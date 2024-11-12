Вчера был черный день для врага на Курщине. Уничтожено 10 единиц бронетехники, уцелевшие оккупанты разбежались по посадкам, - 47-я ОМБр
11 ноября 2024 года оккупанты пытались в 5-6 накатов штурмовать позиции Сил обороны на Курском направлении.
Об этом в телеэфире заявила пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Обстановка тяжелая, но она контролируемая и чего-то критического для воинов ВСУ нет. Вчера действительно был черный день для российских оккупантов, которые пытались штурмовать в 5-6 накатов, то есть они пытались залетать на технике с десантом и штурмовать населенные пункты. Но 10 единиц бронетехники были уничтожены воинами 47-й отдельной механизированной бригады. В частности, 3 БТРа подорвались на минах, другую технику уничтожили с помощью ФПВ-дронов, а также ПТРК "Стугна". Другую бронетехнику уничтожили смежные бригады, с которыми мы стоим здесь на одном направлении. И также были ликвидированы российские захватчики. Та часть, которой посчастливилось выжить, они разбежались и где-то спрятались в посадках. То есть вчера произошел такой провальный штурм российских оккупантов", - рассказала пресс-офицер.
Блищик подтвердила, что оккупанты действительно в очередной раз расстреляли украинских военнопленных и в очередной раз продемонстрировали преступное несоблюдение Женевской конвенции. Кроме того, по ее словам, украинские защитники получили информацию от одного из пленных об именах и фамилиях оккупантов, которые осуществляли пытки и расстрелы украинских военных.
"Недавно бойцы 47-й бригады взяли в плен военнослужащего РФ 155-й бригады и, по его словам, он был свидетелем пыток, расстрела и посмертного отсечения голов украинским пленным. И тогда же он нам и рассказал все - имена, фамилии всех, кто отдавал приказ и совершал это военное преступление. Я уверена и я верю, что наступит тот день, когда мы накажем этих российских преступников", - отметила Блищик.
Привлечение военных из КНДР
Отвечая на вопрос о применении в Курской области северокорейских военных, она отметила, что в зоне ответственности 47-й отдельной механизированной бригады и смежных бригад представители из КНДР не наблюдались.
"Пока их массово еще не применяют и мы не знаем, когда их начнут бросать. Но я подозреваю, что сначала российские оккупанты будут беречь все же своих военнослужащих, а просто бросать первыми будут военных из КНДР. Осознают ли они это, не знаю. Как они себя покажут в бою, мы тоже не знаем. Однако надо понимать, что у нас продолжается уже почти 3 года полномасштабное вторжение, украинские защитники подготовлены, мы опытные, и этого мы не можем сказать о военных из КНДР", - отметила Блищик.
Также она добавила, что сразу 50 тысяч военных КНДР враг задействовать не может.
Сейчас многие говорят об этом массированном российском наступлении на Курском направлении, но надо понимать, когда Вооруженные силы Украины становятся в оборону, у нас есть прекрасная возможность ликвидировать как можно больше российских оккупантов. Если мы будем сейчас в обороне, это прекрасная возможность уничтожить эти 50 тысяч", - отметила пресс-офицер.
Отвечая на вопрос об отношении гражданских жителей Курщины к украинским военным, Блищик отметила: "Сначала они были, конечно, напуганы, потому что им все эти годы сообщали по телевизору, что мы такие все страшные, что мы пытаем и убиваем. Но они все собственными глазами увидели, что их никто не обижает, им, наоборот, помогают и привозят воду, еду, медицину. Однако надо помнить, что это - русские, с которыми надо быть осторожными и держать их на расстоянии".
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