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Новини Війна
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Зеленський про удар РФ по Кривому Рогу: Без зброї для України Росія шукатиме лише нові мішені, а не дипломатію

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Кривому Рогу.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайна п’ятиповерхівка, по якій російські терористи вдарили ракетою. Зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. На цей час відомо, що сім людей постраждали, серед них двоє дітей. Триває аварійно-рятувальна операція, робиться максимум для порятунку. Під завалами можуть бути люди", - зазначив він.

За словами президента, все більша кількість цивільних обʼєктів стає мішенями.

"Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії ж про дипломатію. Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу для того, щоб дипломатія стала реальною та сильною. Без принципових рішень і сильної підтримки України Росія не матиме мотиву шукати миру, а шукатиме тільки нові мішені", - підсумував Зеленський.

Зеленський прокоментував удар РФ по Кривому Рогу
Зеленський прокоментував удар РФ по Кривому Рогу

Нагадаємо, 11 листопада 2024 року російські війська атакували Кривий Ріг балістикою. Відомо про влучання у 5-поверхівку.

Читайте: Ворог запустив ракету на Кривий Ріг: у місті чули вибухи

Автор: 

Зеленський Володимир (23683) Кривий Ріг (1306) обстріл (28212)


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Топ коментарі
+12
Він собі ставить питання, чому на шостому році його правління і третьому році війни, Україна і досі не виробляє необхідну кількість снарядів, патронів, ракет і зброї?
Хоча у Зеленського всі винні навколо, всі союзники винні але не він сам винний та його влада брехунів та корупціонерів.
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11.11.2024 12:26
+11
А як же заглянути в око прутіну? Де грім-2? Нептуни та інше ракетне озброєння? В асфальті.....
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11.11.2024 12:23
+9
Логічно.Питання-де наша зброя?
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11.11.2024 12:23
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Логічно.Питання-де наша зброя?
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11.11.2024 12:23 Відповісти
Променяли у 2019 на веслюка та ги-ги та га-га
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11.11.2024 13:12 Відповісти
Так і є...на жаль...і віслюк владу не віддасть
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11.11.2024 16:59 Відповісти
А як же заглянути в око прутіну? Де грім-2? Нептуни та інше ракетне озброєння? В асфальті.....
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11.11.2024 12:23 Відповісти
Він собі ставить питання, чому на шостому році його правління і третьому році війни, Україна і досі не виробляє необхідну кількість снарядів, патронів, ракет і зброї?
Хоча у Зеленського всі винні навколо, всі союзники винні але не він сам винний та його влада брехунів та корупціонерів.
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11.11.2024 12:26 Відповісти
Мик.
Пан вважає, що виробництво снарядів-патронів нагадує виробництво цигарок ?!
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11.11.2024 14:59 Відповісти
А навіщо зешобла зупинила ракетну програму в 2020 році ?
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11.11.2024 17:38 Відповісти
а як же потужні самміти миру та незламні плани перемоги ти чисельні безпекові меморандуми? на хрена на це витрачався час і ресурси?
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11.11.2024 12:34 Відповісти
Зараз 5-6 потужних манагерів доробляють бітумно-балістичну ракету!
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11.11.2024 12:35 Відповісти
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11.11.2024 12:40 Відповісти
Це він кається про діяльність кварталістів з 2019 року?
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11.11.2024 12:40 Відповісти
Як ми готувались до війни 2,5 роки:
- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немав жодного.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво (безконтрольно в обхід Prozorro), а не на оборону! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
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11.11.2024 12:51 Відповісти
А що там наші "100 ракет"?
Може, час почати використовувати?
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11.11.2024 13:04 Відповісти
Шо ж ти зброю не готував перед лютим 2022 року?(((
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11.11.2024 13:09 Відповісти
А хто ж це похерив ракетну програму України??!
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11.11.2024 13:37 Відповісти
без додаткової зброї, підоре зелений, ти зможеш класти більше асфальту. зе-лупо, я ж не помиляюся?
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11.11.2024 15:47 Відповісти
 
 