Вчора був чорний день для ворога на Курщині. Знищено 10 одиниць бронетехніки, вцілілі окупанти розбіглися по посадках, - 47 ОМБр

11 листопада 2024 року окупанти намагалися в 5-6 накатів штурмувати позиції Сил оборони на Курському напрямку.

Про це в телеефірі заявила пресофіцера 47-ої окремої механізованої бригади Анастасія Блищик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Обстановка тяжка, але вона контрольована і чогось критичного для воїнів ЗСУ немає. Вчора дійсно був чорний день для російських окупантів, які намагалися штурмувати в 5-6 накатів, тобто вони намагалися залітати на техніці з десантом і штурмувати населені пункти. Проте 10 одиниць бронетехніки були знищені воїнами 47-ї окремої механізовної бригади. Зокрема, 3 БТРи підірвалися на мінах, іншу техніку знищили за допомогою ФПВ-дронів, а також ПТРК "Стугна". Іншу бронетехніку знищили суміжні бригади, з якими ми стоїмо тут на одному напрямку. І також були ліквідовані російські загарбники. Та частина, якій пощастило вижити, вони розбіглися і десь заховалися в посадках. Тобто вчора відбувся такий провальний штурм російських окупантів", - розповіла речниця.

Блищик підтвердила, що окупанти дійсно вкотре розстріляли українських військовополонених і вкотре продемонстрували злочинне недотримання Женевської конвенції. Крім того, за її словами, українські захисники отримали інформацію від одного з полонених про імена та прізвища окупантів, які здійснювали катування та розстріли українських військових.

"Нещодавно бійці 47-ї бригади взяли в полон військовослужбовця РФ 155-ї бригади і, за його словами, він був свідком катування, розстрілу і посмертного відтинання голів українським полоненим. І тоді ж він нам і розповів все - імена, прізвища всіх, хто віддавав наказ та скоював цей військовий злочин. Я впевнена і я вірю, що настане той день, коли ми покараємо цих російських злочинців", - наголосила Блищик.

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Залучення військових із КНДР

Відповідаючи на питання щодо застосування в Курській області північнокорейських військових, вона зазначила, що в зоні відповідальності 47-ї окремої механізованої бригади та суміжних бригад представники з КНДР не спостерігались.

"Поки що їх масово ще не застосовують і ми не знаємо, коли їх почнуть кидати. Але я підозрюю, що спершу російські окупанти будуть берегти все ж своїх військовослужбовців, а просто кидати першими будуть військових з КНДР. Чи усвідомлюють вони це, не знаю. Як вони себе покажуть в бою, ми теж не знаємо. Проте треба розуміти, що у нас триває вже майже 3 роки повномасштабне вторгнення, українські захисники підготовлені, ми досвідчені, і цього ми не можемо сказати про військових з КНДР", - відзначила Блищик.

Також вона додала, що одразу 50 тисяч військових КНДР ворог задіяти не може.

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Зараз багато хто говорить про цей масований російський наступ на Курському напрямку, але треба розуміти, коли Збройні сили України стають в оборону, у нас є прекрасна можливість ліквідувати якомога більше російських окупантів. Якщо ми будемо зараз в обороні, це прекрасна можливість знищити ці 50 тисяч", - зазначила речниця.

Відповідаючи на питання щодо ставлення цивільних жителів Курщини до українських військових, Блищик зазначила: "Спочатку вони були, звісно, налякані, тому що їм всі ці роки повідомляли по телевізору, що ми такі всі страшні, що ми катуємо і вбиваємо. Але вони все на власні очі побачили, що їх ніхто не ображає. Їм, навпаки, допомагають і привозять воду, їжу, медицину. Проте треба пам'ятати, що це росіяни, з якими треба бути обережними і тримати їх на відстані".