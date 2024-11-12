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Выжил только отец: ракетная атака РФ на Кривой Рог оборвала жизнь матери Елены и ее детей – Кирилла, Демида и 2-месячной Ульяны. ВИДЕО+ФОТО

Российская ракетная атака на Кривой Рог Днепропетровской области оборвала жизнь почти целой семьи: под завалами дома спасатели нашли тела мамы 30-летней Елены и трех ее детей: 10-летнего Кирилла, Демида, которому было 2,8 годика, и 2-месячной Ульяны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Свои. Кривой Рог".

кривий ріг жертви
Елена

кривий ріг жертвикривий ріг жертви
Кирилл

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Кривому Рогу: количество раненых возросло до 14, из-под завалов деблокировали тело женщины. ФОТОрепортаж

Как отмечается, отец Максим единственный, кто выжил из семьи.

кривий ріг жертви
Максим

По данным местных СМИ, семья жила на третьем этаже пятиэтажки. Утром 11 ноября мужчина вышел на кухню квартиры, чтобы приготовить завтрак. Его жена и дети находились в спальне. Рассказывали также, что Елена в момент вражеского удара кормила маленькую Ульяну.

Напомним, 11 ноября оккупанты атаковали Кривой Рог. Ракетой попали по многоэтажному дому. Из-под завалов достали тела матери и трех детей.

Автор: 

Кривой Рог (1376) жертвы (2059)


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Топ комментарии
+57
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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12.11.2024 08:53
+37
Найпекельнійше пекло усім лаптеногім від малого до старого!!!
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12.11.2024 08:56
+28
У смерті.котру сіє рашистський вбивця і кровопивця української крові немає границь.Вона однаково забирає життя невинного українського народу ,чи то у Львові,чи КривомуРозі.або в інших містах і селах України...Створи вічну пам'ять Боже , по безневинно вбитих душах,і своєю справедливість воздай їхнім вбивцям сторицею...
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12.11.2024 09:00
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Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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12.11.2024 08:53 Ответить
не будуть вони горіти в пеклі, вони і є пекло яке підлягає безумовній ліквідації
але толерантний цивілізований світ деградував і не збирається ставати до зброї проти зла
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12.11.2024 11:03 Ответить
Нема ніякого пекла, і справедливість - це суб'єктивне поняття.
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12.11.2024 18:33 Ответить
Маєте рацію немає пекла і немає бога . Був би "бог"цього жахіття набуло
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12.11.2024 18:53 Ответить
"бог"би не дозволив убивство людей і тим більше діток
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12.11.2024 18:55 Ответить
Біблію читали?
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13.11.2024 02:46 Ответить
Але це лише перспектива 😭 А матеріальна відповідь потрібна вже навчора.
Молитви всього народу також допомагають, але матеріальна діяльність заради Правди куда важливіша
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12.11.2024 23:57 Ответить
Найпекельнійше пекло усім лаптеногім від малого до старого!!!
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12.11.2024 08:56 Ответить
Гине Украіна
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12.11.2024 08:57 Ответить
У смерті.котру сіє рашистський вбивця і кровопивця української крові немає границь.Вона однаково забирає життя невинного українського народу ,чи то у Львові,чи КривомуРозі.або в інших містах і селах України...Створи вічну пам'ять Боже , по безневинно вбитих душах,і своєю справедливість воздай їхнім вбивцям сторицею...
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12.11.2024 09:00 Ответить
страшна трагедія... й це повторюється...
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12.11.2024 09:06 Ответить
У мене одне прохання, люди схаменіться, якби нам не було важко в інших країнах, рятуйте життя своїх дітей....
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12.11.2024 09:11 Ответить
+++++++
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12.11.2024 23:58 Ответить
Зелябот (маріонетка завхоза) вбиває Українців і руйнує країну зсередини . Бо неповноцінні ненавидять нашу націю.
Якщо для офіцерів/генералів рятувати Країну "неначасі" то рятуйте дітей, ви НЕ маєте право воювати до останнього Українця якщо не "полагодите Державу" ! Або знести зелябота або дайте мирняку право на спасіння !!! Невже "апазицію" не навчило історичним фактом, що вже були "втрачені можливості" ціною мільонів життів
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13.11.2024 00:03 Ответить
На кістках українців Трамп, орбан та папа римський збацають угоду з ****** і всі зроблять вигляд що нічого не сталося. Світ-лайно.
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12.11.2024 09:11 Ответить
Угоди с ****** не буде. Побояться репутаційних втрат. Хіба що деменція завадить.
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12.11.2024 09:19 Ответить
Хто ? Якщо "конституція на паузі" то хто вам що скаже??? Режим узурпував владу, утримає її ціною десятків тисяч життів, та піде на будь яку ницість аби звалити з вкраденими мільярдами, тобто засекретять всі договори , бо Зє-маратон це зброя яка дозволяє лити сечовину в вуха безкінечно, заколисувати "бідолашний наївний нарід"
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13.11.2024 00:06 Ответить
Ніколи рашиським варварам не пробачимо за геноцид українців ,в чому вина дітей ,це має побачити весь світ в тому числі Трамп і папа Римський ,а ще злочинець путін має побачити кого він і його здичавіла орда вбиває . Будь проклята навіки фашиська росія.
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12.11.2024 09:11 Ответить
Пуйла загибель дiточок та мирних украiнцiв тiльки порадуе...🥺😢😠
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12.11.2024 09:16 Ответить
Вічна пам'ять загиблим. Кривава помста ворогам.
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12.11.2024 09:12 Ответить
Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏😢🥀 Чоловiку та батьку, а також рiдним щирi спiвчуття.🥺😢🥀
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12.11.2024 09:12 Ответить
Здохніть виродки кацапські! Всі, - і старі і малі і ненароджені..
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12.11.2024 10:05 Ответить
"исключительно по інфраструктуре и военным обьектам" кажуть пропагандони прокляті? Щоб такий "воєнний обьект" був розташований в квартирі соловьових/кісельових/скабеевих та іншої гидоти з окривавленими руками!
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12.11.2024 10:07 Ответить
папе римскому это все отправьте, особенно после похорон. "Миротворец" путинский. Орбану не надо, бесполезно
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12.11.2024 10:14 Ответить
Адін народ - то у нас громадянська війна? А громадянські війни найжорстокіші. Але ні - це світоглядна війна, війна між свободою і рабством. І тепер батько загиблих дітей просто повинен помститись за них
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12.11.2024 10:20 Ответить
Саме з боку московської псевдо-реальності це як громадянська та ще й "свясчщєнная" війна з "бандєровцамі і національпрєдатєлямі" . Тому їхня жорстокість неймовірна, московітські-скрєпна. Наші навіть до орків ставляться як люди ( до полонених) а вони одразу являють свою ватну сутність.
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13.11.2024 00:11 Ответить
многие в Украине до сих пор не понимаю что рашики это реально орки - у них цель нас уничтожить, на корню, договаривайся с ними или нет - цель у них одна
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12.11.2024 10:21 Ответить
Вони зазомбовані шансоном/серіалами/пропагандиськими фільмами русні. "Змі" це завжди зброя в лапах русні
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13.11.2024 00:12 Ответить
неужели после такого снова будут уклонисты? - предатели своего народа, родины . Уклонисты будущие и настоящие, посмотрите в глаза этой женщины. Или ваша хата с краю?
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12.11.2024 10:38 Ответить
