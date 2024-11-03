УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7297 відвідувачів онлайн
Новини
1 859 2

Нічна атака "шахедів" на Київ: у Шевченківському районі уламками пошкоджено дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти

З початку року Росія випустила по Україні понад 6100

Протягом ночі 3 листопада російські загарбники атакували Київ ударними безпілотниками. Падіння уламків зафіксовано в Шевченківському районі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

У Шевченківському районі Києва уламками дрона пошкоджено дорожнє покриття, опора освітлення та електродроти. Вибуховою хвилею пошкоджене скління вікон гуртожитку та офісної будівлі.

Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада в Києві через падіння збитого ворожого безпілотника виникли пожежі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві, Хмельницькій та Сумській областях пролунали вибухи, триває атака "Шахедів" на Україну

Автор: 

Київ (19788) ППО (3326) Повітряні атаки на Київ (861) Шахед (1232)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
по афальту ! ... да я вас .....
показати весь коментар
03.11.2024 07:22 Відповісти
ну от.
а ви гавнюкаєте на зе!гундоса.
бачите, асфальт дуже важливий расходнік.
треба більше асфальта, бо кацапи постійно знищують асфальт.
показати весь коментар
03.11.2024 08:29 Відповісти
 
 