На Сумщині окупанти завдали авіаудару по кладовищу, одна людина загинула, одна зазнала поранень
Зранку середи, 30 жовтня, росіяни завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Хотінської громади на Сумщині. Загинула жінка, чоловік зазнав поранень.
Про це повідомила прокуратура Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідчих, ворог атакував керованою авіаційною бомбою близько 10:00. КАБ впав на місцеве кладовище.
Унаслідок атаки загинула 73-річна жінка, а 42-річний чоловік дістав поранення.
Як розповів "Суспільному" голова громади Микола Торяник, жінка в момент удару прибирала могилу сина.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.
