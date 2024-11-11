Удар РФ по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 14, з-під завалів деблокували тіло жінки. ФОТОрепортаж
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинула 1 людина ще 14 поранені.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на місці влучання тривають пошуково-рятувальні роботи. Надзвичайники розбирають завали.
Імовірно, там можуть перебувати жінка і троє дітей.
О 23:02 голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що з-під завалів деблокували тіло жінки.
Крім того, через ворожий артобстріл у районному центрі Нікопольщини загинули двоє людей.
"Ще п'ятеро місцевих з пораненнями. З них двоє у важкому стані. У місті пошкоджені медзаклад, кафе, магазини та автівки", - додали в ОВА.
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