Оккупанты 55 раз обстреляли Сумщину в течение дня, 1 человек погиб, 3 - ранены
30 октября россияне совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 138 взрывов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности
- Белопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов), артиллерии (20 взрывов).
- Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (23 взрыва), осуществили пуск КАБ (1 взрыв).
- Хотинская громада: с территории РФ нанесен удар FPV-дронами (2 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва), пуск КАБ (2 взрыва). В результате авиаудара 1 гражданское лицо погибло и 3 жителей громады ранены.
- Шалыгинская громада: осуществлены удары FPV-дронами (5 взрывов), минометные обстрелы (9 взрывов).
- Краснопольская громада: зафиксирован удар FPV-дронами (5 взрывов), сброс с вражеского БпЛА взрывных устройств (8 взрывов), обстрелы из миномета (14 взрывов), артиллерии (8 взрывов).
- Середино-Будская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. В результате обстрела повреждены 2 частных дома. Также с территории РФ нанесен удар 2-мя FPV-дронами (2 взрыва).
- Новослободская громада: с территории РФ осуществлены удары FPV-дронами (5 взрывов).
- Великописаревская громада: враг ударил из артиллерии (6 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (4 взрыва).
- Дружбовская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был артобстрел (3 взрыва).
- Эсманьская громада: осуществлен удар FPV-дронами (2 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва).
