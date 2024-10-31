Рашисты нанесли удар КАБом по Сумской громаде: повреждены дома
В Сумской громаде Сумской области повреждены четыре дома в результате российской атаки управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщает Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 10 взрывов.
Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Эсманьская громады.
"Сумская громада: атака КАБом (2 взрыва). В результате обстрела повреждены 4 частных дома", - говорится в сообщении.
Хотинскую громаду оккупанты также обстреляли КАБами, зафиксировано 4 взрыва.
По Есманьской громаде россияне били из минометов (4 взрыва).
Напомним, утром среды, 30 октября, россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре Хотинской громады на Сумщине. Погибла женщина, мужчина получил ранения.
