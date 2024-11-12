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Вижив тільки батько: ракетна атака РФ на Кривий Ріг обірвала життя матері Олени та її дітей - Кирила, Демида і 2-місячної Ульяни. ВІДЕО+ФОТО

Російська ракетна атака на Кривий Ріг Дніпропетровської області обірвала життя майже цілої родини: під завалами будинку рятувальники знайшли тіла мами 30-річної Олени та трьох її дітей: 10-річного Кирила, Демида, якому було 2 роки і 8 місяців , та 2-місячної Уляни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Свої. Кривий Ріг".

кривий ріг жертви
Олена 

кривий ріг жертвикривий ріг жертви
Кирило

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 14, з-під завалів деблокували тіло жінки. ФОТОрепортаж

Як зазначається, батько Максим - єдиний, хто вижив з родини.

кривий ріг жертви
Максим

За даними місцевих ЗМІ, родина жила на третьому поверсі п’ятиповерхівки. Вранці 11 листопада чоловік вийшов на кухню квартири, щоб приготувати сніданок. Його дружина і діти перебували у спальні. Розповідали також, що Олена у момент ворожого удару годувала маленьку Уляну.

Нагадаємо, 11 листопада окупанти атакували Кривий Ріг. Ракетою влучили по багатоповерховому будинку. З-під завалів дістали тіла матері та трьох дітей.

Автор: 

Кривий Ріг (1358) жертви (1792)


