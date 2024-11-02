РУС
Новости
452 0

Над Сумщиной сбили 11 "Шахедов"

Збиття Шахеда

Сегодня, 2 ноября 2024 года, в небе над Сумщиной подразделениями ПВО Воздушных сил, Сухопутных войск, Сил территориальной обороны ВСУ было уничтожено 11 вражеских БпЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

"Всего, с начала года наши зенитчики сбили 432 российских беспилотника, которые несли смерть на нашу землю", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты почти 50 раз обстреливали Сумщину, ранен 1 человек

