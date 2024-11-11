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Новини Війна
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Росіяни розстріляли двох полонених бійців на Курщині. ВIДЕО 18+

На Курщині росіяни розстріляли двох українських воїнів, які потрапили у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований воєнний злочин опублікований у соцмережах.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Був свідком страти полонених бійців ЗСУ: 47 ОМБр на Курщині взяла в полон екс-"вагнерівця"

Автор: 

армія рф (17196) воєнні злочини (1848) Курськ (1085)


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Топ коментарі
+28
а російський полонені в Україні у футбол грають і нах на мисяць 10000 тисяч а пенсіонеру 2700 то не зрада ***
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11.11.2024 14:21
+19
Рашисти це варвари їх треба тільки знищувати як і колоборантів.
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11.11.2024 14:26
+18
а сейчас они что там делают - не защищают нас??
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11.11.2024 14:11
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Дуже хочеться , щоби наші хлопці покинули
курщину , заради збереження життів і захисту рідноі землі 🙁

Вічна памʼять Героям Украіни 😪😪😪
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11.11.2024 14:06 Відповісти
а сейчас они что там делают - не защищают нас??
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11.11.2024 14:11 Відповісти
На куРвщині всіх наших військовихі місцевих жителів
закидають КАБами , поки наші хлопці надають допомогу місцевим 😡
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11.11.2024 15:31 Відповісти
До начала операции были обстрелы некоторых приграничных ОТГ преимущественно восточнее и юго-восточнее Сум, а сами Суми после деблокирования за 2 года пережили не более 5 прилетов. За последние 3 месяца много разрушено н.п. в 20-км зоне а это 10000 квадратных км а в Сумах каждый день прилеты и звуки канонады доносящейся из нашей приграничной зоны.
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11.11.2024 16:49 Відповісти
Для недолбо"ба повторяю что по Сумам за 2 года было 5!!!!! прилетов а с началом операции - каждый день несколько. Не пишите ахинею, приезжайте сюда, может потом мозги проветрятся от зеленой пропаганды.
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11.11.2024 16:58 Відповісти
Та ваще надо сдаться доблестной российской армии, тогда и прилетов не будет. Правда Украины не будет тоже. А тебе ж какая разница? Правда?
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11.11.2024 18:30 Відповісти
Что будет пришлось увидеть в оккупацию, (с 24.02 по 26.03.2022) только погибших в небольшом бывшем районном городке 37 человек.
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11.11.2024 19:02 Відповісти
От щоб ти знову не побачив окупацію наші герої захищають нас у Курській області.я живу на Баранівці (Суми) у мене щоночі шахеди над головою літають але не сру як ти у памперси.
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11.11.2024 19:52 Відповісти
Якщо ти там живеш з циганами то мусиш знати скільки було прильотів в Сумах до цієї операції чи тобі перечислити місця прильотів за 2 роки. А весною був рейд рдк, фоткалися в їхній Козинкє за В-Писарівкою, якої вже немає і по Сумам прилітало, потім затихло тільки села зносили і ЗНОСЯТЬ тепер набагато сильніше. Шахеди над ним літають а в мене що -ні. Після окупації якось не до шахедів, тут містечко розбите.
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11.11.2024 20:51 Відповісти
Каби летять з минулого року.а що ви думали це війна і Суми це прикордонна зона
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11.11.2024 18:31 Відповісти
Які Каби в Сумах минулого року? Ви де живите? В марафоні? А війну бачили ? А окупацію?
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11.11.2024 18:46 Відповісти
пишу про прикордоння.живу я в Сумах.Написав я про прикордоння чомусь цензор вирішив скоротити зміст.наголосували по приколу тепер нікого не знайдеш хто за нього голосував.
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11.11.2024 19:45 Відповісти
Знову скоротили і зараз левова частка летить по прикордонню,рано ти всрався ватан
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11.11.2024 19:47 Відповісти
В Сумах певно захищати зручніше.
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11.11.2024 14:15 Відповісти
В котрий раз уже пишу тим котрі вважають що суджанська операція закриває чи то Суми чи всю нашу область: довжина кордону операції -25 км а довжина кордону по Сумській області -563 км.
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11.11.2024 16:33 Відповісти
Подивіться на Вовчанськ і порівняйте.
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11.11.2024 18:33 Відповісти
До чого тут Вовчанськ? В Харківській області багато ждунів (Куп'янськ та інші), орки і лізуть. А ми їм не такі, вони ще в 22-му могли залишиться але пішли після договорняків з зеленими.
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11.11.2024 18:52 Відповісти
Які договорняки,типовий ватан.а що ти думав це війна у Харкові тисячі будинків зруйновано.
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11.11.2024 19:46 Відповісти
Стамбульский оговорняк по виходу з півночі України в 22-му. В містечку дислокувався штаб їхньої 1-ої армії, багато техніки і особового складу. Вийшли швидко і організовано за день з області. Зрозуміло що ти там з циганами і все мимо пройшло, один зелений брєд в голові
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11.11.2024 21:02 Відповісти
А типу ті кацапи, з якими наші хлопці воюють на Курщині - не будуть тоді воювати вже на території України?
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11.11.2024 15:44 Відповісти
Царство Небесне Героям!🙏🙏🙏😢🥀
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11.11.2024 16:13 Відповісти
Корейців в полон не брати. Вірніше взяти парочку для доказу і досить..
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11.11.2024 14:20 Відповісти
Навпаки..брати і щоб вони на камеру сказали...що не хочемо жити в північній кореї, а хочему в південній....а потім вчинити жест доброї волі і видати жирдяю
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11.11.2024 16:59 Відповісти
а російський полонені в Україні у футбол грають і нах на мисяць 10000 тисяч а пенсіонеру 2700 то не зрада ***
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11.11.2024 14:21 Відповісти
длительность жизни лаптей в плену и их количество сильно сокращается после таких вот видяшек - валенки в плену начинают прям пачками вымирать от пяточной почесухи и мозговых глистов
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11.11.2024 20:49 Відповісти
Рашисти це варвари їх треба тільки знищувати як і колоборантів.
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11.11.2024 14:26 Відповісти
Якщо спостерігали наші дроноводи ,чому не покарали вбивць на місці скидом.
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11.11.2024 14:30 Відповісти
Значить комусь це потрібно...і
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11.11.2024 14:34 Відповісти
...уйово кепкувати під такими кадрами, але, мабуть, зелений підор мало кацапам цукерок підкинув під суджу... гадаю, що єлдак із зе-лупою трошки - за мій, звісно, рахунок!! - перестаралися із намаганнями показати "чілавєчєскає літцо всу" (перепрошую, за рідну мову праціників оп'и).
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11.11.2024 14:39 Відповісти
Очевидно, що у кацапів, є наказ, наших у полон не брати. То, може, і нам треба перестати гратись у ці ігри.
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11.11.2024 15:39 Відповісти
Старая руско-монгольская традіція.
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11.11.2024 15:55 Відповісти
Московити завжди були такими, якщо хто забув і дивується
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11.11.2024 19:51 Відповісти
 
 