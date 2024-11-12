Вижив тільки батько: ракетна атака РФ на Кривий Ріг обірвала життя матері Олени та її дітей - Кирила, Демида і 2-місячної Ульяни. ВІДЕО+ФОТО

Російська ракетна атака на Кривий Ріг Дніпропетровської області обірвала життя майже цілої родини: під завалами будинку рятувальники знайшли тіла мами 30-річної Олени та трьох її дітей: 10-річного Кирила, Демида, якому було 2 роки і 8 місяців , та 2-місячної Уляни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Свої. Кривий Ріг".



Олена



Кирило

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Як зазначається, батько Максим - єдиний, хто вижив з родини.



Максим

За даними місцевих ЗМІ, родина жила на третьому поверсі п’ятиповерхівки. Вранці 11 листопада чоловік вийшов на кухню квартири, щоб приготувати сніданок. Його дружина і діти перебували у спальні. Розповідали також, що Олена у момент ворожого удару годувала маленьку Уляну.

Нагадаємо, 11 листопада окупанти атакували Кривий Ріг. Ракетою влучили по багатоповерховому будинку. З-під завалів дістали тіла матері та трьох дітей.