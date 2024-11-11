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Наслідки ворожого удару по будинку у Кривому Розі. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Пошкоджено житлову 5-поверхівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок атаки зруйновані квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. Виникла пожежа.

Постраждалі внаслідок російської атаки

"Попередньо, постраждали 7 осіб, з них 2 дитини. Надзвичайники врятували 5 людей. Під завалами, імовірно, ще перебувають люди. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці влучання триває аварійно-рятувальна операція", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Кривий Ріг: є поранені, серед них - діти, зруйновано квартири в 5-поверхівці, під завалами можуть бути люди (оновлено)

Наслідки атаки на Кривий Ріг
Наслідки атаки на Кривий Ріг
Наслідки атаки на Кривий Ріг
Наслідки атаки на Кривий Ріг
Наслідки атаки на Кривий Ріг
Наслідки атаки на Кривий Ріг
Наслідки атаки на Кривий Ріг

Автор: 

Кривий Ріг (1358) ДСНС (5105)


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Там, бляха, штаб НАТО був.
Навмисне б'ють саме по цивільним.
Мірітєсь, хохли.
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11.11.2024 12:06 Відповісти
бо росія - це держава терорист, в Афгані те ж саме було. Заходили в кишлак і вбивали дітей і жінок. Тому в воїнів-інтернаціолістів криша і їде.
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11.11.2024 12:08 Відповісти
Кацапы, вы зря думаете, что такими ударами сможете сломать нас и заставить подписать "мир" на ваших условиях. Очень много украинцев теперь до конца жизни будут мстить вам самыми разными способами. По крайней мере многие будут стараться принести вам максимальный ущерб независимо от действия любого "перемирия". Цена вопроса уничтожения Украины - распад россии, и меньше она не станет.
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11.11.2024 12:28 Відповісти
Амінь!
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11.11.2024 12:41 Відповісти
 
 