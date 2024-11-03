Нічна атака "шахедів" на Київ: у Шевченківському районі уламками пошкоджено дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти
Протягом ночі 3 листопада російські загарбники атакували Київ ударними безпілотниками. Падіння уламків зафіксовано в Шевченківському районі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
У Шевченківському районі Києва уламками дрона пошкоджено дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти. Вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон гуртожитку та офісної будівлі.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада в Києві через падіння збитого ворожого безпілотника виникли пожежі.
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а ви гавнюкаєте на зе!гундоса.
бачите, асфальт дуже важливий расходнік.
треба більше асфальта, бо кацапи постійно знищують асфальт.