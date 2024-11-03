Ночная атака "шахедов": на Черниговщине беспилотник попал в жилой дом. ФОТО
В ночь на 3 ноября российские захватчики массированно атаковали Черниговщину, воздушная тревога продолжалась почти 11 часов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
В селе Черниговского района обломки "шахеда" попали в двухэтажный многоквартирный дом. Повреждены окна и двери, фундамент и кровля. Горело хозяйственное здание, расположенное рядом, повреждены машины. К счастью, люди не пострадали.
В другом селе зафиксировано падение обломков "шахеда", горела сухая трава.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль