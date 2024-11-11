Россияне расстреляли двух пленных бойцов на Курщине. ВИДЕО 18+

На Курщине россияне расстреляли двух украинских воинов, которые попали в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято военное преступление, опубликована в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Был свидетелем казни пленных бойцов ВСУ: 47 ОМБр на Курщине взяла в плен экс-"вагнеровца"