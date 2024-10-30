В Сумской области оккупанты нанесли авиаудар по кладбищу, один человек погиб, один получил ранения
Утром среды, 30 октября, россияне нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре Хотинской громады на Сумщине. Погибла женщина, мужчина получил ранения.
Об этом сообщила прокуратура Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следователей, враг атаковал управляемой авиационной бомбой около 10:00. КАБ упал на местное кладбище.
В результате атаки погибла 73-летняя женщина, а 42-летний мужчина получил ранения.
Как рассказал "Суспільному" председатель громады Николай Торяник, женщина в момент удара убирала могилу сына.
Начато досудебное расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством.
