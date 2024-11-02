В октябре Украину атаковали более 2 тысяч "шахедов". Это более 170 тысяч иностранных компонентов, - Зеленский. ВИДЕО
За октябрь россияне запустили более 2 тысяч "шахедов" против Украины. Это более 170 тысяч компонентов из-за рубежа. Мир должен работать значительно больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов.
Об этом в своем традиционном вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, прежде всего, - благодарность нашим воинам. Всем, кто защищает Украину от ежедневных атак "шахедов" и ракет. Россия постепенно наращивает эту активность. И для этого до сих пор имеет возможность, к сожалению, использовать западные компоненты.
За октябрь месяц более 2 тысяч "шахедов" было против Украины, против наших людей. Буквально каждые сутки. Такое количество "шахедов" - это более 170 тысяч компонентов, которые должны были бы быть заблокированы для поставки в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры и много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор.
Все это поставляется в Россию из-за рубежа. И это, к сожалению, от компаний из Китая, Европы, Америки - много микровзносов в постоянный российский террор. Это снова и снова возвращает мир к необходимости работать значительно больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. Чтобы не давать России возможности обходить санкции, которые давно уже были введены против России за эту войну.
Так же как с "шахедами" - с российскими ракетами. Они все содержат компоненты из других стран. Бороться против российских ударов - это значит бороться в том числе за силу санкций против России. Санкции должны увеличиваться, быть эффективными. И каждая схема обхода санкций - это преступление против людей и мира. Именно такие схемы дают России возможность также помогать наращивать мышцы режимам в Иране и Северной Корее. Это - глобальная угроза. И только глобальным, специальным давлением можно это преодолеть.
Сегодня я хочу отметить наших военных, которые проявили себя лучше всего в противодействии "шахедам" именно в эти недели. Мобильная огневая группа "Майстер" 35-й отдельной бригады морпехов, мобильные огневые группы "Ужик" и "Шерхан" 59-й отдельной мотопехотной бригады, мобильная огневая группа 494 14-й радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого, также мобильные огневые группы 513 и 631 636-го отдельного зенитного пулеметного батальона Сухопутных войск, и еще мобильная огневая группа номер 9 7-й бригады тактической авиации. Я благодарю вас за вашу работу, за вашу службу - каждого, кто защищает Украину так результативно.
Говорил с Главкомом Сырским. Доклад по фронту. Основные направления: Кураховское, Покровское, Лиманское и все остальные. Торецкое направление - тоже. Спасибо всем нашим воинам за храбрость! Каждая защищенная наша позиция, каждая восстановленная позиция имеют значение для всех нас, для всего фронта.
Благодарен воинам 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады - они сражаются именно на Кураховском направлении. Также другие направления в Донецкой области: 38-я отдельная бригада морской пехоты - молодцы, 68-я отдельная егерская бригада - спасибо вам, воины! Ореховское направление: спасибо всем воинам 128-й отдельной горно-штурмовой и 141-й отдельной пехотной бригад. Также Приднепровское направление: 124-я и 126-я отдельные бригады ТрО - спасибо!
Слава всем, кто воюет ради Украины! Всем, кто работает ради нашего государства, ради всех наших людей! Спасибо каждому в мире, кто помогает нам защищать право, наше право, украинское право и каждого народа на свою собственную жизнь!" - рассказал Зеленский.
.... Марʼяна… загнала в кут Зеленського та Єрмака! Вона свідомо, (може і ні), але поставила їм класичну «шахову вилку». Марʼяна напряму звертається до Верховного Головнокомандувача з вимогою зняти з посади Головнокомандувача, тобто генерала Сирського. Угу! Так і пише, прямим текстом. Пряміше не буває…
«Пане Президенте Володимир Зеленський, виглядає так, що у Вас або хитрістю забирають владу, або Ви схвалюєте знищення ЗСУ. Прошу, приберіть «Сашеньку», благаю» (с)
Мовляв «Курська операція» провалена і так далі. І тепер ділема перед Зеленським.
Або зняти Головнокомандуючого, тим самим зізнавшись в тому, що в лютому прийняв не вірне (і це якщо дуже мʼяко) рішення щодо відставки Залужного і цілої когорти генералів. А це значить повісити собі на шію довгий та надважкий ланцюг помилок та невдач. І ще більш важке питання, «Чия відповідальність»?
Або проігнорувати заклики Марʼяни? Нуууууу… Я навіть не знаю що ми від неї почуємо найближчим часом!
Шавка почала гризти руки які її годували? Я би сказав, «Мммммм! Як цікаво! Де попкорн?», якщо би, ****, за такі кадрові танці з бубнами, «гигиги, зняли генерала, давайте знімемо ще десять», українці не платили власним життям!
***@не шоу маст го он!
p.s. Правда є ще один варіант. Знімуть саму Марʼяну. Хто зна, як вона вчилась в Трускавці?!
Не те щоб зовсім, але після 2019 р. депутатам ВР
До речи, а скілько було вітчизняних та інозємних компонентів, у одиницях, чи відсотках, у засобах ППО шо збивали парашні шахеди та ракети?
Та ти шо, Вальодья! Мабуть ти калькулятор опанував! Оце досягненнч папи Саши к розбудові нашей науки!
Що тобі тут не так ??
Об"єктивно - електроніки ми ніде не візьмемо, крім як на Заході.
На крайняк - пісюном з роялем.
''Какая разніца''...
Можна було ще ''паржать'' - тоді б ''шахеди'' самі втекли.
А серйозно, де наші навіть не аналоги, а куди кращі масові дрони? На кого наклали хоч якісь санкції, на рашу чи на Україну? Чому щоночі рашисти можуть тероризувати країну, а ми раз-два на тиждень, з досить часто сумнівним результатом? Чому, при всі повазі, наші дрони не несуть по 50кг. вибухівки? І т.п. Теж Байден не дає дозволу? Чи може все таки занадто багато липне до зелених рук?
Але недавно писали - передумали, відклали на потім. Цікаво, бабла встиг настригти ??
https://an225fund.org/ Міжнародний благодійний фонд з відбудови найбільшого в світі літака АН-225 «Мрія»
Збір коштів іде, я десь зустрічав інформацію що західні фанати авіації скидаються. Ну а колись дізнаємось, що кошти підшли на проекти, узгодження, презентації, відрядження, сувеніри і на 10 болтів М8 по 16 млн. баксів кожен.
В нас загалом досить багато такого роду фондів та проектів, на відновлення чогось. Про Охматдит всі вже почули, інші просто роблять все значно тихіше.
Чому Ви думаєте постійно просять збори ?
Знову ж таки. Прокурорські чудові пенсії по Закону - прокурорське лоббі у ВР спрацювало.
Так само як і суддівське, щодо шалених ЗП і пенсій.
Але чомусь ГШ цього не робить.