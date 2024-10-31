Рашисти завдали удару КАБом по Сумській громаді: пошкоджено будинки
У Сумській громаді на Сумщині пошкоджено чотири будинки внаслідок російської атаки керованими авіабомбами.
Про це повідомляє Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вночі та зранку росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів.
Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Есманьська громади.
"Сумська громада: завдано атаку КАБ (2 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 приватних будинки", - йдеться у повідомленні.
Хотінську громаду окупанти також обстріляли КАБами, зафіксовано 4 вибухи.
По Есманьській громаді росіяни били з мінометів (4 вибухи).
Нагадаємо, зранку середи, 30 жовтня, росіяни завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Хотінської громади на Сумщині. Загинула жінка, чоловік зазнав поранень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль