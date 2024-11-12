Выжил только отец: ракетная атака РФ на Кривой Рог оборвала жизнь матери Елены и ее детей – Кирилла, Демида и 2-месячной Ульяны. ВИДЕО+ФОТО
Российская ракетная атака на Кривой Рог Днепропетровской области оборвала жизнь почти целой семьи: под завалами дома спасатели нашли тела мамы 30-летней Елены и трех ее детей: 10-летнего Кирилла, Демида, которому было 2,8 годика, и 2-месячной Ульяны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Свои. Кривой Рог".
Как отмечается, отец Максим единственный, кто выжил из семьи.
По данным местных СМИ, семья жила на третьем этаже пятиэтажки. Утром 11 ноября мужчина вышел на кухню квартиры, чтобы приготовить завтрак. Его жена и дети находились в спальне. Рассказывали также, что Елена в момент вражеского удара кормила маленькую Ульяну.
Напомним, 11 ноября оккупанты атаковали Кривой Рог. Ракетой попали по многоэтажному дому. Из-под завалов достали тела матери и трех детей.
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але толерантний цивілізований світ деградував і не збирається ставати до зброї проти зла
Молитви всього народу також допомагають, але матеріальна діяльність заради Правди куда важливіша
Якщо для офіцерів/генералів рятувати Країну "неначасі" то рятуйте дітей, ви НЕ маєте право воювати до останнього Українця якщо не "полагодите Державу" ! Або знести зелябота або дайте мирняку право на спасіння !!! Невже "апазицію" не навчило історичним фактом, що вже були "втрачені можливості" ціною мільонів життів
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Я втратив батька, це болить. Але він загинув як воін, зі зброєю в руках.
Навіть не уявляє що відчуває цей хлопець, це можно зійти з розуму. Просто жах.