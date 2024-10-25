Україна через Туреччину пропонувала РФ провести перемовини, але потім Зеленський відмовився, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито отримав через Туреччину пропозицію про переговори з Україною і погодився. Проте нібито Володимир Зеленський відмовився наступного дня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це Путін заявив на саміті БРІКС.

Путін каже, що представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку "отримав від України якусь пропозицію для Росії".

"Помічник Ердогану прямо з Нью-Йорку подзвонив та повідомив, що є нові пропозиції щодо переговорів, які вони просять розглянути. Я погодився, сказав: добре ми згодні. Наступного дня Зеленський заявив, що жодних переговорів вести з нами не збирається", - заявив диктатор.

Він не розкрив деталі пропозиції.

Нагадаємо, Путін заявив, що Росія готова розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей для завершення війни в Україні, "виходячи з реалій, що складаються на землі", і не готова "ні на що інше".

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.

Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей із окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

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