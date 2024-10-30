УКР
Україна та РФ ведуть переговори щодо взаємного припинення атак на енергетику, - The Financial Times

Україна та РФ ведуть попередні перемовини щодо зупинки обстрілів енергетики

Видання The Financial Times пише, що між Україною та Росією відбуваються попередні перемовини про взаємне припинення обстрілів енергетичної інфраструктури.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал FT.

Неназване джерело видання стверджує, що Київ намагається відновити переговори за посередництва Катару.

Також в матеріалі йдеться, що ці переговори нібито були близькі до угоди в серпні, але розірвалися через операцію Сил оборони в Курській області.

"Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів", - каже джерело FT.

Також зазначається, що угода ознаменувала б найбільш значну деескалацію війни з того часу, як правитель Росії Володимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Цього місяця президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про захист енергетичних об'єктів може свідчити про готовність Росії до більш широких мирних переговорів.

За словами анонімного українського чиновника, Москва і Київ вже знизили частоту атак на енергетичну інфраструктуру одне одного в останні тижні в рамках домовленостей, досягнутих їхніми розвідувальними службами.

"І Київ, і Москва раніше визнали, що припинення атак на українську енергосистему та російські нафтопереробні потужності було в їхніх спільних інтересах. Але Путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять українські війська з Курської області, де вони все ще контролюють близько 600 кв. км території…" - пише FT.

Вищезгаданий чиновник зазначив, що Україна, тим не менш, планує продовжувати завдавати ударів по цілях, включаючи нафтопереробні заводи, щоб примусити Росію до переговорів.

Чотири українські чиновники розповіли FT, що восени минулого року Київ і Москва уклали "мовчазну угоду" про те, що не завдаватимуть ударів по енергетичних об'єктах одне одного.

Автор: 

+23
Ага.
***** ж завжди дотримується слова.
Да і ЗЄ найчесніша людина.

Тому план надійний, як китайський годинник.
показати весь коментар
30.10.2024 01:33 Відповісти
+18
"Неназване джерело....перезапуск чогось....анонімний чиновник...мовчазна угода..." ЗМІ перетворилися на сміттєзвалище.
показати весь коментар
30.10.2024 01:32 Відповісти
+15
А навіщо тоді ***** нищило українську? Щоб згодом власну договорняками захистити?
показати весь коментар
30.10.2024 01:45 Відповісти
"Неназване джерело....перезапуск чогось....анонімний чиновник...мовчазна угода..." ЗМІ перетворилися на сміттєзвалище.
показати весь коментар
30.10.2024 01:32 Відповісти
А у що тоді перетворилась шашлична влада, якщо навіть новини із
" сміттєзвалища" не здаються сміттям, а якраз під стать нелохам оманським?
показати весь коментар
30.10.2024 02:15 Відповісти
ЗЕМАФІЯ хітрозроблених виродків , ведє таємні переговори з террористичною паРашею, а «козлом відпущення « робить партнерів ! Не дають , мовляв, змоги бити їх озброєнням !А своїм по окупованій частині України взагалі не рухають ні Кримський міст , ні побудовані нацистами ЖД Маріуполь -Ростов , по окупованій частині Херсону , аєродромах в Мелітополі , Донецьку ……… МЕРЗОПАКІСТНІЙШИХ ІСТОТ Світ , ще не бачив ! Незабаром зе&ермак на колінах будуть просити пробачення в ***** за спротив українців , як Цє зробив ИВАНОШВІЛЛІ
показати весь коментар
30.10.2024 12:08 Відповісти
Хто ви мабуть ще ютюб не відкривали...
показати весь коментар
30.10.2024 05:27 Відповісти
Ну так це закидони інформації для перевірки суспільної думки.
Це значить, що такі переговори таки є, але поки секретні. І якщо суспільство виявиться не проти, то про них оголосять. Якщо ні, то будуть усе заперечувати.
Як на мене, такі переговори вести треба! АЛЕ!!!! Тільки після того як ми расхерачим їм пару підстанцій, що живлять Москву та Пітер, і це суспільство пі*арасів, посидить у пітьмі, та холоді.
А то якось некрасиво виходить: вони нам расхерачили 2/3 енергетики, а зараз коли наши дрони почали їм всюди залітати. Ті такі "ні ні давайте по енергетиці не стріляти"
показати весь коментар
30.10.2024 08:58 Відповісти
Як добре про такі речі базікати, сидячі у Польщі, подалі від війни, при світлі та в теплі та, не виключено, з липовою довідкою про непридатність
показати весь коментар
30.10.2024 15:24 Відповісти
Ваш допис... яскрава ознака реальної дурноголовості! Коли людина так реагує на іноземні прапори... то стовідсотково дурноголова. Навіть без сумніву!!!)))) Заоаз побачимо..як Ви загавкаєте на турецький прапор біля мого ніку! ФАС....!!!
показати весь коментар
30.10.2024 16:29 Відповісти
тим не менш, майже всі такі "чутки" в ЗМІ про Україну через кілька місяців підтверджуються.
показати весь коментар
30.10.2024 12:26 Відповісти
Ага.
***** ж завжди дотримується слова.
Да і ЗЄ найчесніша людина.

