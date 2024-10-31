РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9466 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 177 0

Рашисты нанесли удар КАБом по Сумской громаде: повреждены дома

У Сумській громаді пошкоджено чотири будинки через атаку КАБ 31 жовтня

В Сумской громаде Сумской области повреждены четыре дома в результате российской атаки управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что ночью и утром россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 10 взрывов.

Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Эсманьская громады.

"Сумская громада: атака КАБом (2 взрыва). В результате обстрела повреждены 4 частных дома", - говорится в сообщении.

Также читайте: Оккупанты 55 раз обстреляли Сумщину в течение дня, 1 человек погиб, 3 - ранены

Хотинскую громаду оккупанты также обстреляли КАБами, зафиксировано 4 взрыва.

По Есманьской громаде россияне били из минометов (4 взрыва).

Напомним, утром среды, 30 октября, россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре Хотинской громады на Сумщине. Погибла женщина, мужчина получил ранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Сумскую область ракетами: ранены двое гражданских

Автор: 

обстрел (29682) Сумская область (3691) Сумы (1255)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 