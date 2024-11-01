Окупанти майже 50 разів обстрілювали Сумщину, поранена 1 людина
31 жовтня росіяни здійснили 49 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Свеська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи), мінометів (2 вибухи).
- Шалигинська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Також завдано удар FPV-дронами (7 вибухів).
- Юнаківська громада: з території рф здійснено артилерійські обстріли (11 вибухів).
- Білопільська громада: 15 мін скинув ворог на територію громади. Також росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи) та FPV дроном (1 вибух), внаслідок удару пошкоджено приватний будинок.
- Миропільська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух).
- Великописарівська громада: відбулося скидання вибухових пристроїв з БпЛА (4 вибухи), обстріл FPV-дронами (2 вибухи).
- Краснопільська громада: з території рф здійснено скидання вибухових пристроїв за допомогою БпЛА (2 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи), пуск КАБ (3 вибух). Внаслідок авіаційного удару КАБ поранена 1 цивільна особа, пошкоджено 7 нежитлових приміщень, адмінбудівля, 2 магазини; 2 двоповерхових багатоквартирних житлових будинки; дахи, вікна, фасади, паркани 5 домогосподарств.
- Есманьська громада: зафіксовано удар FPV-дронами (2 вибухи), артобстріл (1 вибух).
- Середино-Будська громада: завдано удари FPV-дронами (11 вибухів), внаслідок удару пошкоджено нежитлове приміщення. Також був мінометний обстріл (4 вибухи).
- Хотінська громада: здійснено удари FPV-дронами (2 вибухи)
- Дружбівська громада: зафіксовано удар FPV дроном (1 вибух).
