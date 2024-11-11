Наслідки ворожого удару по будинку у Кривому Розі. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Пошкоджено житлову 5-поверхівку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок атаки зруйновані квартири з першого по п’ятий поверх одного з під’їздів. Виникла пожежа.

Постраждалі внаслідок російської атаки

"Попередньо, постраждали 7 осіб, з них 2 дитини. Надзвичайники врятували 5 людей. Під завалами, імовірно, ще перебувають люди. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. На місці влучання триває аварійно-рятувальна операція", - йдеться у повідомленні.

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