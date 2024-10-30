УКР
РФ атакувала Сумщину ракетами: поранено двох цивільних

Наслідки ударів по Сумщині 4 жовтня

Протягом доби російські війська 16 разів обстріляли Сумську область.

Про це повідомила пресслужба ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, під російськими ударами опинилися Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Андріяшівська громади.

Миропільську громаду РФ атакувала за ствольної артилерії (14 вибухів) та КАБами (3 вибухи).

"Хотінська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (3 вибухи), КАБами (2 вибухи), здійснили ракетний удар (3 вибухи). Внаслідок ракетного удару поранення отримали 2 цивільні особи, пошкоджені 2 житлові будинки та легкові автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти вдарили КАБами по Юнаківській громаді (5 вибухів).

Андріяшівську громаду атакували "Шахедом".

Окупанти зранку вдарили дроном по Нікополю: пошкоджено АЗС

