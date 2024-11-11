Зеленський про удар РФ по Кривому Рогу: Без зброї для України Росія шукатиме лише нові мішені, а не дипломатію

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар РФ по Кривому Рогу.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Звичайна п’ятиповерхівка, по якій російські терористи вдарили ракетою. Зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. На цей час відомо, що сім людей постраждали, серед них двоє дітей. Триває аварійно-рятувальна операція, робиться максимум для порятунку. Під завалами можуть бути люди", - зазначив він.

За словами президента, все більша кількість цивільних обʼєктів стає мішенями.

"Росія прагне тільки продовження війни, і кожен її удар спростовує будь-які заяви з Росії ж про дипломатію. Україна потребує зброї для захисту від російського терору та міцнішої підтримки світу для того, щоб дипломатія стала реальною та сильною. Без принципових рішень і сильної підтримки України Росія не матиме мотиву шукати миру, а шукатиме тільки нові мішені", - підсумував Зеленський.





Нагадаємо, 11 листопада 2024 року російські війська атакували Кривий Ріг балістикою. Відомо про влучання у 5-поверхівку.

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