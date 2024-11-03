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Атака "Шахедів" на Київщину: уламками пошкоджено вікна у багатоповерхівках, горів дах будинку

Шахед над Київщиною

З ночі 3 листопада 2024 року Київщина відбивала чергову масовану атаку ворожих дронів. Тривога в регіоні тривала майже 11 годин.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в регіоні активно працювали сили ППО.

"Ворожі цілі було знищено. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки ворожими дронами на Київщині пошкоджено електромережі

Наслідки ворожої атаки

За даними ОВА, в 5 районах фіксуються пошкодження внаслідок падіння уламків збитих цілей

Станом на 8:30 в 3 районах у 4 житлових багатоповерхівках вибито скління вікон та балконів. Також пошкоджено 5 приватних будинків – вибиті вікна та двері, пошкоджені покрівлі та фасади. В одному з будинків сталося загоряння даху. Пожежа ліквідована. Також пожежу ліквідовано на господарчій будівлі. 

Окрім того, зазначається, що уламками збитих цілей пошкоджено 3 автомобілі. Один з них повністю знищено.

В 4 районах внаслідок падіння уламків ліквідовані пожежі травʼяного настилу та лісової підстилки.

"Всім постраждалим буде надана допомога із ремонтом пошкоджених будівель. Вже працюємо над цим разом з місцевою владою та міжнародними партнерами", - резюмує Кравченко.

Також читайте: "Шахеди" атакували Київщину: поранено жінку, пошкоджено житлові об’єкти

Як повідомлялося, у ніч на 3 листопада російські окупанти кількома хвилями атакували Київ ударними безпілотниками Shahed. Уламки дронів упали в двох районах столиці України. Також повідомлялося, що на Чернігівщині безпілотник поцілив у житловий будинок.

Автор: 

Київська область (4131) ППО (3326) Шахед (1232)


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03.11.2024 09:45 Відповісти
 
 