Україна та РФ ведуть переговори щодо взаємного припинення атак на енергетику, - The Financial Times
Видання The Financial Times пише, що між Україною та Росією відбуваються попередні перемовини про взаємне припинення обстрілів енергетичної інфраструктури.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал FT.
Неназване джерело видання стверджує, що Київ намагається відновити переговори за посередництва Катару.
Також в матеріалі йдеться, що ці переговори нібито були близькі до угоди в серпні, але розірвалися через операцію Сил оборони в Курській області.
"Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів", - каже джерело FT.
Також зазначається, що угода ознаменувала б найбільш значну деескалацію війни з того часу, як правитель Росії Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну на початку 2022 року.
Цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про захист енергетичних об'єктів може свідчити про готовність Росії до більш широких мирних переговорів.
За словами анонімного українського чиновника, Москва і Київ вже знизили частоту атак на енергетичну інфраструктуру одне одного в останні тижні в рамках домовленостей, досягнутих їхніми розвідувальними службами.
"І Київ, і Москва раніше визнали, що припинення атак на українську енергосистему та російські нафтопереробні потужності було в їхніх спільних інтересах. Але Путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять українські війська з Курської області, де вони все ще контролюють близько 600 кв. км території…" - пише FT.
Вищезгаданий чиновник зазначив, що Україна, тим не менш, планує продовжувати завдавати ударів по цілях, включаючи нафтопереробні заводи, щоб примусити Росію до переговорів.
Чотири українські чиновники розповіли FT, що восени минулого року Київ і Москва уклали "мовчазну угоду" про те, що не завдаватимуть ударів по енергетичних об'єктах одне одного.
" сміттєзвалища" не здаються сміттям, а якраз під стать нелохам оманським?
Це значить, що такі переговори таки є, але поки секретні. І якщо суспільство виявиться не проти, то про них оголосять. Якщо ні, то будуть усе заперечувати.
Як на мене, такі переговори вести треба! АЛЕ!!!! Тільки після того як ми расхерачим їм пару підстанцій, що живлять Москву та Пітер, і це суспільство пі*арасів, посидить у пітьмі, та холоді.
А то якось некрасиво виходить: вони нам расхерачили 2/3 енергетики, а зараз коли наши дрони почали їм всюди залітати. Ті такі "ні ні давайте по енергетиці не стріляти"
***** ж завжди дотримується слова.
Да і ЗЄ найчесніша людина.
Тому план надійний, як китайський годинник.
ви впевнені що воно хтіло всього того що отримала срасія за 25 років путінізму ???
не дивно, що дермаки по обидві сторони війни готові домовлятися між собою на користь Московії...
понаобирали, блін, тупорилих, безродних зеленських йуд "нездатних мислити стратегЄчєскі"(с)..
Ну типа мы воюем, но вот здесь, и здесь, а тута, и тама - нет?
Что и требовалось доказать. Только реальным баблишком запахло - сразу и тема для переговоров появилась.
Домовляються, як вбивати українців
Домовляються, як здавати українські міста
Домовляються, які об"єкти атакувати
І грають перед нами цей цирк!
ТІЛЬКИ БАНДЕРІВЦІ ПОТРІБНІ УКРАЇНІ
Такі, щоб вбивали кожного, хто хоч загикнеться
про мир з росією.
энергосистема не равно нефтепереработка дебилы
договорённость следующая должна быть: не стреляем друг другу по трансформаторам, по распредузлам и т.д и это делается после первой атаки, а не через три года
и это должна говорить гнида на троне после первого удара, а оно пункты зезламности попридумывало