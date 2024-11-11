Удар РФ по Кривому Рогу: пожар ликвидирован, под завалами могут быть люди. ФОТО

Продолжается аварийно-спасательная операция на месте вражеского попадания в жилой дом в Кривом Роге Днепропетровской области. Пожар ликвидирован. Продолжается разбор завалов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас 12 пострадавших, из них двое детей - 11 и 10 лет. Мальчик 11-ти лет в больнице, девочка 10-ти лет - амбулаторно.

"Всего в больнице 4 человека, состояние средней тяжести. К сожалению, визуально уже видим, что будут погибшие. Информацию предоставим после разбора завалов", - отметил он.

Также читайте: Зеленский об ударе РФ по Кривому Рогу: Без оружия для Украины Россия будет искать лишь новые мишени, а не дипломатию

Повреждения в результате обстрела

По данным Вилкула, пострадали более 40 многоквартирных домов. Людям оказывается помощь. Штаб сегодня будет работать до 20:00. Завтра - с 08.00 до 20.00.

"Жителям разрушенных подъездов необходимо написать заявление на получение срочной материальной помощи от города по 40 тысяч гривен. Оказывается помощь с расселением. Будет проведена инструментальная экспертиза дома. По решению экспертов о невозможности его восстановления (что скорее всего и будет) по городской программе будут выплачены деньги на приобретение новых квартир", - пояснил он.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что враг запустил ракету на Кривой Рог, в городе слышали взрывы. Впоследствии стало известно, что оккупанты атаковали Кривой Рог: есть раненые, среди них - дети, разрушены квартиры в 5-этажке, под завалами могут быть люди