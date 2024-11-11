Зеленский об ударе РФ по Кривому Рогу: Без оружия для Украины Россия будет искать только новые мишени, а не дипломатию
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар РФ по Кривому Рогу.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Обычная пятиэтажка, по которой российские террористы ударили ракетой. Разрушены квартиры с первого по пятый этаж одного из подъездов. На данный момент известно, что семь человек пострадали, среди них двое детей. Продолжается аварийно-спасательная операция, делается максимум для спасения. Под завалами могут быть люди", - отметил он.
По словам президента, все большее количество гражданских объектов становится мишенями.
"Россия стремится только к продолжению войны, и каждый ее удар опровергает любые заявления из России же о дипломатии. Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и крепкой поддержке мира для того, чтобы дипломатия стала реальной и сильной. Без принципиальных решений и сильной поддержки Украины Россия не будет иметь мотива искать мира, а будет искать только новые мишени", - подытожил Зеленский.
Напомним, 11 ноября 2024 года российские войска атаковали Кривой Рог баллистикой. Известно о попадании в 5-этажку.
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Хоча у Зеленського всі винні навколо, всі союзники винні але не він сам винний та його влада брехунів та корупціонерів.
Пан вважає, що виробництво снарядів-патронів нагадує виробництво цигарок ?!
- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немав жодного.
- Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було стріляти з тої ж Одеси чи Запоріжжя, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють Маріуполь і всю Україну.
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво (безконтрольно в обхід Prozorro), а не на оборону! Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
Може, час почати використовувати?