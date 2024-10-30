УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10072 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 138 1

На Сумщині окупанти завдали авіаудару по кладовищу, одна людина загинула, одна зазнала поранень

Росіяни обстріляли Хотінську громаду Сумщини

Зранку середи, 30 жовтня, росіяни завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Хотінської громади на Сумщині. Загинула жінка, чоловік зазнав поранень.

Про це повідомила прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, ворог атакував керованою авіаційною бомбою близько 10:00. КАБ впав на місцеве кладовище.

Унаслідок атаки загинула 73-річна жінка, а 42-річний чоловік дістав поранення.

Як розповів "Суспільному" голова громади Микола Торяник, жінка в момент удару прибирала могилу сина. 

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

Читайте також: РФ атакувала Сумщину ракетами: поранено двох цивільних

Автор: 

обстріл (31019) Сумська область (4253)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ворог ні перед чим не зупиняєтся навіть кладовище атакують ,це злочина варварська орда.
показати весь коментар
30.10.2024 17:08 Відповісти
 
 