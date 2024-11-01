УКР
Окупанти майже 50 разів обстрілювали Сумщину, поранена 1 людина

Наслідки обстрілів Сумщини (фото ілюстративне)

31 жовтня росіяни здійснили 49 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Свеська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи), мінометів (2 вибухи).
  • Шалигинська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також завдано удар FPV-дронами (7 вибухів).
  • Юнаківська громада: з території рф здійснено артилерійські обстріли (11 вибухів).
  • Білопільська громада: 15 мін скинув ворог на територію громади. Також росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи) та FPV дроном (1 вибух), внаслідок удару пошкоджено приватний будинок.
  • Миропільська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
  • Великописарівська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи), обстріл FPV-дронами (2 вибухи).

Читайте: Рашисти завдали удару КАБом по Сумській громаді: пошкоджено будинки

  • Краснопільська громада: з території рф здійснено скидання вибухових пристроїв за допомогою БпЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи), пуск КАБ (3 вибух). Внаслідок авіаційного удару КАБ поранена 1 цивільна особа, пошкоджено 7 нежитлових приміщень, адмінбудівля, 2 магазини; 2 двоповерхових багатоквартирних житлових будинки; дахи, вікна, фасади, паркани 5 домогосподарств.
  • Есманьська громада: зафіксовано удар FPV-дронами (2 вибухи), артобстріл (1 вибух).
  • Середино-Будська громада: завдано удари FPV-дронами (11 вибухів), внаслідок удару пошкоджено нежитлове приміщення. Також був мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Хотінська громада: здійснено удари FPV-дронами (2 вибухи)
  • Дружбівська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили ракетами по пожежній частині в Одесі, поранені 2 людини, - ОВА. ФОТОрепортаж

обстріл (31019) Сумська область (4253)