Тому план надійний, як китайський годинник.
показати весь коментар
30.10.2024 01:33 Відповісти
До виборів в США ніяких результатів не буде.
показати весь коментар
30.10.2024 01:35 Відповісти
А навіщо тоді ***** нищило українську? Щоб згодом власну договорняками захистити?
показати весь коментар
30.10.2024 01:45 Відповісти
ви не помітили, що ***** навіть на крок уперед не здатен рахувати свої дії?

ви впевнені що воно хтіло всього того що отримала срасія за 25 років путінізму ???
показати весь коментар
30.10.2024 04:22 Відповісти
Ой, дурень..., ти не Дима, ти Іфан, а іфанам тут горілки не наллють , тому швиденько за хрюсськім кораблем мац ква
показати весь коментар
30.10.2024 07:50 Відповісти
йди похмелись синьолобе
показати весь коментар
30.10.2024 08:33 Відповісти
ви тільки це не розумієте?
показати весь коментар
30.10.2024 06:16 Відповісти
Договорняк саме зараз, не тому що як вам завжди здається «усюди зрада», а тому що у України зʼявились реальні можливості нищити московицьку енергетику! Якби ці можливості були раніше, то і домовленості були б до того як знищили нашу енергетику
показати весь коментар
30.10.2024 12:22 Відповісти
ЗМІ 3.14**ять, як скабєєви-соловйоби.
показати весь коментар
30.10.2024 01:50 Відповісти
угоды угоды а потом Хйло поднакопит ракет и угоды закончатся (как и "Будапешт", "Минск", и всякие официальные международные писульки с гарантами и без), только отвечать будет нечем
показати весь коментар
30.10.2024 02:14 Відповісти
зима в Україні і на Московії - то двЄ бАльшиє разніци...
не дивно, що дермаки по обидві сторони війни готові домовлятися між собою на користь Московії...
понаобирали, блін, тупорилих, безродних зеленських йуд "нездатних мислити стратегЄчєскі"(с)..
показати весь коментар
30.10.2024 02:23 Відповісти
А весною нам кацаби насиплять від душі...тож ці переговори- то більше на користь пуйла...
показати весь коментар
30.10.2024 09:30 Відповісти
І не здивуюсь коли стане відомо що за ,,переговорами,, знов Медведчук стоїть...
показати весь коментар
30.10.2024 02:59 Відповісти
Не поздновато? Тут комментаторы писали что в Украине ничего кроме атомных станций не осталось.
показати весь коментар
30.10.2024 04:09 Відповісти
от как-то странно, весной вынесли все ТЕЦ и ГЕС и осталось только запустить по ракете в трансформаторы АЭС для полного блекаута - и они этого не сделали. Не понимаю. Смысл было тратить тысячи ракет и дронов на вынос энергетики, чтобы не сделать последнего шага, а потом вообще начать эти переговоры?
показати весь коментар
30.10.2024 12:29 Відповісти
Переговори...
показати весь коментар
30.10.2024 04:49 Відповісти
А, поддавки.
Ну типа мы воюем, но вот здесь, и здесь, а тута, и тама - нет?

