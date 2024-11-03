Нічна атака "шахедів": на Чернігівщині безпілотник поцілив у житловий будинок. ФОТО
У ніч на 3 листопада російські загарбники масовано атакували Чернігівщину, повітряна тривога тривала майже 11 годин.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
У селі Чернігівського району уламки "шахеда" поцілили у двоповерховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено вікна та двері, фундамент та покрівлю. Горіла господарська будівля, розташована поруч, пошкоджені автівки. На щастя, люди не постраждали.
В іншому селі зафіксовано падіння уламків "шахеда", горіла суха трава.
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