Нічна атака "шахедів": на Чернігівщині безпілотник поцілив у житловий будинок. ФОТО

У ніч на 3 листопада російські загарбники масовано атакували Чернігівщину, повітряна тривога тривала майже 11 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

У селі Чернігівського району уламки "шахеда" поцілили у двоповерховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено вікна та двері, фундамент та покрівлю. Горіла господарська будівля, розташована поруч, пошкоджені автівки. На щастя, люди не постраждали.

В іншому селі зафіксовано падіння уламків "шахеда", горіла суха трава.

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