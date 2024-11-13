Враг пытался продвинуться в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки, - Генштаб
В общем за прошедшие сутки, 12 ноября 2024 года, на фронте было зафиксировано 162 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы территории Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 87 авиаударов, сбросив 151 КАБ. Кроме этого, совершил 5168 обстрелов, из них 110 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Уды, Вильча, Липцы, Амбарное, Лозовая, Загрызово Харьковской области; Новоегоровка, Белогоровка Луганской области; Терны, Дружковка, Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Свято-Покровское, Красное, Торецк, Петровка, Мирноград, Курахово, Дальнее, Андреевка, Раздольное, Великая Новоселка Донецкой области; Запорожье, Степногорск и Каменское Запорожской области.
Удары по врагу
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов, четыре артиллерийских средства и два других важных объекта российских захватчиков.
Напоминается, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1770 человек. Также украинские воины обезвредили 24 танка, 49 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 61 БпЛА оперативно-тактического уровня, 96 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.
Обстановка на Харьковщине
За вчерашний день на Харьковском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошло 17 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Колесниковки, Загрызово, Кругляковки и Лозовой.
Обстановка на востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Грековки и Торского.
На Северском направлении украинские воины отразили атаку в районе Верхнекаменского.
На Торецком направлении враг, в некоторых случаях при поддержке авиации, совершил 11 атак неподалеку Торецка и Щербиновки.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Григорьевка, Пустынка и Новоалексеевка.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 47 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Дальнего и Антоновки", - говорится в сообщении.
Обстановка на юге
По данным Генштаба, на Времевском направлении противник совершил 15 штурмов наших позиций в районах Трудового, Максимовки, Макаровки, Ровнополя и Новодаровки. Активно привлекал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции пять раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.
Обстановка на севере
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
"Продолжается операция в Курской области, где украинские воины сдержали 20 атакующих действий захватчиков. Также российская террористическая армия не прекращает бомбардировки собственных территорий; по имеющейся информации, за прошедшие сутки противник нанес 24 авиаудара с применением 34 КАБ", - отмечают в Генштабе.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
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