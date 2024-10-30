УКР
Окупанти 55 разів обстріляли Сумщину протягом дня, 1 людина загинула, 3 - поранені

Російські обстріли Сумщини 30 жовтня

30 жовтня росіяни здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), артилерії (20 вибухів).
  • Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (23 вибухи), здійснили пуск КАБ (1 вибух).
  • Хотінська громада: з території рф завдано удар FPV-дронами (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), пуск КАБ (2 вибухи). Внаслідок авіаудару 1 цивільна особа загинула і 3 жителів громади поранено.
  • Шалигинська громада: здійснено удари FPV-дронами (5 вибухів), мінометні обстріли (9 вибухів).
  • Краснопільська громада: зафіксовано удар FPV-дронами (5 вибухів), скидання з ворожого БпЛА вибухових пристроїв (8 вибухів), обстріли з міномету (14 вибухів), артилерії (8 вибухів).

Читайте: На Сумщині окупанти завдали авіаудару по кладовищу, одна людина загинула, одна зазнала поранень

  • Середино-Будська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки. Також з території рф завдано удар 2-ма FPV-дронами (2 вибухи).
  • Новослобідська громада: з території рф здійснено удари FPV-дронами (5 вибухів).
  • Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (6 вибухів) та скинув вибухові пристрої з БпЛА (4 вибухи).
  • Дружбівська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (3 вибухи).
  • Есманьська громада: здійснено удар FPV-дронами (2 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили по Дніпру: постраждав 14-річний підліток, - ОВА

