РФ атаковала Сумщину ракетами: ранены двое гражданских

Наслідки ударів по Сумщині 4 жовтня

В течение суток российские войска 16 раз обстреляли Сумскую область.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Так, под российскими ударами оказались Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Андрияшевская громады.

Миропольскую громаду РФ атаковала с помощью ствольной артиллерии (14 взрывов) и КАБами (3 взрыва).

"Хотинская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (3 взрыва), КАБами (2 взрыва), осуществили ракетный удар (3 взрыва). В результате ракетного удара ранения получили 2 гражданских лица, повреждены 2 жилых дома и легковые автомобили", - говорится в сообщении.

Также оккупанты ударили КАБами по Юнаковской громаде (5 взрывов).

Андрияшевскую громаду атаковали "шахедом".

