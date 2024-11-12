Вчора був чорний день для ворога на Курщині. Знищено 10 одиниць бронетехніки, вцілілі окупанти розбіглися по посадках, - 47 ОМБр
11 листопада 2024 року окупанти намагалися в 5-6 накатів штурмувати позиції Сил оборони на Курському напрямку.
Про це в телеефірі заявила пресофіцера 47-ої окремої механізованої бригади Анастасія Блищик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Обстановка тяжка, але вона контрольована і чогось критичного для воїнів ЗСУ немає. Вчора дійсно був чорний день для російських окупантів, які намагалися штурмувати в 5-6 накатів, тобто вони намагалися залітати на техніці з десантом і штурмувати населені пункти. Проте 10 одиниць бронетехніки були знищені воїнами 47-ї окремої механізовної бригади. Зокрема, 3 БТРи підірвалися на мінах, іншу техніку знищили за допомогою ФПВ-дронів, а також ПТРК "Стугна". Іншу бронетехніку знищили суміжні бригади, з якими ми стоїмо тут на одному напрямку. І також були ліквідовані російські загарбники. Та частина, якій пощастило вижити, вони розбіглися і десь заховалися в посадках. Тобто вчора відбувся такий провальний штурм російських окупантів", - розповіла речниця.
Блищик підтвердила, що окупанти дійсно вкотре розстріляли українських військовополонених і вкотре продемонстрували злочинне недотримання Женевської конвенції. Крім того, за її словами, українські захисники отримали інформацію від одного з полонених про імена та прізвища окупантів, які здійснювали катування та розстріли українських військових.
"Нещодавно бійці 47-ї бригади взяли в полон військовослужбовця РФ 155-ї бригади і, за його словами, він був свідком катування, розстрілу і посмертного відтинання голів українським полоненим. І тоді ж він нам і розповів все - імена, прізвища всіх, хто віддавав наказ та скоював цей військовий злочин. Я впевнена і я вірю, що настане той день, коли ми покараємо цих російських злочинців", - наголосила Блищик.
Залучення військових із КНДР
Відповідаючи на питання щодо застосування в Курській області північнокорейських військових, вона зазначила, що в зоні відповідальності 47-ї окремої механізованої бригади та суміжних бригад представники з КНДР не спостерігались.
"Поки що їх масово ще не застосовують і ми не знаємо, коли їх почнуть кидати. Але я підозрюю, що спершу російські окупанти будуть берегти все ж своїх військовослужбовців, а просто кидати першими будуть військових з КНДР. Чи усвідомлюють вони це, не знаю. Як вони себе покажуть в бою, ми теж не знаємо. Проте треба розуміти, що у нас триває вже майже 3 роки повномасштабне вторгнення, українські захисники підготовлені, ми досвідчені, і цього ми не можемо сказати про військових з КНДР", - відзначила Блищик.
Також вона додала, що одразу 50 тисяч військових КНДР ворог задіяти не може.
Зараз багато хто говорить про цей масований російський наступ на Курському напрямку, але треба розуміти, коли Збройні сили України стають в оборону, у нас є прекрасна можливість ліквідувати якомога більше російських окупантів. Якщо ми будемо зараз в обороні, це прекрасна можливість знищити ці 50 тисяч", - зазначила речниця.
Відповідаючи на питання щодо ставлення цивільних жителів Курщини до українських військових, Блищик зазначила: "Спочатку вони були, звісно, налякані, тому що їм всі ці роки повідомляли по телевізору, що ми такі всі страшні, що ми катуємо і вбиваємо. Але вони все на власні очі побачили, що їх ніхто не ображає. Їм, навпаки, допомагають і привозять воду, їжу, медицину. Проте треба пам'ятати, що це росіяни, з якими треба бути обережними і тримати їх на відстані".
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