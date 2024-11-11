Последствия вражеского удара по дому в Кривом Роге. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. Повреждена жилая 5-этажка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате атаки разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. Возник пожар.

Пострадавшие в результате российской атаки

"Предварительно, пострадали 7 человек, из них 2 ребенка. Чрезвычайники спасли 5 человек. Под завалами, вероятно, еще находятся люди. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте попадания продолжается аварийно-спасательная операция", - говорится в сообщении.

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