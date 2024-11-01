Оккупанты почти 50 раз обстреливали Сумщину, ранен 1 человек
31 октября россияне совершили 49 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Свесская громада: враг бил из артиллерии (2 взрыва), минометов (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. Также нанесен удар FPV-дронами (7 взрывов).
- Юнаковская громада: с территории рф осуществлены артиллерийские обстрелы (11 взрывов).
- Белопольская громада: 15 мин сбросил враг на территорию громады. Также россияне ударили из артиллерии (2 взрыва) и FPV дроном (1 взрыв), в результате удара поврежден частный дом.
- Миропольская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв).
- Великописаревская громада: произошел сброс взрывных устройств с БПЛА (4 взрыва), обстрел FPV-дронами (2 взрыва).
- Краснопольская громада: с территории рф осуществлен сброс взрывных устройств с помощью БпЛА (2 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва), пуск КАБ (3 взрыва). В результате авиационного удара КАБ ранено 1 гражданское лицо, повреждено 7 нежилых помещений, админздание, 2 магазина; 2 двухэтажных многоквартирных жилых дома; крыши, окна, фасады, заборы 5 домохозяйств.
- Эсманьская громада: зафиксирован удар FPV-дронами (2 взрыва), артобстрел (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: нанесены удары FPV-дронами (11 взрывов), в результате удара повреждено нежилое помещение. Также был минометный обстрел (4 взрыва).
- Хотинская громада: осуществлены удары FPV-дронами (2 взрыва)
- Дружбовская громада: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Леопольд #594959
показать весь комментарий01.11.2024 08:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль