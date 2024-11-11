РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10810 посетителей онлайн
Новости Война
25 662 38

Россияне расстреляли двух пленных бойцов на Курщине. ВИДЕО 18+

На Курщине россияне расстреляли двух украинских воинов, которые попали в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято военное преступление, опубликована в соцсетях.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Был свидетелем казни пленных бойцов ВСУ: 47 ОМБр на Курщине взяла в плен экс-"вагнеровца"

Автор: 

армия РФ (19079) военные преступления (1427) Курск (1077)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+28
а російський полонені в Україні у футбол грають і нах на мисяць 10000 тисяч а пенсіонеру 2700 то не зрада ***
показать весь комментарий
11.11.2024 14:21
+19
Рашисти це варвари їх треба тільки знищувати як і колоборантів.
показать весь комментарий
11.11.2024 14:26
+18
а сейчас они что там делают - не защищают нас??
показать весь комментарий
11.11.2024 14:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дуже хочеться , щоби наші хлопці покинули
курщину , заради збереження життів і захисту рідноі землі 🙁

Вічна памʼять Героям Украіни 😪😪😪
показать весь комментарий
11.11.2024 14:06 Ответить
а сейчас они что там делают - не защищают нас??
показать весь комментарий
11.11.2024 14:11 Ответить
На куРвщині всіх наших військовихі місцевих жителів
закидають КАБами , поки наші хлопці надають допомогу місцевим 😡
показать весь комментарий
11.11.2024 15:31 Ответить
До начала операции были обстрелы некоторых приграничных ОТГ преимущественно восточнее и юго-восточнее Сум, а сами Суми после деблокирования за 2 года пережили не более 5 прилетов. За последние 3 месяца много разрушено н.п. в 20-км зоне а это 10000 квадратных км а в Сумах каждый день прилеты и звуки канонады доносящейся из нашей приграничной зоны.
показать весь комментарий
11.11.2024 16:49 Ответить
Для недолбо"ба повторяю что по Сумам за 2 года было 5!!!!! прилетов а с началом операции - каждый день несколько. Не пишите ахинею, приезжайте сюда, может потом мозги проветрятся от зеленой пропаганды.
показать весь комментарий
11.11.2024 16:58 Ответить
Та ваще надо сдаться доблестной российской армии, тогда и прилетов не будет. Правда Украины не будет тоже. А тебе ж какая разница? Правда?
показать весь комментарий
11.11.2024 18:30 Ответить
Что будет пришлось увидеть в оккупацию, (с 24.02 по 26.03.2022) только погибших в небольшом бывшем районном городке 37 человек.
показать весь комментарий
11.11.2024 19:02 Ответить
От щоб ти знову не побачив окупацію наші герої захищають нас у Курській області.я живу на Баранівці (Суми) у мене щоночі шахеди над головою літають але не сру як ти у памперси.
показать весь комментарий
11.11.2024 19:52 Ответить
Якщо ти там живеш з циганами то мусиш знати скільки було прильотів в Сумах до цієї операції чи тобі перечислити місця прильотів за 2 роки. А весною був рейд рдк, фоткалися в їхній Козинкє за В-Писарівкою, якої вже немає і по Сумам прилітало, потім затихло тільки села зносили і ЗНОСЯТЬ тепер набагато сильніше. Шахеди над ним літають а в мене що -ні. Після окупації якось не до шахедів, тут містечко розбите.
показать весь комментарий
11.11.2024 20:51 Ответить
Каби летять з минулого року.а що ви думали це війна і Суми це прикордонна зона
показать весь комментарий
11.11.2024 18:31 Ответить
Які Каби в Сумах минулого року? Ви де живите? В марафоні? А війну бачили ? А окупацію?