Что и требовалось доказать. Только реальным баблишком запахло - сразу и тема для переговоров появилась.
показати весь коментар
30.10.2024 05:22 Відповісти
показати весь коментар
30.10.2024 05:26 Відповісти
Як поєднується цей з заголовок з наступним про атаку шахедів... Угоди сказали вони.
показати весь коментар
30.10.2024 05:44 Відповісти
Та то такє..в літачки граються
показати весь коментар
30.10.2024 06:08 Відповісти
брехня эти слухи все фуфло - хотя от оманского БРЕХУНА все что угодно можна ожидать
показати весь коментар
30.10.2024 06:07 Відповісти
Ага.Вірю.Та замовлю ще пару павербанків
показати весь коментар
30.10.2024 06:21 Відповісти
в 1997 році ми підписали з парашкою ..великий договір про визнання кордонів . вічну дружбу . поділ чор.флоту .. а зараз чотири області і крим ***** записав в склад ********* ТО ПРО ЩО З ТИМИ УЙОБКАМИ МОЖНА ДОМОВЛЯТИСЯ .в 14 році до речі у нас був нейтральний статус коли ті виродки почали війну
показати весь коментар
30.10.2024 06:32 Відповісти
Ост так потихенько вийдуть на Стамбул 2.А тим часом мясник проСирський угробить ще 300-500тис.українських захисників...
показати весь коментар
30.10.2024 07:18 Відповісти
Ішак все робив і робить, щоб сподобатись ***** та сісти з ним за стіл договорняка. Тупорилий згоден на все, але сцить признатись вголос.
показати весь коментар
30.10.2024 07:30 Відповісти
Результат таких переговорів буде результатом Будапештського меморандума - пусте потрясіння повітря пустими словами.
показати весь коментар
30.10.2024 07:31 Відповісти
Аякже ! Вони ще й досі друзі
Домовляються, як вбивати українців
Домовляються, як здавати українські міста
Домовляються, які об"єкти атакувати
І грають перед нами цей цирк!
ТІЛЬКИ БАНДЕРІВЦІ ПОТРІБНІ УКРАЇНІ
Такі, щоб вбивали кожного, хто хоч загикнеться
про мир з росією.
показати весь коментар
30.10.2024 07:37 Відповісти
Кацапам нада погодитись. Наша енергетика їм ще пригодиться.
показати весь коментар
30.10.2024 08:19 Відповісти
ждун ?
показати весь коментар
30.10.2024 09:12 Відповісти
курська авантюра - це план кремля.самі придумали самі й звинуватили українців.а зє **** по роялю.
показати весь коментар
30.10.2024 08:34 Відповісти
ЗЕ в односторонньому порядку сам вже давно ратифікував ці домовленності і не бамбардують ні НПЗ ні нову залізницю в Крим.. взагалі...не злить хкуйла!!!! А це дуже тішить хкуйла і той увійшов в азарт
показати весь коментар
30.10.2024 08:35 Відповісти
Цікаві переговори...пуйлу повернути зайняті територій в Курській області а арміярф тим часом віджимає все нові та нові в Україні...плюс нашу енергосистему вже й так кацаби здорово потріпали...і судячи з усього пуйло готує нову ракетну атаку...і схоже саме по енергооб'єктах...тож ці переговори просто безглузді...
показати весь коментар
30.10.2024 09:26 Відповісти
"судячи з усього пуйло готує...." - судячи з чого, конкретно? У вас є свіжі розвіддані з російського генштабу?
показати весь коментар
30.10.2024 15:31 Відповісти
Зашибись. Нашу енергетику рашисты уничтожили а теперь мы не будем по рашистам стрелять. Потому что колламс енергетики Сосии приведет к ее развалу. А куда мы будем стрелять? Туда куда ***** не больно? А зачем бить туда куда не больно. Тогда мы просто проиграем.
показати весь коментар
30.10.2024 09:33 Відповісти
