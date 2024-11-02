Унаслідок атаки ворожими дронами на Київщині пошкоджено електромережі

Унаслідок падіння уламків ворожих безпілотників енергетики зафіксували три факти пошкодження мереж у Київській області.

Про це повідомляє енергетична компанія ДТЕК.

Зокрема, ранкове ураження транзитної високовольтної лінії на Київщині призвело до відключення світла в столиці.

Через це частина будинків Голосіївського району залишилась без електрики. Енергетики перезаживили клієнтів і протягом години повернули світло. Водночас сама високовольтна лінія потребує ремонту.

Ще одне пошкодження розподільчих мереж призвело до відключення в Бучанському районі області. Вже в 11:47 вдалося повернути світло в усі домівки.

Третє пошкодження мереж зафіксоване в 10:57 в Вишгородському районі. Наразі енергетики продовжують ремонтні роботи.

Як повідомлялося, ввечері п'ятниці, 1 листопада, російські загарбники запустили в бік України ударні БпЛА "шахед". У Києві уламками пошкоджено скління в будинках у Солом’янському районі, в Святошинському – загорання в багатоповерхівці. Згодом стало відомо, що горять верхні поверхи будинку у Святошинському районі, є часткове руйнування в квартирах, постраждав чоловік. Наразі пожежу ліквідовано. Також повідомлялося, що уламки дронів упали в 6 районах Києва.