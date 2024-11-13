Окупанти спробували прорвати оборону на Куп’янському напрямку, частина з них була одягнена у форму ЗСУ, - Генштаб

Удень 13 листопада російська армія спробувала прорвати оборону українських сил на Куп’янському напрямку, частина з них була одягнена у форму ЗСУ. Ворог задіяв близько 15 одиниць техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні, починаючи з 14.30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77", - ідеться в повідомленні.

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Генштаб зауважує, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних Сил України, а це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.

"Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА. Вдячність усім воїнам за сміливість та стійкість! Разом переможемо! Слава Україні!", - додали в Генштабі.

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