показать весь комментарий
11.11.2024 18:46 Ответить
пишу про прикордоння.живу я в Сумах.Написав я про прикордоння чомусь цензор вирішив скоротити зміст.наголосували по приколу тепер нікого не знайдеш хто за нього голосував.
показать весь комментарий
11.11.2024 19:45 Ответить
Знову скоротили і зараз левова частка летить по прикордонню,рано ти всрався ватан
показать весь комментарий
11.11.2024 19:47 Ответить
В Сумах певно захищати зручніше.
показать весь комментарий
11.11.2024 14:15 Ответить
В котрий раз уже пишу тим котрі вважають що суджанська операція закриває чи то Суми чи всю нашу область: довжина кордону операції -25 км а довжина кордону по Сумській області -563 км.
показать весь комментарий
11.11.2024 16:33 Ответить
Подивіться на Вовчанськ і порівняйте.
показать весь комментарий
11.11.2024 18:33 Ответить
До чого тут Вовчанськ? В Харківській області багато ждунів (Куп'янськ та інші), орки і лізуть. А ми їм не такі, вони ще в 22-му могли залишиться але пішли після договорняків з зеленими.
показать весь комментарий
11.11.2024 18:52 Ответить
Які договорняки,типовий ватан.а що ти думав це війна у Харкові тисячі будинків зруйновано.
показать весь комментарий
11.11.2024 19:46 Ответить
Стамбульский оговорняк по виходу з півночі України в 22-му. В містечку дислокувався штаб їхньої 1-ої армії, багато техніки і особового складу. Вийшли швидко і організовано за день з області. Зрозуміло що ти там з циганами і все мимо пройшло, один зелений брєд в голові
показать весь комментарий
11.11.2024 21:02 Ответить
А типу ті кацапи, з якими наші хлопці воюють на Курщині - не будуть тоді воювати вже на території України?
показать весь комментарий
11.11.2024 15:44 Ответить
Царство Небесне Героям!🙏🙏🙏😢🥀
показать весь комментарий
11.11.2024 16:13 Ответить
Корейців в полон не брати. Вірніше взяти парочку для доказу і досить..
показать весь комментарий
11.11.2024 14:20 Ответить
Навпаки..брати і щоб вони на камеру сказали...що не хочемо жити в північній кореї, а хочему в південній....а потім вчинити жест доброї волі і видати жирдяю
показать весь комментарий
11.11.2024 16:59 Ответить
а російський полонені в Україні у футбол грають і нах на мисяць 10000 тисяч а пенсіонеру 2700 то не зрада ***
показать весь комментарий
11.11.2024 14:21 Ответить
длительность жизни лаптей в плену и их количество сильно сокращается после таких вот видяшек - валенки в плену начинают прям пачками вымирать от пяточной почесухи и мозговых глистов
показать весь комментарий
11.11.2024 20:49 Ответить
Рашисти це варвари їх треба тільки знищувати як і колоборантів.
показать весь комментарий
11.11.2024 14:26 Ответить
Якщо спостерігали наші дроноводи ,чому не покарали вбивць на місці скидом.
показать весь комментарий
11.11.2024 14:30 Ответить
Значить комусь це потрібно...і
показать весь комментарий
11.11.2024 14:34 Ответить
...уйово кепкувати під такими кадрами, але, мабуть, зелений підор мало кацапам цукерок підкинув під суджу... гадаю, що єлдак із зе-лупою трошки - за мій, звісно, рахунок!! - перестаралися із намаганнями показати "чілавєчєскає літцо всу" (перепрошую, за рідну мову праціників оп'и).
показать весь комментарий
11.11.2024 14:39 Ответить
Очевидно, що у кацапів, є наказ, наших у полон не брати. То, може, і нам треба перестати гратись у ці ігри.
показать весь комментарий
11.11.2024 15:39 Ответить
Старая руско-монгольская традіція.
показать весь комментарий
11.11.2024 15:55 Ответить
Московити завжди були такими, якщо хто забув і дивується
показать весь комментарий
11.11.2024 19:51 Ответить
 
 