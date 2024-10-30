РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5275 посетителей онлайн
Новости Война
1 136 1

В Сумской области оккупанты нанесли авиаудар по кладбищу, один человек погиб, один получил ранения

Росіяни обстріляли Хотінську громаду Сумщини

Утром среды, 30 октября, россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре Хотинской громады на Сумщине. Погибла женщина, мужчина получил ранения.

Об этом сообщила прокуратура Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, враг атаковал управляемой авиационной бомбой около 10:00. КАБ упал на местное кладбище.

В результате атаки погибла 73-летняя женщина, а 42-летний мужчина получил ранения.

Как рассказал "Суспільному" председатель громады Николай Торяник, женщина в момент удара убирала могилу сына.

Начато досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.

Читайте также: РФ атаковала Сумскую область ракетами: ранены двое гражданских

Автор: 

обстрел (29653) Сумская область (3688)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ворог ні перед чим не зупиняєтся навіть кладовище атакують ,це злочина варварська орда.
показать весь комментарий
30.10.2024 17:08 Ответить
 
 