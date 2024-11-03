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Ночная атака "шахедов": на Черниговщине беспилотник попал в жилой дом. ФОТО

В ночь на 3 ноября российские захватчики массированно атаковали Черниговщину, воздушная тревога продолжалась почти 11 часов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

В селе Черниговского района обломки "шахеда" попали в двухэтажный многоквартирный дом. Повреждены окна и двери, фундамент и кровля. Горело хозяйственное здание, расположенное рядом, повреждены машины. К счастью, люди не пострадали.

В другом селе зафиксировано падение обломков "шахеда", горела сухая трава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ночная атака "шахедов" на Киев: в Шевченковском районе обломками повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электропровода

Атака шахедів на Чернігівщину
Атака шахедів на Чернігівщину

Автор: 

Черниговщина (1486) Шахед (1229)


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