В Киеве, Хмельницкой и Сумской областях прогремели взрывы, продолжается атака "Шахедов" на Украину
Сегодня, 3 ноября, около 0.45 в Хмельницкой и Сумской областях прогремели взрывы.
Об этом сообщили мониторинговые паблики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
В 0.46 паблик "Мой Хмельницкий" сообщил о "шахеде" на Староконстантинов с юга.
3 ноября, в 0.18 в Киеве объявили воздушную тревогу. "Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!" - призвала Киевская городская военная администрация.
В 0.19 паблик "Киев ИНФО | Новости Украина" сообщил, что "шахед" залетает в Киев со стороны Ирпеня. А в 0.25 добавил: "Шахед" идет на Святошино/Нивки. Шулявка/Соломенский, дрон над нами. Держит курс на Жуляны. Укрытие!"
В 0.26 мониторинговый паблик "Почему тревога | Радар" сообщил, что на Киевщине работают мобильные огневые группы.
"Взрывы в столице, работает ПВО", - сообщил в 0.31 "Киев ИНФО | Новости Украина". Здесь публикуют видео "звездных войн в небе над Киевом".
"В Киеве был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты", - говорится также в сообщении Общественного.
"Голосеевский район, Демеевка, Оболонь, Троещина, Виноградарь - в укрытиях! Уже есть сбития", - информирует паблик.
"Чисто в Киеве. Шахед на Белую Церковь через Васильков", - сообщили здесь в 0.46.
"1х Шахед мимо Борисполя на Бровары.1х БПЛА от Украинки курсом на Белую Церковь", - сообщил паблик в 1.00
По состоянию на это время воздушная тревога, связанная с атакой российских ударных дронов охватывает семь регионов в центральной части Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль