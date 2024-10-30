РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5445 посетителей онлайн
Новости
416 1

Оккупанты 55 раз обстреляли Сумщину в течение дня, 1 человек погиб, 3 - ранены

Російські обстріли Сумщини 30 жовтня

30 октября россияне совершили 55 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 138 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Белопольская громада: враг бил из минометов (6 взрывов), артиллерии (20 взрывов).
  • Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (23 взрыва), осуществили пуск КАБ (1 взрыв).
  • Хотинская громада: с территории РФ нанесен удар FPV-дронами (2 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва), пуск КАБ (2 взрыва). В результате авиаудара 1 гражданское лицо погибло и 3 жителей громады ранены.
  • Шалыгинская громада: осуществлены удары FPV-дронами (5 взрывов), минометные обстрелы (9 взрывов).
  • Краснопольская громада: зафиксирован удар FPV-дронами (5 взрывов), сброс с вражеского БпЛА взрывных устройств (8 взрывов), обстрелы из миномета (14 взрывов), артиллерии (8 взрывов).

Читайте также: В Сумской области оккупанты нанесли авиаудар по кладбищу, один человек погиб, один получил ранения

  • Середино-Будская громада: 5 мин сбросили россияне на территорию громады. В результате обстрела повреждены 2 частных дома. Также с территории РФ нанесен удар 2-мя FPV-дронами (2 взрыва).
  • Новослободская громада: с территории РФ осуществлены удары FPV-дронами (5 взрывов).
  • Великописаревская громада: враг ударил из артиллерии (6 взрывов) и сбросил взрывные устройства с БпЛА (4 взрыва).
  • Дружбовская громада: 3 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был артобстрел (3 взрыва).
  • Эсманьская громада: осуществлен удар FPV-дронами (2 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва).

Читайте также: Россияне ударили по Днепру: пострадал 14-летний подросток, - ОВА

Автор: 

обстрел (29653) Сумская область (3688) жертвы (2179)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 