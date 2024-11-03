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Более 900 КАБов и почти 500 "Шахедов", - Зеленский рассказал, чем била РФ по Украине в течение недели. ВИДЕО

Прошлой ночью Россия терроризировала Украину более 50 ударными дронами, а за неделю нанесла по разным нашим регионам удары более 900 бомбами, запустила около 30 ракет и почти 500 "шахедов".

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, большинство этих ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры.

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"И не просто большинство, а все эти удары были бы невозможны, если бы мы имели достаточную поддержку мира в очевидных вещах. В дальнобойности ради безопасности. В действительно действенных санкциях, которые не позволили бы России импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности микроэлектронику. А также в политических решениях, которые могут уничтожить российское желание воевать. Украина заслуживает такую же надежную безопасность, как и все другие наши партнеры в свободном мире", - резюмирует глава государства.

По данным Воздушных сил, силы ПВО сегодня уничтожили ракету Х-59/69, 66 ударных БПЛА из 96, еще 27 локально потеряны.

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) КАБ (395) Шахед (1229)


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Топ комментарии
+17
Потужна статистика! Потужний лідор!
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03.11.2024 11:30 Ответить
+17
Нах. нам такий президент що лиш розповідає як, чим, скільки разів нас били і якої біди нам завдали? Президент має забезпечити оборону країни а не художні ********** і відосіки про власні пройоби і провали своєї банди.. Гнати цю банду поки не пізно, поки вони не угробили і не здали Україну!
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03.11.2024 11:33 Ответить
+14
добре вороже рахує , а за своє шось мовчить ...
З.І. Потужний підрахуй !
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03.11.2024 11:35 Ответить
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03.11.2024 11:29 Ответить
Потужна статистика! Потужний лідор!
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03.11.2024 11:30 Ответить
Нах. нам такий президент що лиш розповідає як, чим, скільки разів нас били і якої біди нам завдали? Президент має забезпечити оборону країни а не художні ********** і відосіки про власні пройоби і провали своєї банди.. Гнати цю банду поки не пізно, поки вони не угробили і не здали Україну!
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03.11.2024 11:33 Ответить
БлаЗень, де наші мільйон дронів?
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03.11.2024 11:34 Ответить
там де й мільйон дерев
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03.11.2024 12:23 Ответить
добре вороже рахує , а за своє шось мовчить ...
З.І. Потужний підрахуй !
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03.11.2024 11:35 Ответить
А где наши КАБы и шахеды? У чиновничьих карманах. Украина только на автомобили потратила $3млрд. И ето вряд ли простые граждане сейчас некуда деньги девать.
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03.11.2024 11:36 Ответить
....і сотні хрипатих відосіків ((
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03.11.2024 11:37 Ответить
Це якесь замкнуте коло. Кацапські обстріли...ниття бубачкі...і нічого.
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03.11.2024 11:40 Ответить
Переведіть вже цього хрипатого підрах@я до Держстату!!
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03.11.2024 11:42 Ответить
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03.11.2024 11:42 Ответить
"пзт зєліних расказок" т.52. видання 6. доповнене і перероблене.
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03.11.2024 11:43 Ответить
Майже три роки війни. Невже так важко зробити таки ж самі КАБи, дрони по типу "шахедів" й запускати їх такими ж хвилями на расію.
Чи тільки відосики, тільки "дайте, дозвольте", та далекобійни шампури з шашликами..
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03.11.2024 11:45 Ответить
И вот хочется спросить этого гнусавого лидора, - а что он сделал, чтобы эти кабы не били по Украине? Что он сделал , ****?
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03.11.2024 11:46 Ответить
ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ КУДА ГОСУДАРСТВА ВКЛАДЫВАЮТ ДЕНЬГИ НАРОДОВ !!!
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03.11.2024 11:52 Ответить
Знову слізно жаліється на поганих партнерів, мені його так шкода!!
А чим била Україна по москалям?
Забезпечувати армію зброєю - обов'язок влади, не можеш забезпечити - пиши заяву і звільняйся за власним бажанням, поки копняка не дали...
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03.11.2024 11:52 Ответить
Підрахуй статист.
Іди вже геть, прострочене!
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03.11.2024 11:55 Ответить
давайте будемо справедливими!
у києві був пошкоджений асфальт.
асфальт, це тотемне слово в ******** україні зе!шобли.
значить зе!лідор все робить правильно, кладе асфальт.
колись курбанова десь підловила зе!поца і запитала, чому заборонили стріляти у відповідь, то зе!дятел відповів, що б не було ще гірше.
то, чому воно не дасть наказ бомбити мааскву.
та тому що сцикеє дратувати крємлєчмоль, і той почне бомбити кончу заспу.
кияне, ви задумувались, чому уламки не падають на кончу? чому ракети мопеди спокійно пролітають обухів, та падають на солом'янку, на корчевате, на голосієво?
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03.11.2024 12:01 Ответить
А це чучело все підрахунками займається. Комусь від того легше? Чи це функція препіздента?
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03.11.2024 12:02 Ответить
Порохобот, наш потужний Лідор всесторонньо розвинутий, може навіть увертюру Бетховена зуєм на піаніно зіграти
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03.11.2024 12:38 Ответить
Екс-голова Запорізької облдержадміністрації, російський пропагандист, який «визнав» лнр/днр Євген Червоненко «дослужився» до полковника? В мережі з'явилось свіже фото Червоненка, яке свідчить про його стрімку військову кар'єру. (c)

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03.11.2024 12:10 Ответить
почесний розвідник буданова.
от знімуть сирського, призначать червоненко.
звідки у почесного єврея, всіх євреїв, таке прізвище?
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03.11.2024 12:18 Ответить
ТурбоПотужна доповідь!!!
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03.11.2024 12:17 Ответить
наш потужний Лідор ще й бухгалтер
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03.11.2024 12:33 Ответить
 
 