Да то просто тролль, а ты повелся.
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12.11.2024 16:03 Ответить
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12.11.2024 10:43 Ответить
Слів немає…,плачу.
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12.11.2024 10:50 Ответить
Тримайся, друже. Царство небесне твоїм любим.
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12.11.2024 11:11 Ответить
троє дітей - могли б всією родиною Жити в ЄС. що може бути сильнішим за страх втратити найдорожче, що люди лишаються
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12.11.2024 12:25 Ответить
не успел бумаги оформить последнему два месяца только исполнилось, совсем свежая дитина
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12.11.2024 12:45 Ответить
Зе, де потужна відповідь за земляків?
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12.11.2024 12:57 Ответить
це не россияне виноваты, а хеленский, ермак, сырский, где ППО ? а ппо все уничтодено, сысркий ведет войну чисто живой силой. авиацию не сбивают. зато спирт заводы.
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12.11.2024 14:06 Ответить
"Це не росіяни виноваті" ти серйозно чи ти ворог ?,рашиська орда прийшла убивати українців ,влада в нас не українська це правда ,але те що творить здичавіла рашиська орда і її світовий терорист путін ,прощення не буде ніколи,будь те прокляті кацапи.
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12.11.2024 16:13 Ответить
а причем тут кацапы ? кто их сюда звал ? не зеленский ? он за 3 года ничего не сделал, а больше убил украинцев чем русские, зачем тебе русня, когда САМ ЗЕЛЕНСКИЙ ворог ? мне лично плевать на рунсю, а вот ворог сидит в Раде. тебя не смущает отсуствие ППО ? скажи, где ппо ? по Херсону прилитает кабы. СУмы, Запорожье. Харьков, я не говорю про дроны, разе русня деребанит бюджет Украины ? благодаря зеленскому+ ермаку, которые СПЕЦИАЛЬНО унитожа.т города, + сдивают данные русни. все ФСБшные крысы возле презика. думай.
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12.11.2024 16:32 Ответить
я не спорю. но зеля не меньше виноват в этой войне, он малорос, он хчет быть с россией. ворог не только впереди, но и в тылу, не можна воевать с одним ворогом, пока другой в тылу уничтожает. зеленский, сырский Специально уничтожают армию и оборону способность Украины. и еще раз, они больше убили чем русские. зато СБУшники, ГРУшники успешно ууничтожаю спирт заводы, это уже стеб, чисто для пипла. но когда ЗСУ не удержат Запорожье. и Гуляйполе, Запорожская область будет потеряна, карту глянь.
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12.11.2024 17:17 Ответить
Ось чого оцю хєрню модератори пропускають?
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12.11.2024 18:16 Ответить
это ты херня, и дичь которую тебе в тирают твой хваленый зеленкий. ты получил вовкину тыщу ?
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12.11.2024 18:19 Ответить
Я би сказав, що винуваті таки росіяни і всі ті, кого ви перечислили. Всі вони винуваті.
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12.11.2024 20:13 Ответить
Коли на москву???
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12.11.2024 14:14 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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12.11.2024 15:33 Ответить
Это ужас и надо конкретно делать план как победить. Сама они не остановяться
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12.11.2024 16:06 Ответить
Шкода цього хлопця, та його сімью...
Я втратив батька, це болить. Але він загинув як воін, зі зброєю в руках.
Навіть не уявляє що відчуває цей хлопець, це можно зійти з розуму. Просто жах.
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12.11.2024 16:34 Ответить
Зараз батько винен пійти добровольно в ЗСУ і вбити як мінімум 4 москалів - за дружину и трьох дітей.
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12.11.2024 16:47 Ответить
Що ще тобі цей батько винен, козел?
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12.11.2024 18:13 Ответить
его и так теперь заберут и на смерть отправят людоловы... т.к брони теперь не будет,как многодетному...
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12.11.2024 20:19 Ответить
Не її дітей , а ЇХ дітей !! Нехай з Богом спочивають !! Коли та Росія здохне
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12.11.2024 17:31 Ответить
Як задумаєтесь для чого бідні люди, що живуть практично в прифронтовому місті, на третьому році війни продовжують клепати дітей, то зрозумієте, на чій совісті ці життя. Зеленський, відкрий кордон, не будь мдаком, дай цивільним людям можливість врятувати себе і свої сім'ї!
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12.11.2024 18:12 Ответить
Какой вот линейкой или чем иным такое мерять? Было бы ЯО, та сразу ответить. Сумасшедшая идея!? А эта трагедия тогда что? Уже ведь была такая ситуация, когда трое и с мамой тоже, вроде во Львове. Может по церквям лупить кацапским что там? Ведь Бога там нет давно. Они твари ведь по нашим храмам лупят, по северовостоку харьковск обл много уже разбито церквей. Мы заигрались в белые перчатки и в какие то конвенции.
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12.11.2024 18:30 Ответить
Скільки систем Петріот було надано США в рахунок знищення народом України 2 тис. ядерних боеголовок разом з ракетами і шахтами бувшого СРСР націлених на США і взагалі на НАТО?, аж 2 системи, бо своїх не маємо тому що кошти на свої системи були потрачені з бюджету на банки і дороги коли весь Світ будує дороги за рахунок інвестицій не кажучі за банки, далі ці Петріоти булу бездарно загроблені "українською" владою на чолі Зеленського-Сирського шляхом виставивлення їх скупчено ворогу, без належної маскировки в незахищених полях, а ми кажемомо що агресор вбиває українські міста і українських захисників Кабами і ракетами - це так це злочин-массові вбивство ні в чому не повинних людей, але чому він це робить - тому що немає належного захисту який повинен був бути.
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12.11.2024 18:40 Ответить
Интересно, запишется в ВСУ или будет отсиживаться?
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12.11.2024 19:03 Ответить
а твои орчата уже воюют, что бы купить игрушку ? русские ******** нищебродские, орки можете купить орчихам трусы.
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12.11.2024 19:45 Ответить
И опять какая то падла скажет, что она вне политики
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12.11.2024 19:13 Ответить
Війну потрібно завершувати. Крапка. Скільки ще таких вбитих сімей треба, щоб всі кровожери, які наживаються на цій бійні нарешті нажерлися?
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12.11.2024 20:12 Ответить
даже если война закончиться. через год-два опять начнут, ведь этот такие твари как и кацапы. только смена их и под трибунал всех, от зеленского и мелкого чинушу.
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12.11.2024 21:07 Ответить
 
 