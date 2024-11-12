Вижив тільки батько: ракетна атака РФ на Кривий Ріг обірвала життя матері Олени та її дітей - Кирила, Демида і 2-місячної Ульяни. ВІДЕО+ФОТО
Російська ракетна атака на Кривий Ріг Дніпропетровської області обірвала життя майже цілої родини: під завалами будинку рятувальники знайшли тіла мами 30-річної Олени та трьох її дітей: 10-річного Кирила, Демида, якому було 2 роки і 8 місяців , та 2-місячної Уляни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Свої. Кривий Ріг".
Як зазначається, батько Максим - єдиний, хто вижив з родини.
За даними місцевих ЗМІ, родина жила на третьому поверсі п’ятиповерхівки. Вранці 11 листопада чоловік вийшов на кухню квартири, щоб приготувати сніданок. Його дружина і діти перебували у спальні. Розповідали також, що Олена у момент ворожого удару годувала маленьку Уляну.
Нагадаємо, 11 листопада окупанти атакували Кривий Ріг. Ракетою влучили по багатоповерховому будинку. З-під завалів дістали тіла матері та трьох дітей.
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але толерантний цивілізований світ деградував і не збирається ставати до зброї проти зла
Молитви всього народу також допомагають, але матеріальна діяльність заради Правди куда важливіша
Якщо для офіцерів/генералів рятувати Країну "неначасі" то рятуйте дітей, ви НЕ маєте право воювати до останнього Українця якщо не "полагодите Державу" ! Або знести зелябота або дайте мирняку право на спасіння !!! Невже "апазицію" не навчило історичним фактом, що вже були "втрачені можливості" ціною мільонів життів
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Я втратив батька, це болить. Але він загинув як воін, зі зброєю в руках.
Навіть не уявляє що відчуває цей хлопець, це можно зійти з розуму. Просто жах.