У Києві, Хмельницькій та Сумській областях пролунали вибухи, триває атака "Шахедів" на Україну

Сьогодні, 3 листопада, близько 0.45 у Хмельницькій та Сумській областях пролунали вибухи.

Про це повідомили моніторингові пабліки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

У 0.46 паблік "Мій Хмельницький" сповістив про "шахеда" на Старокостянтинів з півдня.

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3 листопада, у 0.18 у Києві оголосили повітряну тривогу. "Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - закликала Київська міська військова адміністрація.

У 0.19 паблік "Київ ІНФО | Новини Україна" повідомив, що "шахед" залітає в Київ зі сторони Ірпеня. А у 0.25 додав: "Шахед" йде на Святошино/Нивки. Шулявка/ Солом′янський, дрон над нами. Тримає курс на Жуляни. Укриття!"

У 0.26 моніторинговий паблік "Чому тривога | Радар" повідомив, що на Київщині працюють мобільні вогневі групи.

"Вибухи в столиці, працює ППО", - сповістив у 0.31 "Київ ІНФО | Новини Україна". Тут публікують відео "зоряних війн в небі над Києвом".

"У Києві було чути вибух, повідомили наші кореспонденти", - йдеться також у повідомленні Суспільного.

"Голосіївський район., Деміївка, Оболонь, Троещина, Виноградар - в укриттях! Вже є збиття", - інформує паблік.

"Чисто в Києві. Шахед на Білу Церкву через Васильків", - повіломили тут у 0.46.

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"1х Шахед повз Бориспіль на Бровари.1х БПЛА від Українки курсом на Білу Церкву", - повідомив паблік о 1.00

Станом на цей час повітряна тривога, пов′язана з атакою російських ударних дронів охоплює сім регіонів у центральній частині України.