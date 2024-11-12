Вчера был черный день для врага на Курщине. Уничтожено 10 единиц бронетехники, уцелевшие оккупанты разбежались по посадкам, - 47-я ОМБр

11 ноября 2024 года оккупанты пытались в 5-6 накатов штурмовать позиции Сил обороны на Курском направлении.

Об этом в телеэфире заявила пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Обстановка тяжелая, но она контролируемая и чего-то критического для воинов ВСУ нет. Вчера действительно был черный день для российских оккупантов, которые пытались штурмовать в 5-6 накатов, то есть они пытались залетать на технике с десантом и штурмовать населенные пункты. Но 10 единиц бронетехники были уничтожены воинами 47-й отдельной механизированной бригады. В частности, 3 БТРа подорвались на минах, другую технику уничтожили с помощью ФПВ-дронов, а также ПТРК "Стугна". Другую бронетехнику уничтожили смежные бригады, с которыми мы стоим здесь на одном направлении. И также были ликвидированы российские захватчики. Та часть, которой посчастливилось выжить, они разбежались и где-то спрятались в посадках. То есть вчера произошел такой провальный штурм российских оккупантов", - рассказала пресс-офицер.

Блищик подтвердила, что оккупанты действительно в очередной раз расстреляли украинских военнопленных и в очередной раз продемонстрировали преступное несоблюдение Женевской конвенции. Кроме того, по ее словам, украинские защитники получили информацию от одного из пленных об именах и фамилиях оккупантов, которые осуществляли пытки и расстрелы украинских военных.

"Недавно бойцы 47-й бригады взяли в плен военнослужащего РФ 155-й бригады и, по его словам, он был свидетелем пыток, расстрела и посмертного отсечения голов украинским пленным. И тогда же он нам и рассказал все - имена, фамилии всех, кто отдавал приказ и совершал это военное преступление. Я уверена и я верю, что наступит тот день, когда мы накажем этих российских преступников", - отметила Блищик.

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Привлечение военных из КНДР

Отвечая на вопрос о применении в Курской области северокорейских военных, она отметила, что в зоне ответственности 47-й отдельной механизированной бригады и смежных бригад представители из КНДР не наблюдались.

"Пока их массово еще не применяют и мы не знаем, когда их начнут бросать. Но я подозреваю, что сначала российские оккупанты будут беречь все же своих военнослужащих, а просто бросать первыми будут военных из КНДР. Осознают ли они это, не знаю. Как они себя покажут в бою, мы тоже не знаем. Однако надо понимать, что у нас продолжается уже почти 3 года полномасштабное вторжение, украинские защитники подготовлены, мы опытные, и этого мы не можем сказать о военных из КНДР", - отметила Блищик.

Также она добавила, что сразу 50 тысяч военных КНДР враг задействовать не может.

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Сейчас многие говорят об этом массированном российском наступлении на Курском направлении, но надо понимать, когда Вооруженные силы Украины становятся в оборону, у нас есть прекрасная возможность ликвидировать как можно больше российских оккупантов. Если мы будем сейчас в обороне, это прекрасная возможность уничтожить эти 50 тысяч", - отметила пресс-офицер.

Отвечая на вопрос об отношении гражданских жителей Курщины к украинским военным, Блищик отметила: "Сначала они были, конечно, напуганы, потому что им все эти годы сообщали по телевизору, что мы такие все страшные, что мы пытаем и убиваем. Но они все собственными глазами увидели, что их никто не обижает, им, наоборот, помогают и привозят воду, еду, медицину. Однако надо помнить, что это - русские, с которыми надо быть осторожными и держать их на расстоянии".