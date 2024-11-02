В октябре Украину атаковали более 2 тысяч "шахедов". Это более 170 тысяч иностранных компонентов, - Зеленский. ВИДЕО

За октябрь россияне запустили более 2 тысяч "шахедов" против Украины. Это более 170 тысяч компонентов из-за рубежа. Мир должен работать значительно больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов.

Об этом в своем традиционном вечернем обращении рассказал президент Владимир Зеленский

"Сегодня, прежде всего, - благодарность нашим воинам. Всем, кто защищает Украину от ежедневных атак "шахедов" и ракет. Россия постепенно наращивает эту активность. И для этого до сих пор имеет возможность, к сожалению, использовать западные компоненты.

За октябрь месяц более 2 тысяч "шахедов" было против Украины, против наших людей. Буквально каждые сутки. Такое количество "шахедов" - это более 170 тысяч компонентов, которые должны были бы быть заблокированы для поставки в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры и много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор.

Все это поставляется в Россию из-за рубежа. И это, к сожалению, от компаний из Китая, Европы, Америки - много микровзносов в постоянный российский террор. Это снова и снова возвращает мир к необходимости работать значительно больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. Чтобы не давать России возможности обходить санкции, которые давно уже были введены против России за эту войну.

Так же как с "шахедами" - с российскими ракетами. Они все содержат компоненты из других стран. Бороться против российских ударов - это значит бороться в том числе за силу санкций против России. Санкции должны увеличиваться, быть эффективными. И каждая схема обхода санкций - это преступление против людей и мира. Именно такие схемы дают России возможность также помогать наращивать мышцы режимам в Иране и Северной Корее. Это - глобальная угроза. И только глобальным, специальным давлением можно это преодолеть.

Сегодня я хочу отметить наших военных, которые проявили себя лучше всего в противодействии "шахедам" именно в эти недели. Мобильная огневая группа "Майстер" 35-й отдельной бригады морпехов, мобильные огневые группы "Ужик" и "Шерхан" 59-й отдельной мотопехотной бригады, мобильная огневая группа 494 14-й радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого, также мобильные огневые группы 513 и 631 636-го отдельного зенитного пулеметного батальона Сухопутных войск, и еще мобильная огневая группа номер 9 7-й бригады тактической авиации. Я благодарю вас за вашу работу, за вашу службу - каждого, кто защищает Украину так результативно.

Говорил с Главкомом Сырским. Доклад по фронту. Основные направления: Кураховское, Покровское, Лиманское и все остальные. Торецкое направление - тоже. Спасибо всем нашим воинам за храбрость! Каждая защищенная наша позиция, каждая восстановленная позиция имеют значение для всех нас, для всего фронта.

Благодарен воинам 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады - они сражаются именно на Кураховском направлении. Также другие направления в Донецкой области: 38-я отдельная бригада морской пехоты - молодцы, 68-я отдельная егерская бригада - спасибо вам, воины! Ореховское направление: спасибо всем воинам 128-й отдельной горно-штурмовой и 141-й отдельной пехотной бригад. Также Приднепровское направление: 124-я и 126-я отдельные бригады ТрО - спасибо!

Слава всем, кто воюет ради Украины! Всем, кто работает ради нашего государства, ради всех наших людей! Спасибо каждому в мире, кто помогает нам защищать право, наше право, украинское право и каждого народа на свою собственную жизнь!" - рассказал Зеленский.