Последствия вражеского удара по дому в Кривом Роге. ФОТОрепортаж
Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Повреждена жилая 5-этажка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, в результате атаки разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. Возник пожар.
Пострадавшие в результате российской атаки
"Предварительно, пострадали 7 человек, из них 2 ребенка. Чрезвычайники спасли 5 человек. Под завалами, вероятно, еще находятся люди. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте попадания продолжается аварийно-спасательная операция", - говорится в сообщении.
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Навмисне б'ють саме по цивільним.
Мірітєсь, хохли.