Рашисти завдали удару КАБом по Сумській громаді: пошкоджено будинки

У Сумській громаді пошкоджено чотири будинки через атаку КАБ 31 жовтня

У Сумській громаді на Сумщині пошкоджено чотири будинки внаслідок російської атаки керованими авіабомбами. 

Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів.

Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Есманьська громади.

"Сумська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватних будинки", - йдеться у повідомленні.

Хотінську громаду окупанти також обстріляли КАБами, зафіксовано 4 вибухи. 

По Есманьській громаді росіяни били з мінометів (4 вибухи).

Нагадаємо, зранку середи, 30 жовтня, росіяни завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Хотінської громади на Сумщині. Загинула жінка, чоловік зазнав поранень.

обстріл (31019) Сумська область (4253) Суми (998)
