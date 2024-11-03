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Новини
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Нічна атака "шахедів": сили ППО збили всі БпЛА, які загрожували Києву. ФОТОрепортаж

У ніч на 3 листопада російські окупанти кількома хвилями атакували Київ ударними безпілотниками Shahed. Уламки дронів упали в двох районах столиці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Цієї ночі ворог вкотре атакував дронами Київ: вони були запущені переважно з північного-східного напрямку. На Київ БпЛА заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах.

"Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин. Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці", - повідомив Попко.

Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста. Зокрема в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи. Пожежі та постраждалих - немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві виникли пожежі через падіння уламків російського дрона

Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки
Наслідки ворожої атаки

Автор: 

Київ (19788) Повітряні атаки на Київ (861)


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Топ коментарі
+14
Про які мемуари йде мова ,
коли Зе навіть писати не вміє ,
але за бабло напише ,
якийсь Литвин )
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03.11.2024 08:55 Відповісти
+10
Дякувати ЗСУ, що збили всі шахеди. Але сьогодні, як тільки стемніє ворог їх запустить знову, завтра знову, післязавтра..., бо він тупо кошмарить наляканий народ. Люди біжать ховатися в бомбосховища, а більшість навіть не раагує на ці тривоги. Мені цікаво, а в бомбосховищах є телевізори, щоб нарід не переставав дивитися потужний марафон і Потужного Боневтіка, який там буде репетувати, що все добре, що ось-ось... і що у всьому винні США і НАТО?
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03.11.2024 08:19 Відповісти
+6
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03.11.2024 08:22 Відповісти
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Дякувати ЗСУ, що збили всі шахеди. Але сьогодні, як тільки стемніє ворог їх запустить знову, завтра знову, післязавтра..., бо він тупо кошмарить наляканий народ. Люди біжать ховатися в бомбосховища, а більшість навіть не раагує на ці тривоги. Мені цікаво, а в бомбосховищах є телевізори, щоб нарід не переставав дивитися потужний марафон і Потужного Боневтіка, який там буде репетувати, що все добре, що ось-ось... і що у всьому винні США і НАТО?
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03.11.2024 08:19 Відповісти
На рахунок телевізорів не знаю. А от барабани і овочерізки мають бути!
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03.11.2024 10:25 Відповісти
Только не понятно почему сбивают над Киевом а не при подлете к городу. Ето не ракета для сбития которой нужно концентрировать ПВО в одном месте
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03.11.2024 08:20 Відповісти
Мабуть фахівці з ППО не читають форум А якщо серйозно - вони зараз летять на достатньо великій висоті і кулемети їх не двстають. Вони ж теж вчаться. А якщо збивати ракетами - ви починаєте обурватися. От і збивають там, де є можливість. І, потім, а хто сказав, що не намагалися збити раніше?
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03.11.2024 10:31 Відповісти
...візьміть звичайну топографічну карту... циркулем накресліть коло навкруги Києва... розрахуйте дальність використання зенітних (кулеметних) розрахунків... і більш задавати питання не будете!!! А просто півтори -дві тисячі зенітно-кулеметних розрахунків. І це ще з урахуванням ..що шахеди летять низько.. А якщо високо... то їх тяжко вразити. Гепардів всій Німеччині не хватить... щоб прикрити таке місто як Київ...
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03.11.2024 11:02 Відповісти
Почему же мы тогда не можем бить дронами по моцкве которая в три раза больше чем Киев?
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03.11.2024 11:11 Відповісти
Якими? Тим мільйоном, що Бубачка випиляв з мільярду дерев?
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03.11.2024 11:28 Відповісти
..а от з цим питання..і частково з тим..яке Ви задавали ... звертайтеся на Грушевського. Там сидить уйоб@ок 150-ти сантиметровий !! От він Вам потужно і розповість..як..коли..чому..і хто!!! Можете також задати запитання 73-м відсоткам таких же уйоб@ів...в додачу ще й дурноголових...яких дуже багато зараз ходить по вулицям і теренам України... )))
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03.11.2024 11:32 Відповісти
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03.11.2024 08:22 Відповісти
Про які мемуари йде мова ,
коли Зе навіть писати не вміє ,
але за бабло напише ,
якийсь Литвин )
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03.11.2024 08:55 Відповісти
ви хоч одного прихильника зеленського який адекватний зустрічали? і я не зустрічав....
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03.11.2024 09:06 Відповісти
.... зустрічав... розмовляв... чув... а твій Порох... переставав слухати.... слина заважала бачити опонента...)))
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03.11.2024 11:06 Відповісти
Навряд чи чмоніни мемуари ще когось зацікавлять, тим паче що його одразу покинуть лікувати і він швидко сторчиться на кабо верде.
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03.11.2024 09:47 Відповісти
явно цель телевышка! орки хотели погрузить страну в хаос без видосов зе и шмарафонщиков
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03.11.2024 09:01 Відповісти
!
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03.11.2024 10:18 Відповісти
ВОЙНА ПОКАЗЫВАЕТ ЧТО ДЕНЬГИ ЕСТЬ ПРОСТО НАРОДЫ НЕ СИЛЬНО ИХ ТРЕБУЕТ !)
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03.11.2024 10:19 Відповісти
 
 