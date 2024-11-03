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Ночная атака "шахедов" на Киев: в Шевченковском районе обломками повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электропровода

З початку року Росія випустила по Україні понад 6100

В течение ночи 3 ноября российские захватчики атаковали Киев ударными беспилотниками. Падение обломков зафиксировано в Шевченковском районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

В Шевченковском районе Киева обломками дрона повреждено дорожное покрытие, опора освещения и электропровода. Взрывной волной повреждено остекление окон общежития и офисного здания.

Пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 3 ноября в Киеве из-за падения сбитого вражеского беспилотника возникли пожары.

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Автор: 

Киев (25791) ПВО (2884) Воздушные атаки на Киев (804) Шахед (1229)


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по афальту ! ... да я вас .....
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03.11.2024 07:22 Ответить
ну от.
а ви гавнюкаєте на зе!гундоса.
бачите, асфальт дуже важливий расходнік.
треба більше асфальта, бо кацапи постійно знищують асфальт.
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03.11.2024 08:29 Ответить
 
 