" кремлевскю методичку "Даремно не погодилися на перемир'я. Всеодно наступ ворога продовжується, люди гинуть земля втрачається" Вы вообще ****** ******* зелено-кацапская? Предлагаешь нам сдаваться кацапне,***** ты гнойный?
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25.10.2024 10:28 Ответить
Читая комментарии удивляет то что некоторые х...хл.. еще верят что хрюкает *****
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25.10.2024 10:10 Ответить
Такурвазелена спить і мріє здати *уйлу Україну!
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25.10.2024 10:12 Ответить
що цікаво, ***** не уточняє, хто конкретно з турків передавав йому пропозицію провести перемовини щодо мирних переговорів. Але, якщо йому особисто - то це міг лише Ердоган. Отже, потрібно висувати пред'яву Ердогану, з якого бодуна він це зробив.
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25.10.2024 12:12 Ответить
А тобі не здається, що Путін банально БРЕШЕ? І видає свої "хотєлки" за "пропозиції турецької сторони"?...
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25.10.2024 12:20 Ответить
В контексті інфи "" - напевне, в цьому випадку, здається, не збрехав. Або, принаймі, якщо збрехав - то "близько до тексту".
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25.10.2024 13:09 Ответить
Нема ніякого значення бреше чи ні путлер.Він є у головній ролі у виставі за постановкою фсб рф.І Зеленський теж є учасником цієї вистави.Від нього нічого не залежить.
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25.10.2024 13:09 Ответить
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25.10.2024 14:23 Ответить
 
 