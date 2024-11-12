Выжил только отец: ракетная атака РФ на Кривой Рог оборвала жизнь матери Елены и ее детей – Кирилла, Демида и 2-месячной Ульяны. ВИДЕО+ФОТО

Российская ракетная атака на Кривой Рог Днепропетровской области оборвала жизнь почти целой семьи: под завалами дома спасатели нашли тела мамы 30-летней Елены и трех ее детей: 10-летнего Кирилла, Демида, которому было 2,8 годика, и 2-месячной Ульяны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание "Свои. Кривой Рог".



Елена



Кирилл

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Как отмечается, отец Максим единственный, кто выжил из семьи.



Максим

По данным местных СМИ, семья жила на третьем этаже пятиэтажки. Утром 11 ноября мужчина вышел на кухню квартиры, чтобы приготовить завтрак. Его жена и дети находились в спальне. Рассказывали также, что Елена в момент вражеского удара кормила маленькую Ульяну.

Напомним, 11 ноября оккупанты атаковали Кривой Рог. Ракетой попали по многоэтажному дому. Из-под завалов достали тела матери и трех детей.