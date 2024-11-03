Нічна атака "шахедів": сили ППО збили всі БпЛА, які загрожували Києву. ФОТОрепортаж
У ніч на 3 листопада російські окупанти кількома хвилями атакували Київ ударними безпілотниками Shahed. Уламки дронів упали в двох районах столиці України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Цієї ночі ворог вкотре атакував дронами Київ: вони були запущені переважно з північного-східного напрямку. На Київ БпЛА заходили різними курсами і знову на дуже малих висотах.
"Протягом ночі повітряна тривога в місті оголошувалася двічі і сумарно тривала пʼять з половиною годин. Сили оборони знешкодили усі безпілотники, які загрожували столиці", - повідомив Попко.
Внаслідок відбиття атаки було зафіксовано падіння уламків в Шевченківському та Голосіївському районах міста. Зокрема в Шевченківському районі пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи. Пожежі та постраждалих - немає.
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коли Зе навіть писати не вміє ,
але за бабло напише ,
якийсь Литвин )