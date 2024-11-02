Над Сумщиной сбили 11 "Шахедов"
Сегодня, 2 ноября 2024 года, в небе над Сумщиной подразделениями ПВО Воздушных сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны ВСУ было уничтожено 11 вражеских БпЛА типа "Шахед".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
"Всего, с начала года наши зенитчики сбили 432 российских беспилотника, которые несли смерть на нашу землю", - говорится в сообщении.
