Зеленський про удар РФ по Кривому Рогу: Без зброї для України Росія шукатиме лише нові мішені, а не дипломатію
Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Кривому Рогу.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Звичайна п’ятиповерхівка, по якій російські терористи вдарили ракетою. Зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. На цей час відомо, що сім людей постраждали, серед них двоє дітей. Триває аварійно-рятувальна операція, робиться максимум для порятунку. Під завалами можуть бути люди", - зазначив він.
За словами президента, все більша кількість цивільних обʼєктів стає мішенями.
"Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії ж про дипломатію. Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу для того, щоб дипломатія стала реальною та сильною. Без принципових рішень і сильної підтримки України Росія не матиме мотиву шукати миру, а шукатиме тільки нові мішені", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, 11 листопада 2024 року російські війська атакували Кривий Ріг балістикою. Відомо про влучання у 5-поверхівку.
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Хоча у Зеленського всі винні навколо, всі союзники винні але не він сам винний та його влада брехунів та корупціонерів.
Пан вважає, що виробництво снарядів-патронів нагадує виробництво цигарок ?!
- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немав жодного.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво (безконтрольно в обхід Prozorro), а не на оборону! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
Може, час почати використовувати?