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Топ коментарі
+57
Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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12.11.2024 08:53
+37
Найпекельнійше пекло усім лаптеногім від малого до старого!!!
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12.11.2024 08:56
+28
У смерті.котру сіє рашистський вбивця і кровопивця української крові немає границь.Вона однаково забирає життя невинного українського народу ,чи то у Львові,чи КривомуРозі.або в інших містах і селах України...Створи вічну пам'ять Боже , по безневинно вбитих душах,і своєю справедливість воздай їхнім вбивцям сторицею...
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12.11.2024 09:00
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Горіти вам всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
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12.11.2024 08:53 Відповісти
не будуть вони горіти в пеклі, вони і є пекло яке підлягає безумовній ліквідації
але толерантний цивілізований світ деградував і не збирається ставати до зброї проти зла
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12.11.2024 11:03 Відповісти
Нема ніякого пекла, і справедливість - це суб'єктивне поняття.
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12.11.2024 18:33 Відповісти
Маєте рацію немає пекла і немає бога . Був би "бог"цього жахіття набуло
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12.11.2024 18:53 Відповісти
"бог"би не дозволив убивство людей і тим більше діток
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12.11.2024 18:55 Відповісти
Біблію читали?
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13.11.2024 02:46 Відповісти
Але це лише перспектива 😭 А матеріальна відповідь потрібна вже навчора.
Молитви всього народу також допомагають, але матеріальна діяльність заради Правди куда важливіша
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12.11.2024 23:57 Відповісти
Найпекельнійше пекло усім лаптеногім від малого до старого!!!
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12.11.2024 08:56 Відповісти
Гине Украіна
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12.11.2024 08:57 Відповісти
У смерті.котру сіє рашистський вбивця і кровопивця української крові немає границь.Вона однаково забирає життя невинного українського народу ,чи то у Львові,чи КривомуРозі.або в інших містах і селах України...Створи вічну пам'ять Боже , по безневинно вбитих душах,і своєю справедливість воздай їхнім вбивцям сторицею...
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12.11.2024 09:00 Відповісти
страшна трагедія... й це повторюється...
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12.11.2024 09:06 Відповісти
У мене одне прохання, люди схаменіться, якби нам не було важко в інших країнах, рятуйте життя своїх дітей....
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12.11.2024 09:11 Відповісти
+++++++
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12.11.2024 23:58 Відповісти
Зелябот (маріонетка завхоза) вбиває Українців і руйнує країну зсередини . Бо неповноцінні ненавидять нашу націю.
Якщо для офіцерів/генералів рятувати Країну "неначасі" то рятуйте дітей, ви НЕ маєте право воювати до останнього Українця якщо не "полагодите Державу" ! Або знести зелябота або дайте мирняку право на спасіння !!! Невже "апазицію" не навчило історичним фактом, що вже були "втрачені можливості" ціною мільонів життів
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13.11.2024 00:03 Відповісти
На кістках українців Трамп, орбан та папа римський збацають угоду з ****** і всі зроблять вигляд що нічого не сталося. Світ-лайно.
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12.11.2024 09:11 Відповісти
Угоди с ****** не буде. Побояться репутаційних втрат. Хіба що деменція завадить.
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12.11.2024 09:19 Відповісти
Хто ? Якщо "конституція на паузі" то хто вам що скаже??? Режим узурпував владу, утримає її ціною десятків тисяч життів, та піде на будь яку ницість аби звалити з вкраденими мільярдами, тобто засекретять всі договори , бо Зє-маратон це зброя яка дозволяє лити сечовину в вуха безкінечно, заколисувати "бідолашний наївний нарід"
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13.11.2024 00:06 Відповісти
Ніколи рашиським варварам не пробачимо за геноцид українців ,в чому вина дітей ,це має побачити весь світ в тому числі Трамп і папа Римський ,а ще злочинець путін має побачити кого він і його здичавіла орда вбиває . Будь проклята навіки фашиська росія.
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12.11.2024 09:11 Відповісти
Пуйла загибель дiточок та мирних украiнцiв тiльки порадуе...🥺😢😠
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12.11.2024 09:16 Відповісти
Вічна пам'ять загиблим. Кривава помста ворогам.
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12.11.2024 09:12 Відповісти
Царство Небесне загиблим! 🙏🙏🙏😢🥀 Чоловiку та батьку, а також рiдним щирi спiвчуття.🥺😢🥀
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12.11.2024 09:12 Відповісти
Здохніть виродки кацапські! Всі, - і старі і малі і ненароджені..
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12.11.2024 10:05 Відповісти
"исключительно по інфраструктуре и военным обьектам" кажуть пропагандони прокляті? Щоб такий "воєнний обьект" був розташований в квартирі соловьових/кісельових/скабеевих та іншої гидоти з окривавленими руками!
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12.11.2024 10:07 Відповісти
папе римскому это все отправьте, особенно после похорон. "Миротворец" путинский. Орбану не надо, бесполезно
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12.11.2024 10:14 Відповісти
Адін народ - то у нас громадянська війна? А громадянські війни найжорстокіші. Але ні - це світоглядна війна, війна між свободою і рабством. І тепер батько загиблих дітей просто повинен помститись за них
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12.11.2024 10:20 Відповісти
Саме з боку московської псевдо-реальності це як громадянська та ще й "свясчщєнная" війна з "бандєровцамі і національпрєдатєлямі" . Тому їхня жорстокість неймовірна, московітські-скрєпна. Наші навіть до орків ставляться як люди ( до полонених) а вони одразу являють свою ватну сутність.
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13.11.2024 00:11 Відповісти
многие в Украине до сих пор не понимаю что рашики это реально орки - у них цель нас уничтожить, на корню, договаривайся с ними или нет - цель у них одна
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12.11.2024 10:21 Відповісти
Вони зазомбовані шансоном/серіалами/пропагандиськими фільмами русні. "Змі" це завжди зброя в лапах русні
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13.11.2024 00:12 Відповісти
неужели после такого снова будут уклонисты? - предатели своего народа, родины . Уклонисты будущие и настоящие, посмотрите в глаза этой женщины. Или ваша хата с краю?
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12.11.2024 10:38 Відповісти
Да то просто тролль, а ты повелся.
