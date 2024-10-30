Окупанти 55 разів обстріляли Сумщину протягом дня, 1 людина загинула, 3 - поранені
30 жовтня росіяни здійснили 55 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 138 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів), артилерії (20 вибухів).
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (23 вибухи), здійснили пуск КАБ (1 вибух).
- Хотінська громада: з території рф завдано удар FPV-дронами (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи), пуск КАБ (2 вибухи). Внаслідок авіаудару 1 цивільна особа загинула і 3 жителів громади поранено.
- Шалигинська громада: здійснено удари FPV-дронами (5 вибухів), мінометні обстріли (9 вибухів).
- Краснопільська громада: зафіксовано удар FPV-дронами (5 вибухів), скидання з ворожого БпЛА вибухових пристроїв (8 вибухів), обстріли з міномету (14 вибухів), артилерії (8 вибухів).
- Середино-Будська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки. Також з території рф завдано удар 2-ма FPV-дронами (2 вибухи).
- Новослобідська громада: з території рф здійснено удари FPV-дронами (5 вибухів).
- Великописарівська громада: ворог вдарив з артилерії (6 вибухів) та скинув вибухові пристрої з БпЛА (4 вибухи).
- Дружбівська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (3 вибухи).
- Есманьська громада: здійснено удар FPV-дронами (2 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).
