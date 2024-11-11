Росіяни розстріляли двох полонених бійців на Курщині. ВIДЕО 18+
На Курщині росіяни розстріляли двох українських воїнів, які потрапили у полон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований воєнний злочин опублікований у соцмережах.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Був свідком страти полонених бійців ЗСУ: 47 ОМБр на Курщині взяла в полон екс-"вагнерівця"
Топ коментарі
+28 Ivan Kozak
показати весь коментар11.11.2024 14:21
+19 володимир омельянов
показати весь коментар11.11.2024 14:26
+18 Олексій Нагорний
показати весь коментар11.11.2024 14:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
курщину , заради збереження життів і захисту рідноі землі 🙁
Вічна памʼять Героям Украіни 😪😪😪
закидають КАБами , поки наші хлопці надають допомогу місцевим 😡