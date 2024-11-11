Удар РФ по Кривому Рогу: пожежу ліквідовано, під завалами можуть бути люди. ФОТО

Триває аварійно-рятувальна операція на місці ворожого влучання у житловий будинок у Кривому Розі Дніпропетровської області. Пожежу ліквідовано. Продовжується розбір завалів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі 12 постраждалих, з них двоє дітей - 11-ти та 10-ти років. Хлопчик 11-ти років у лікарні, дівчинка 10-ти років – амбулаторно.

"Загалом у лікарні 4 людей, стан середньої тяжкості. На жаль, візуально вже бачимо, що будуть загиблі. Інформацію надамо після розбору завалів", - зауважив він.

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Пошкодження внаслідок обстрілу

За даними Вілкула, постраждали понад 40 багатоквартирних будинків. Людям надається допомога. Штаб сьогодні працюватиме до 20:00. Завтра - з 08.00 до 20.00.

"Мешканцям зруйнованих під’їздів необхідно написати заяву на отримання термінової матеріальної допомоги від міста по 40 тисяч гривень. Надається допомога із розселенням. Буде проведено інструментальну експертизу будинку. За рішенням експертів про неможливість його відновлення (що швидше за все і буде) за міською програмою будуть виплачені гроші на придбання нових квартир", - пояснив він.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що ворог запустив ракету на Кривий Ріг, у місті чули вибухи. Згодом стало відомо, що окупанти атакували Кривий Ріг: є поранені, серед них - діти, зруйновано квартири в 5-поверхівці, під завалами можуть бути люди