На 100% уверен что ***** меньше стреляет по нашим енергетическим обьектам потому что он уже почти все уничтожил а во вторых потому что копит ракеты для окончательного массированного удара типо как Иран наносил по Израилю, тупо перенасыщив всю нашу ПВО. Наши же продажные дегенераты опять верят что ***** хочет для украинцев мира. По хорошему мы должны наоборот каждый день провоцировать ***** чтобы он тратил ракеты постепенно а не скапливал.
показати весь коментар
30.10.2024 09:38 Відповісти
Всмысле не домбить энергетику? А солдаты пусть умирают? Если договариваетесь о чем-то, то договаривайтесь нормально
показати весь коментар
30.10.2024 09:44 Відповісти
Схоже що зелені вже домовились з орками тому що вже досить давно не було обстрілів кацапських НПЗ та нафтобаз,переключились на спиртзаводи.
показати весь коментар
30.10.2024 09:47 Відповісти
По НПЗ перестали бити давно. Мабуть Байден заборонив. Били по цистернах сховищ. А спиртзаводи це нова фішка.
показати весь коментар
30.10.2024 09:58 Відповісти
на спиртзаводx виробляються компоненти авіаційного палива!
показати весь коментар
30.10.2024 15:51 Відповісти
Дибіли!
показати весь коментар
30.10.2024 11:03 Відповісти
українську енергосистему та російські нафтопереробні потужності - это есть предательство!
энергосистема не равно нефтепереработка дебилы
договорённость следующая должна быть: не стреляем друг другу по трансформаторам, по распредузлам и т.д и это делается после первой атаки, а не через три года
и это должна говорить гнида на троне после первого удара, а оно пункты зезламности попридумывало
показати весь коментар
30.10.2024 11:32 Відповісти
по ВР та офісу найвеличнішого вже домовились, тепер по електростанціях олігархів, про народ не забудьте.
показати весь коментар
30.10.2024 11:55 Відповісти
не переговори,а накази оманським підарасам з московії
показати весь коментар
30.10.2024 12:20 Відповісти
А ПРО ВЗАЄМНЕ ПРИПИНЕННЯ АТАК НА ПРЕЗИДЕНТІВ ВЖЕ ДАВНО ДОМОВИЛИСЬ !?)
показати весь коментар
30.10.2024 12:23 Відповісти
Переговори?! Які, з ким, про що?! З настанням перших стійких холодів і снігопадів, агресор знову повторюватиме нальоти на критичну енергетичну інфраструктуру. Зверніть увагу, поки використовуються лише БПЛА та балістику! Ворог накопичує свої: Калібр, Х-101, Х-555.
показати весь коментар
30.10.2024 12:37 Відповісти
то це ти сьогодні зареєструвалося шоб нам цю туфту впарювати, кацапка "Алексндра"? те шо вони накопичували - повзривалося на складаx
показати весь коментар
30.10.2024 15:54 Відповісти
Да Ви що?? Вірте й далі. Але не підстрибуйте, коли все те, що як Ви написали "... повзривалося на складах", прилитить з потойбіччя, але влучати й нищити буде вже реально, як у пеклі! А про посилення ППО хтось хоча б думає?! А ні слова не сказали про це. Бо невігласи, дурні.
показати весь коментар
30.10.2024 16:52 Відповісти
Московити завдали українській енергетиці величезних руйнувань. І у час, коли Україна наполегливо наближає можливість завдавати ударів власною зброєю, починається тема переговорів. Спочатку треба дати відповідь хоча б на 20%.
показати весь коментар
30.10.2024 14:20 Відповісти
Если москали начали переговоры, значит это их серъезно напрягает, надо продолжать! Если унчитожить нефте-газоперерабатывающие заводы, вышик, трубопроводы, танкеры... денег у русни не будет и война тоже закончится.
показати весь коментар
30.10.2024 15:05 Відповісти
 
 