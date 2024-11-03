Более 900 КАБов и почти 500 "Шахедов", - Зеленский рассказал, чем била РФ по Украине в течение недели. ВИДЕО

Прошлой ночью Россия терроризировала Украину более 50 ударными дронами, а за неделю нанесла по разным нашим регионам удары более 900 бомбами, запустила около 30 ракет и почти 500 "шахедов".

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, большинство этих ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры.

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"И не просто большинство, а все эти удары были бы невозможны, если бы мы имели достаточную поддержку мира в очевидных вещах. В дальнобойности ради безопасности. В действительно действенных санкциях, которые не позволили бы России импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности микроэлектронику. А также в политических решениях, которые могут уничтожить российское желание воевать. Украина заслуживает такую же надежную безопасность, как и все другие наши партнеры в свободном мире", - резюмирует глава государства.

По данным Воздушных сил, силы ПВО сегодня уничтожили ракету Х-59/69, 66 ударных БПЛА из 96, еще 27 локально потеряны.