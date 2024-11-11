Россияне расстреляли двух пленных бойцов на Курщине. ВИДЕО 18+
На Курщине россияне расстреляли двух украинских воинов, которые попали в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято военное преступление, опубликована в соцсетях.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Был свидетелем казни пленных бойцов ВСУ: 47 ОМБр на Курщине взяла в плен экс-"вагнеровца"
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+28 Ivan Kozak
показать весь комментарий11.11.2024 14:21
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курщину , заради збереження життів і захисту рідноі землі 🙁
Вічна памʼять Героям Украіни 😪😪😪
закидають КАБами , поки наші хлопці надають допомогу місцевим 😡