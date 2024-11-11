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Последствия вражеского удара по дому в Кривом Роге. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Повреждена жилая 5-этажка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате атаки разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. Возник пожар.

Пострадавшие в результате российской атаки

"Предварительно, пострадали 7 человек, из них 2 ребенка. Чрезвычайники спасли 5 человек. Под завалами, вероятно, еще находятся люди. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте попадания продолжается аварийно-спасательная операция", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты атаковали Кривой Рог: есть раненые, среди них - дети, разрушены квартиры в 5-этажке, под завалами могут быть люди (обновлено)

Наслідки атаки на Кривий Ріг
Наслідки атаки на Кривий Ріг
Наслідки атаки на Кривий Ріг
Наслідки атаки на Кривий Ріг
Наслідки атаки на Кривий Ріг
Наслідки атаки на Кривий Ріг
Наслідки атаки на Кривий Ріг

Автор: 

Кривой Рог (1403) ГСЧС (4966)


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Там, бляха, штаб НАТО був.
Навмисне б'ють саме по цивільним.
Мірітєсь, хохли.
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11.11.2024 12:06 Ответить
бо росія - це держава терорист, в Афгані те ж саме було. Заходили в кишлак і вбивали дітей і жінок. Тому в воїнів-інтернаціолістів криша і їде.
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11.11.2024 12:08 Ответить
Кацапы, вы зря думаете, что такими ударами сможете сломать нас и заставить подписать "мир" на ваших условиях. Очень много украинцев теперь до конца жизни будут мстить вам самыми разными способами. По крайней мере многие будут стараться принести вам максимальный ущерб независимо от действия любого "перемирия". Цена вопроса уничтожения Украины - распад россии, и меньше она не станет.
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11.11.2024 12:28 Ответить
Амінь!
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11.11.2024 12:41 Ответить
 
 