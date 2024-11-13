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Новини Війна
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Окупанти спробували прорвати оборону на Куп’янському напрямку, частина з них була одягнена у форму ЗСУ, - Генштаб

ЗСУ знищують ворога

Удень 13 листопада російська армія спробувала прорвати оборону українських сил на Куп’янському напрямку, частина з них була одягнена у форму ЗСУ. Ворог задіяв близько 15 одиниць техніки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні, починаючи з 14.30, російські окупанти здійснили спробу прорвати нашу оборону на Куп’янському напрямку. Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77", - ідеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найгарячіше зараз на Курахівському напрямку, основні зусилля ворога - у районах Антонівки та Новоселидівки, - Генштаб ЗСУ

Генштаб зауважує, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних Сил України, а це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.

"Вмілими та рішучими діями наші захисники зупинили ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили. Варто відзначити професіоналізм та злагодженість наших піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів БпЛА. Вдячність усім воїнам за сміливість та стійкість! Разом переможемо! Слава Україні!", - додали в Генштабі.

Також читайте: Ворог намагався просунутися в районах Іллінки, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Дальнього та Антонівки, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6519) Куп’янськ (742)


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Слава ЗСУ!
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13.11.2024 19:03 Відповісти
На фронті найбезстрашніші
українці,справжні мужі.
Ми за вас молимось.
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13.11.2024 19:12 Відповісти
От же підари, але не врятувало паскудство катсапьке.
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13.11.2024 19:13 Відповісти
Під Купя'нськом наші воїни ,як і на других ділянках фронту, діють хоробро та героїчно . Вклоняюсь. Слава Героям!
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13.11.2024 19:17 Відповісти
Головне шоб потім не з'ясувалось , що це свої при спробі відійти попали під вогонь . Бо інакше чому там спішить генштаб відзвітувати і саме на формі акцент зробити .
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13.11.2024 20:15 Відповісти
 
 