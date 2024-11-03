Более 900 КАБов и почти 500 "Шахедов", - Зеленский рассказал, чем била РФ по Украине в течение недели. ВИДЕО
Прошлой ночью Россия терроризировала Украину более 50 ударными дронами, а за неделю нанесла по разным нашим регионам удары более 900 бомбами, запустила около 30 ракет и почти 500 "шахедов".
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, большинство этих ударов было направлено против гражданских объектов и критической инфраструктуры.
"И не просто большинство, а все эти удары были бы невозможны, если бы мы имели достаточную поддержку мира в очевидных вещах. В дальнобойности ради безопасности. В действительно действенных санкциях, которые не позволили бы России импортировать критически важные компоненты для производства дронов и ракет, в частности микроэлектронику. А также в политических решениях, которые могут уничтожить российское желание воевать. Украина заслуживает такую же надежную безопасность, как и все другие наши партнеры в свободном мире", - резюмирует глава государства.
По данным Воздушных сил, силы ПВО сегодня уничтожили ракету Х-59/69, 66 ударных БПЛА из 96, еще 27 локально потеряны.
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З.І. Потужний підрахуй !
Чи тільки відосики, тільки "дайте, дозвольте", та далекобійни шампури з шашликами..
А чим била Україна по москалям?
Забезпечувати армію зброєю - обов'язок влади, не можеш забезпечити - пиши заяву і звільняйся за власним бажанням, поки копняка не дали...
Іди вже геть, прострочене!
у києві був пошкоджений асфальт.
асфальт, це тотемне слово в ******** україні зе!шобли.
значить зе!лідор все робить правильно, кладе асфальт.
колись курбанова десь підловила зе!поца і запитала, чому заборонили стріляти у відповідь, то зе!дятел відповів, що б не було ще гірше.
то, чому воно не дасть наказ бомбити мааскву.
та тому що сцикеє дратувати крємлєчмоль, і той почне бомбити кончу заспу.
кияне, ви задумувались, чому уламки не падають на кончу? чому ракети мопеди спокійно пролітають обухів, та падають на солом'янку, на корчевате, на голосієво?
от знімуть сирського, призначать червоненко.
звідки у почесного єврея, всіх євреїв, таке прізвище?