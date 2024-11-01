РУС
Оккупанты почти 50 раз обстреливали Сумщину, ранен 1 человек

Наслідки обстрілів Сумщини (фото ілюстративне)

31 октября россияне совершили 49 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Свесская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва), минометов (2 взрыва).
  • Шалыгинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также нанесен удар FPV-дронами (7 взрывов).
  • Юнаковская громада: с территории рф осуществлены артиллерийские обстрелы (11 взрывов).
  • Белопольская громада: 15 мин сбросил враг на территорию громады. Также россияне ударили из артиллерии (2 взрыва) и FPV дроном (1 взрыв), в результате удара поврежден частный дом.
  • Миропольская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
  • Великописаревская громада: произошел сброс взрывных устройств с БПЛА (4 взрыва), обстрел FPV-дронами (2 взрыва).

  • Краснопольская громада: с территории рф осуществлен сброс взрывных устройств с помощью БпЛА (2 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва), пуск КАБ (3 взрыва). В результате авиационного удара КАБ ранено 1 гражданское лицо, повреждено 7 нежилых помещений, админздание, 2 магазина; 2 двухэтажных многоквартирных жилых дома; крыши, окна, фасады, заборы 5 домохозяйств.
  • Эсманьская громада: зафиксирован удар FPV-дронами (2 взрыва), артобстрел (1 взрыв).
  • Середино-Будская громада: нанесены удары FPV-дронами (11 взрывов), в результате удара повреждено нежилое помещение. Также был минометный обстрел (4 взрыва).
  • Хотинская громада: осуществлены удары FPV-дронами (2 взрыва)
  • Дружбовская громада: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв).