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12.11.2024 16:03 Відповісти
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12.11.2024 10:43 Відповісти
Слів немає…,плачу.
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12.11.2024 10:50 Відповісти
Тримайся, друже. Царство небесне твоїм любим.
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12.11.2024 11:11 Відповісти
троє дітей - могли б всією родиною Жити в ЄС. що може бути сильнішим за страх втратити найдорожче, що люди лишаються
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12.11.2024 12:25 Відповісти
не успел бумаги оформить последнему два месяца только исполнилось, совсем свежая дитина
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12.11.2024 12:45 Відповісти
Зе, де потужна відповідь за земляків?
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12.11.2024 12:57 Відповісти
це не россияне виноваты, а хеленский, ермак, сырский, где ППО ? а ппо все уничтодено, сысркий ведет войну чисто живой силой. авиацию не сбивают. зато спирт заводы.
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12.11.2024 14:06 Відповісти
"Це не росіяни виноваті" ти серйозно чи ти ворог ?,рашиська орда прийшла убивати українців ,влада в нас не українська це правда ,але те що творить здичавіла рашиська орда і її світовий терорист путін ,прощення не буде ніколи,будь те прокляті кацапи.
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12.11.2024 16:13 Відповісти
а причем тут кацапы ? кто их сюда звал ? не зеленский ? он за 3 года ничего не сделал, а больше убил украинцев чем русские, зачем тебе русня, когда САМ ЗЕЛЕНСКИЙ ворог ? мне лично плевать на рунсю, а вот ворог сидит в Раде. тебя не смущает отсуствие ППО ? скажи, где ппо ? по Херсону прилитает кабы. СУмы, Запорожье. Харьков, я не говорю про дроны, разе русня деребанит бюджет Украины ? благодаря зеленскому+ ермаку, которые СПЕЦИАЛЬНО унитожа.т города, + сдивают данные русни. все ФСБшные крысы возле презика. думай.
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12.11.2024 16:32 Відповісти
я не спорю. но зеля не меньше виноват в этой войне, он малорос, он хчет быть с россией. ворог не только впереди, но и в тылу, не можна воевать с одним ворогом, пока другой в тылу уничтожает. зеленский, сырский Специально уничтожают армию и оборону способность Украины. и еще раз, они больше убили чем русские. зато СБУшники, ГРУшники успешно ууничтожаю спирт заводы, это уже стеб, чисто для пипла. но когда ЗСУ не удержат Запорожье. и Гуляйполе, Запорожская область будет потеряна, карту глянь.
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12.11.2024 17:17 Відповісти
Ось чого оцю хєрню модератори пропускають?
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12.11.2024 18:16 Відповісти
это ты херня, и дичь которую тебе в тирают твой хваленый зеленкий. ты получил вовкину тыщу ?
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12.11.2024 18:19 Відповісти
Я би сказав, що винуваті таки росіяни і всі ті, кого ви перечислили. Всі вони винуваті.
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12.11.2024 20:13 Відповісти
Коли на москву???
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12.11.2024 14:14 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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12.11.2024 15:33 Відповісти
Это ужас и надо конкретно делать план как победить. Сама они не остановяться
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12.11.2024 16:06 Відповісти
Шкода цього хлопця, та його сімью...
Я втратив батька, це болить. Але він загинув як воін, зі зброєю в руках.
Навіть не уявляє що відчуває цей хлопець, це можно зійти з розуму. Просто жах.
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12.11.2024 16:34 Відповісти
Зараз батько винен пійти добровольно в ЗСУ і вбити як мінімум 4 москалів - за дружину и трьох дітей.
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12.11.2024 16:47 Відповісти
Що ще тобі цей батько винен, козел?
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12.11.2024 18:13 Відповісти
его и так теперь заберут и на смерть отправят людоловы... т.к брони теперь не будет,как многодетному...
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12.11.2024 20:19 Відповісти
Не її дітей , а ЇХ дітей !! Нехай з Богом спочивають !! Коли та Росія здохне
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12.11.2024 17:31 Відповісти
Як задумаєтесь для чого бідні люди, що живуть практично в прифронтовому місті, на третьому році війни продовжують клепати дітей, то зрозумієте, на чій совісті ці життя. Зеленський, відкрий кордон, не будь мдаком, дай цивільним людям можливість врятувати себе і свої сім'ї!
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12.11.2024 18:12 Відповісти
Какой вот линейкой или чем иным такое мерять? Было бы ЯО, та сразу ответить. Сумасшедшая идея!? А эта трагедия тогда что? Уже ведь была такая ситуация, когда трое и с мамой тоже, вроде во Львове. Может по церквям лупить кацапским что там? Ведь Бога там нет давно. Они твари ведь по нашим храмам лупят, по северовостоку харьковск обл много уже разбито церквей. Мы заигрались в белые перчатки и в какие то конвенции.
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12.11.2024 18:30 Відповісти
Скільки систем Петріот було надано США в рахунок знищення народом України 2 тис. ядерних боеголовок разом з ракетами і шахтами бувшого СРСР націлених на США і взагалі на НАТО?, аж 2 системи, бо своїх не маємо тому що кошти на свої системи були потрачені з бюджету на банки і дороги коли весь Світ будує дороги за рахунок інвестицій не кажучі за банки, далі ці Петріоти булу бездарно загроблені "українською" владою на чолі Зеленського-Сирського шляхом виставивлення їх скупчено ворогу, без належної маскировки в незахищених полях, а ми кажемомо що агресор вбиває українські міста і українських захисників Кабами і ракетами - це так це злочин-массові вбивство ні в чому не повинних людей, але чому він це робить - тому що немає належного захисту який повинен був бути.
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12.11.2024 18:40 Відповісти
Интересно, запишется в ВСУ или будет отсиживаться?
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12.11.2024 19:03 Відповісти
а твои орчата уже воюют, что бы купить игрушку ? русские ******** нищебродские, орки можете купить орчихам трусы.
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12.11.2024 19:45 Відповісти
И опять какая то падла скажет, что она вне политики
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12.11.2024 19:13 Відповісти
Війну потрібно завершувати. Крапка. Скільки ще таких вбитих сімей треба, щоб всі кровожери, які наживаються на цій бійні нарешті нажерлися?
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12.11.2024 20:12 Відповісти
даже если война закончиться. через год-два опять начнут, ведь этот такие твари как и кацапы. только смена их и под трибунал всех, от зеленского и мелкого чинушу.
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12.11.2024 21:07 Відповісти
 
 