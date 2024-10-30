РФ атаковала Сумщину ракетами: ранены двое гражданских
В течение суток российские войска 16 раз обстреляли Сумскую область.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Так, под российскими ударами оказались Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Андрияшевская громады.
Миропольскую громаду РФ атаковала с помощью ствольной артиллерии (14 взрывов) и КАБами (3 взрыва).
"Хотинская громада: россияне ударили из ствольной артиллерии (3 взрыва), КАБами (2 взрыва), осуществили ракетный удар (3 взрыва). В результате ракетного удара ранения получили 2 гражданских лица, повреждены 2 жилых дома и легковые автомобили", - говорится в сообщении.
Также оккупанты ударили КАБами по Юнаковской громаде (5 взрывов).
Андрияшевскую громаду атаковали "шахедом".
