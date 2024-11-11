Росіяни розстріляли двох полонених бійців на Курщині. ВIДЕО 18+

На Курщині росіяни розстріляли двох українських воїнів, які потрапили у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований воєнний злочин опублікований у соцмережах.

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