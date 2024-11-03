В Киеве, Хмельницкой и Сумской областях прогремели взрывы, продолжается атака "Шахедов" на Украину

Сегодня, 3 ноября, около 0.45 в Хмельницкой и Сумской областях прогремели взрывы.

Об этом сообщили мониторинговые паблики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

В 0.46 паблик "Мой Хмельницкий" сообщил о "шахеде" на Староконстантинов с юга.

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3 ноября, в 0.18 в Киеве объявили воздушную тревогу. "Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!" - призвала Киевская городская военная администрация.

В 0.19 паблик "Киев ИНФО | Новости Украина" сообщил, что "шахед" залетает в Киев со стороны Ирпеня. А в 0.25 добавил: "Шахед" идет на Святошино/Нивки. Шулявка/Соломенский, дрон над нами. Держит курс на Жуляны. Укрытие!"

В 0.26 мониторинговый паблик "Почему тревога | Радар" сообщил, что на Киевщине работают мобильные огневые группы.

"Взрывы в столице, работает ПВО", - сообщил в 0.31 "Киев ИНФО | Новости Украина". Здесь публикуют видео "звездных войн в небе над Киевом".

"В Киеве был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты", - говорится также в сообщении Общественного.

"Голосеевский район, Демеевка, Оболонь, Троещина, Виноградарь - в укрытиях! Уже есть сбития", - информирует паблик.

"Чисто в Киеве. Шахед на Белую Церковь через Васильков", - сообщили здесь в 0.46.

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"1х Шахед мимо Борисполя на Бровары.1х БПЛА от Украинки курсом на Белую Церковь", - сообщил паблик в 1.00

По состоянию на это время воздушная тревога, связанная с атакой российских ударных дронов охватывает семь регионов в центральной части Украины.