1001 ребенка удалось вернуть Украине с оккупированных территорий и РФ, - Лубинец

Россия депортировала и принудительно переместила почти 20 тысяч украинских детей, хотя реальное количество может быть значительно больше. Украине уже удалось вернуть 1001 ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Бразилии, где принял участие в Международном семинаре по защите прав детей и подростков в условиях войны, который проходит в рамках реализации плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Как отмечается, на мероприятии речь шла о том, как опыт Латинской Америки в сфере правосудия может помочь Украине в решении проблемы депортации и принудительного перемещения детей. Ведь ранее на этом континенте были подобные прецеденты.

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Лубинец сообщил, что во время события он лично обратился к участникам и остановился на ключевых моментах:

Первого ребенка россияне незаконно вывезли из временно оккупированного Крыма в 2014 году. 10 лет продолжается преступление депортации, что является геноцидом.

Россия депортировала и принудительно переместила почти 20 тысяч украинских детей. Реальное число - значительно больше. Детей перевоспитывают, незаконно выдают им документы российского образца и устраивают в российские семьи.

Украина возвращает депортированных детей в рамках пункта 4 Формулы мира Президента Украины. Также одной из ключевых в возвращении детей является инициатива Bring Kids Back UA, которая объединяет усилия государственных органов, международных организаций и гражданского общества.

"Дети должны быть воссоединены со своими семьями", - подчеркнул омбудсмен.

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Кроме того, Лубинец призвал участников семинара:

Приобщиться к поиску и мониторингу депортированных и принудительно перемещенных украинских детей, а также тех, кому это угрожает на ВОТ Украины. Применять санкции к тем, кто вовлечен в депортацию украинских детей. Поддерживать программы реабилитации детей, переживших травму войны и депортации. Поделитесь опытом стран Латинской Америки, которые уже прошли через подобные вызовы.

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"Акцентирую, что несмотря на географическое расстояние между Украиной и Бразилией, а также других стран Латинской Америки, мы надеемся на поддержку в возвращении украинских детей! Совместными усилиями мы сможем достичь результатов", - добавил он.