Україна через Туреччину пропонувала РФ провести перемовини, але потім Зеленський відмовився, - Путін
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито отримав через Туреччину пропозицію про переговори з Україною і погодився. Проте нібито Володимир Зеленський відмовився наступного дня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ, про це Путін заявив на саміті БРІКС.
Путін каже, що представник Туреччини на вересневій сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку "отримав від України якусь пропозицію для Росії".
"Помічник Ердогану прямо з Нью-Йорку подзвонив та повідомив, що є нові пропозиції щодо переговорів, які вони просять розглянути. Я погодився, сказав: добре ми згодні. Наступного дня Зеленський заявив, що жодних переговорів вести з нами не збирається", - заявив диктатор.
Він не розкрив деталі пропозиції.
Нагадаємо, Путін заявив, що Росія готова розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей для завершення війни в Україні, "виходячи з реалій, що складаються на землі", і не готова "ні на що інше".
17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини.
Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей із окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.
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суть в тому - що тепер кацапи самі із-зі своїх мінних полів та котлованів не можуть наступати в Запоріжські області
переіграв старік кабаєв сам себе
Та й "домовленість" цю треба ще ратифікувать у Верховній Раді - бо у нас "парламентсько-президентська республіка... І без її ратифікації у ВР ніякі "домовленості" не мають юридичної сили...
Для них и «худой мир» был отличным вариантом , всё бабло осталось бы при них .
***** явно звездит ….
Особливо в контексті, що це саме Зеля не хоче...
нннаааййй! нааайнн!!!
арахамія все підписав. і нам почали сцяти у вуха зі всіх утюгів: нато гімно і не треба туди лізти. крим на 15 років забуваємо. донбас спірна територія.
але ж потім приїхав джонсонюк. виїбав шваброю арахамію і наказав воювати.
а вже потім потім надулі обманулі кінулі обдурілі...
received an offer from Ukraine for Russia