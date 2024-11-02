Над Сумщиною збили 11 "Шахедів"

Сьогодні, 2 листопада 2024 року, у небі над Сумщиною підрозділами ППО Повітряних сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони ЗСУ було знищено 11 ворожих БпЛА типу "Шахед".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Всього, від початку року наші зенітники збили 432 російські безпілотника, які несли смерть на нашу землю", - йдеться у повідомленні.

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