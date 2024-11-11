Зеленский об ударе РФ по Кривому Рогу: Без оружия для Украины Россия будет искать только новые мишени, а не дипломатию

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар РФ по Кривому Рогу.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Обычная пятиэтажка, по которой российские террористы ударили ракетой. Разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. На данный момент известно, что семь человек пострадали, среди них двое детей. Продолжается аварийно-спасательная операция, делается максимум для спасения. Под завалами могут быть люди", - отметил он.

По словам президента, все большее количество гражданских объектов становится мишенями.

"Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России же о дипломатии. Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и крепкой поддержке мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной. Без принципиальных решений и сильной поддержки Украины Россия не будет иметь мотива искать мира, а будет искать только новые мишени", - подытожил Зеленский.





Напомним, 11 ноября 2024 года российские войска атаковали Кривой Рог баллистикой. Известно о попадании в 5-этажку.

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